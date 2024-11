Un database svergogna le aziende complici del massacro di Israele a Gaza

Un nuovo database di oltre 400 aziende che operano nel Regno Unito e sono ritenute complici della guerra di Israele contro Gaza è stato lanciato da un collettivo di sindacati e organizzazioni guidate da Progressive International.

Il Watermelon Index, che l’organizzazione internazionale di sinistra descrive come “uno strumento per la resistenza guidata dai lavoratori contro l’occupazione e il genocidio in Palestina“, consentirà ai dipendenti di connettersi tra loro e con gli attivisti per sfidare i loro capi sui legami con Israele.

Tra le società elencate ci sono Barclays, la società di spedizioni Maersk, il gigante dell’e-commerce Amazon, la società di software Microsoft e la società di affitti turistici Airbnb.

Oltre a queste multinazionali, ci sono una serie di altre operazioni con legami con Israele, in settori come la finanza, le assicurazioni, la tecnologia, la logistica e l’energia. Progressive International sta concentrando i suoi sforzi in questi settori.

La complicità di un’azienda con la guerra di Israele contro Gaza si misura attraverso “i diversi tipi di sostegno, tra cui finanziario, militare, diplomatico, culturale, commerciale e sociale” che fornisce, secondo Progressive International.

Il Watermelon Index contiene anche dettagli sulle campagne guidate dai lavoratori che sono state montate contro la guerra e include strumenti che consentono ai lavoratori di organizzarsi e connettersi tra loro.

Da quando Israele ha iniziato la sua guerra contro Gaza sulla scia degli attacchi guidati da Hamas il 7 ottobre, i sindacati palestinesi e altre organizzazioni hanno chiesto l’embargo sulle armi e sull’energia, così come i lavoratori di tutto il mondo ad agire contro la complicità dei loro datori di lavoro con Israele.

Le forze israeliane hanno ucciso quasi 44.000 palestinesi a Gaza, cancellando l’enclave costiera ed estendendo la guerra al Libano.

Proteste di massa hanno avuto luogo quasi settimanalmente nelle città occidentali, tra cui Londra, ma il Regno Unito, gli Stati Uniti e altri governi occidentali continuano ad armare Israele e a fornirgli sostegno diplomatico e di altro tipo.

È in questo contesto che viene lanciato il Watermelon Index.

James Schneider, direttore delle comunicazioni di Progressive International, ha detto a Middle East Eye: “La classe politico-mediatica dell’Occidente non sfiderà il genocidio che arma e sostiene. Dobbiamo agire noi stessi, ovunque ci troviamo, per affrontare i gravi crimini contro i palestinesi“.

Schneider ha detto che molte persone impiegate dalle aziende elencate nel database potrebbero non essere consapevoli dei loro legami con Israele e potrebbero quindi utilizzare il Watermelon Index come un modo per connettersi con altri lavoratori pro-Palestina.

Lavoratori contro la guerra di Israele

Questo tipo di azione guidata dai lavoratori è stata vista durante tutta la guerra. L’11 novembre, i lavoratori portuali di Tangeri si sono rifiutati di caricare una nave Maersk con “carico contenente attrezzature militari“, secondo il movimento di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS).

“Chiunque accolga le navi di Israele non è uno di noi“, hanno scandito i manifestanti in Marocco, mentre Maersk ha detto che il carico non includeva “armi o munizioni militari“.

Altrove, i lavoratori portuali provenienti da Spagna, Italia, Belgio, Namibia e India si sono rifiutati di gestire carichi militari destinati a Israele. La pressione dei sindacati giapponesi e dei manifestanti costrinse il gigante commerciale giapponese Itochu a porre fine alla cooperazione con la più grande compagnia militare privata di Israele, Elbit Systems.

“La macchina da guerra di Israele è resa possibile dal sostegno finanziario, militare, diplomatico e culturale che riceve da aziende di tutto il mondo. In modi grandi o piccoli, migliaia di aziende sono complici“, ha detto Kimia Talebi, organizzatrice del Watermelon Index di Progressive International.

“I lavoratori di queste aziende hanno il potere di gettare sabbia nelle ruote della macchina da guerra. E molte migliaia di loro, come i lavoratori portuali indiani in 11 porti, si rifiutano di maneggiare armi che potrebbero essere usate per uccidere i palestinesi“.

Talebi ha detto che le persone dovrebbero “usare l’Indice per trovare le campagne esistenti contro la complicità delle multinazionali o contattarci per ottenere supporto nella creazione di nuove“, con Progressive International e altri gruppi che mirano a facilitare le campagne guidate dai lavoratori contro la complicità con le azioni israeliane.

Altri gruppi e sindacati coinvolti nel Watermelon Index includono il Movimento Giovanile Palestinese, Lavoratori per una Palestina Libera, Campagna contro il commercio di armi, United Tech e Lavoratori Alleati, No Tech per l’Apartheid, Embargo energetico per la Palestina, Organizza ora!, Disrupt Power e l’Unità di ricerca sul movimento.

Il Movimento Giovanile Palestinese ha già riscosso un certo successo con la sua campagna Mask off Maersk.

Ciò includeva la pubblicazione di una ricerca critica sull’uso da parte del gigante marittimo del porto di Algeciras per il trasporto di merci militari in Israele, nonostante l’embargo sulle armi dichiarato dalla Spagna. Gli attivisti alla fine sono riusciti a convincere il governo spagnolo a bloccare la partenza di due navi Maersk che trasportavano merci militari in Israele.

No Tech for Apartheid, un altro partner del Watermelon Index, ha condotto una campagna organizzando sit-in di massa, petizioni e picchetti per chiedere la fine del Progetto Nimbus, un contratto tra Google, Amazon e Israele.

*da Middle East Eye

21 Novembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO