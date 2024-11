Condizioni letali di detenzione per Khalida Jarrar nelle carceri israeliane

La leader palestinese Khalida Jarrar è detenuta in detenzione amministrativa nelle carceri dell’occupazione israeliana senza accusa né processo dal suo arresto nella sua casa di Ramallah il 26 dicembre 2023.

L’Handala Center for the Rights of Prisoners and Ex-Prisoners ha recentemente riferito che Jarrar, detenuta nel carcere di Ramla, sta affrontando una sistematica campagna israeliana di repressione e abusi che mette in pericolo la sua vita.

Da agosto, Jarrar è stato anche sottoposto a isolamento dalle autorità di occupazione israeliane.

Leader di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) e figura nazionale chiave nella Cisgiordania occupata, Jarrar è stato arrestato da Israele più volte.

Durante la sua prigionia nel 2019, ha subito una perdita devastante quando sua figlia Suha è morta all’età di 31 anni il 13 luglio 2021. Nonostante gli appelli internazionali, le autorità di occupazione israeliane hanno negato a Jarrar la possibilità di dire addio a sua figlia.

‘Trattenuta in una tomba’

La leader 62enne, che soffre di problemi di salute, ha visto le sue condizioni peggiorare a causa delle dure condizioni di detenzione e della deliberata negligenza medica da parte dell’amministrazione carceraria israeliana.

Jarrar ha trascorso cinque anni e mezzo nelle carceri israeliane fino ad oggi, alternando detenzione amministrativa a presunte accuse formali.

Il 13 agosto, l’amministrazione carceraria l’ha trasferita bruscamente in isolamento nella prigione di Neve Tirza a Ramla senza giustificazione, ha detto sua sorella Salam Ratrout al Palestine Chronicle.

“Soffre di pressione alta, diabete e arterie ristrette nella testa. Le è stato improvvisamente detto di prepararsi e poi è stata trasferita dal carcere femminile di Damon in condizioni a dir poco terribili”, ha detto Salam.

Durante la terza settimana del suo isolamento, l’avvocato di Jarrar è riuscito a farle visita. Jarrar ha descritto le sue condizioni come “tenute in una tomba”. Ha spiegato che la sua cella stretta include un bagno interno senza acqua, non ha finestre o fori di ventilazione e manca di cibo e cure mediche sufficienti.

Il letto nella sua cella è una lastra di cemento con un materasso sottile, che la costringe a dormire sul pavimento. La sua condizione di diabete è ulteriormente aggravata dal fatto che le viene servito cibo crudo, ha aggiunto Salam.

Ex membro del Consiglio legislativo palestinese e attivista femminista, Jarrar ha affrontato immense perdite personali durante i suoi anni di prigionia. Oltre a perdere sua figlia, non è stata in grado di dire addio a suo padre nel 2022. Meno di un mese dopo il suo rilascio, nel settembre 2022, sua madre è venuta a mancare.

“I prigionieri trascorrono tutta la loro vita in detenzione senza sapere quale sia la loro accusa. Né le istituzioni internazionali né le leggi sono riuscite a costringere Israele a porre fine a questa ingiustizia”, ha detto Salam.

Il Centro di Handala ha confermato che Jarrar ha sopportato condizioni estremamente dure durante 93 giorni di isolamento. “La combattente per la libertà non trova altro che sdraiarsi accanto alla porta, un luogo dove può respirare con la minima quantità di ossigeno, in una scena tragica che riflette la crudeltà a cui sono esposti i prigionieri”, ha dichiarato il centro.

Il centro ha chiesto un intervento urgente da parte delle organizzazioni internazionali e per i diritti umani per salvare Jarrar e altri prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane.

‘Muoio ogni giorno’

La Fondazione Addameer per i Diritti Umani ha rivelato che le autorità di occupazione israeliane hanno recentemente esteso l’isolamento di Jarrar per un altro mese, portando il suo isolamento al terzo mese.

Il suo avvocato l’ha citata dicendo: “Muoio ogni giorno. La cella è come una piccola scatola chiusa che non permette all’aria di entrare. C’è solo un gabinetto nella cella e una piccola finestra sopra di essa, che è stata chiusa un giorno dopo il mio trasferimento”.

“Non mi hanno lasciato spazio per respirare e c’è solo una piccola apertura accanto alla quale mi siedo per la maggior parte del tempo per respirare. Sto soffocando nella mia cella e sto aspettando che passino ore per poter trovare le molecole di ossigeno per respirare e rimanere in vita”.

Jarrar ha inoltre descritto il suo calvario: “Ciò che ha aumentato la tragedia del mio isolamento sono state le alte temperature. Insomma, mi trovo all’interno di un forno alla massima temperatura. Non riesco a dormire a causa del caldo intenso. E non si accontentavano di isolarmi in queste condizioni”.

Un crimine di guerra

Arresti come quello di Jarrar sono spesso usati per rimuovere i leader palestinesi dalla scena politica per lunghi periodi. La detenzione amministrativa, che consente la detenzione senza accusa né processo, può essere rinnovata a tempo indeterminato a discrezione delle autorità israeliane.

Le leggi internazionali si oppongono alla detenzione amministrativa, una pratica che Israele ha ereditato dal mandato britannico. Nonostante ciò, Israele continua a utilizzarlo, violando in modo flagrante il diritto internazionale.

L’esperto legale Issam Abdeen, che ha lavorato con l’organizzazione per i diritti umani Al-Haq, ha spiegato al Palestine Chronicle che la detenzione amministrativa costituisce due crimini: un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità. Ha sottolineato che i tribunali di occupazione israeliani giustificano questa forma di detenzione con il pretesto della guerra, che è una grave violazione del diritto internazionale.

“Ci sono più di 30 leggi razziste contro i palestinesi attualmente in discussione nella Knesset israeliana”, ha detto Abdeen. Una di queste leggi cerca di ampliare il campo di applicazione della detenzione amministrativa e di modificare gli ordini del servizio penitenziario, guidato dal ministro estremista di estrema destra della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir.

“Purtroppo, le richieste di arresto per i leader israeliani da parte della Corte penale internazionale non includevano ciò che sta accadendo nelle carceri e nei centri di detenzione israeliani, il che è scioccante e un chiaro indicatore di due pesi e due misure”, ha concluso Abdeen.

20 Novembre 2024