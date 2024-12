“La spartizione della Siria rischia di destabilizzare l’intera regione”

In questa lunga intervista della pagina di controinformazione Investig’action con Majed Nehmé, giornalista franco-siriano e capo redattore della rivista Afrique-Asie, vengono descritti i recenti avvenimenti in Siria e le loro possibili ripercussioni sull’intera regione.

Investig’Action: Come spiega la rapida caduta del governo siriano?

Majed Nehme: È il risultato della congiunzione di diverse circostanze. Prima di tutto, la Siria era sottoposta a sanzioni economiche molto dure. Il termine è anche un po’ annacquato. Piuttosto, dovremmo parlare di un blocco barbaro che ha letteralmente soffocato l’economia siriana. L’accesso al sistema bancario internazionale era bloccato, il commercio ufficiale era praticamente vietato. Mentre aveva bisogno di ricostruire, la Siria non poteva più comprare ciò di cui aveva bisogno. Le conseguenze umanitarie sono state disastrose. Inoltre, nel 2022, Alena Douhan, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle misure coercitive unilaterali e i diritti umani, ha chiesto la revoca di tali sanzioni. Ha scoperto che il 90% della popolazione siriana vive al di sotto della soglia di povertà, con accesso limitato a cibo, acqua, elettricità, riparo, combustibile per cucinare e riscaldamento, trasporti e assistenza sanitaria.

Il governo siriano non ha dovuto affrontare solo queste sanzioni illegali. Era anche privato di risorse significative. Gli Stati Uniti e i loro alleati curdi controllavano le regioni petrolifere e agricole strategiche. Le vendite di energia hanno rappresentato circa un quarto dei proventi delle esportazioni della Siria e hanno coperto il 90% del fabbisogno del mercato interno. Inoltre, prima della guerra, la Siria produceva 4 milioni di tonnellate di grano all’anno. Ciò garantirà l’autosufficienza alimentare e persino il reddito derivante dalle esportazioni.

Il blocco economico e la privazione di queste risorse strategiche hanno quindi avuto un impatto terribile. Anche il governo siriano ha commesso degli errori, non è riuscito ad affrontare le piaghe della burocrazia e della corruzione. La popolazione era stanca. Proprio come l’esercito siriano, che ha perso quasi 100.000 soldati dal 2011 nella sua lotta contro i combattenti islamisti. A un certo punto, c’erano fino a 300.000 jihadisti sul territorio siriano. Alcuni provenivano dalla Siria. Ma molti provenivano dai paesi vicini, dall’Europa, dall’Asia centrale e persino dalla provincia cinese dello Xinjiang. Questi combattenti takfiri non erano scomparsi. In effetti, la regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria, è diventata una roccaforte fondamentalista protetta dalla Turchia con l’aiuto dell’Occidente e di Israele.

Nella prima fase del conflitto, la Russia, l’Iran e Hezbollah hanno permesso all’esercito siriano di respingere l’offensiva dei ribelli. Perché questi alleati non sono intervenuti di nuovo?

La Russia è intervenuta in Siria solo nel 2015. Prima di tutto perché è il suo alleato storico nella regione. La loro relazione risale a molto tempo fa, molto prima che il partito Baath fosse al potere. All’epoca, la borghesia siriana aveva gettato le basi di questa alleanza con l’Unione Sovietica per svilupparsi economicamente e difendersi da Israele. La Russia è intervenuta anche nel 2015 per proteggersi da un contagio terroristico che potrebbe diffondersi in Cecenia o in Asia centrale. Ci sono anche combattenti provenienti da queste regioni tra i ribelli siriani.

Ma oggi la Russia è monopolizzata dal fronte ucraino. Certamente, sta vincendo questa guerra per procura voluta da Washington. Ma gli costa molto. E in un certo senso, i due conflitti sono collegati. I combattenti siriani hanno combattuto anche in Ucraina. E gli specialisti ucraini hanno aiutato la ribellione siriana, in particolare nell’uso dei droni. La Russia ha perso la partita in Siria perché aveva accettato accordi con la Turchia che quest’ultima aveva tradito. Penso che dovrà chiudere le sue basi militari lì.

Per quanto riguarda l’Iran, è ufficialmente designato da Israele e dagli Stati Uniti come il prossimo obiettivo dopo la Siria. Deve anche affrontare problemi interni. E Hezbollah, se non è stato eliminato da Israele, è uscito indebolito dal recente scontro in Libano. Anche gli ultimi eventi in Siria dovrebbero danneggiarla, perché è attraverso di essa che sono passate le armi fornite alla resistenza.

La caduta di Bashar al-Assad è un duro colpo per questo asse della resistenza composto da Iran, Hezbollah, Siria, milizie irachene, Houthi yemeniti e Hamas palestinese?

Sì, e questo era ovviamente l’obiettivo perseguito. Sebbene il conflitto sia stato relativamente congelato, la decisione di porre fine alla Siria è arrivata dopo l’attacco del 7 ottobre 2023 compiuto da Hamas e da altre fazioni palestinesi. Non dimentichiamo che, nonostante tutte le sue disgrazie, la Siria ha continuato ad aiutare i palestinesi. Questo sostegno doveva essere definitivamente fermato, anche se ciò significava distruggere lo Stato siriano.

Molto prima della guerra del 2003 contro l’Iraq, il desiderio cieco e cinico dell’Occidente era quello di farla finita con la Siria e, in ultima analisi, con i palestinesi. Vogliono eliminare fisicamente i palestinesi ed eliminare politicamente la questione palestinese. L’obiettivo è quello di rimodellare questo grande Medio Oriente caro agli Stati Uniti. Hanno invaso l’Afghanistan e poi l’Iraq. Ma si è conclusa con un fallimento. Anche l’invasione israeliana del Libano nel 2006 faceva parte di questo piano, ma è stata respinta vittoriosamente da Hezbollah. La Primavera Araba, erroneamente chiamata, si è ritorta contro i suoi promotori occidentali. Ma ora, all’indomani del 7 ottobre, Israele e i suoi sostenitori vogliono porre fine una volta per tutte a qualsiasi accenno di resistenza nel mondo arabo.

Dovrebbero avere successo questa volta?

Quelle che possono sembrare vittorie per Israele e i suoi sostenitori non sono realmente vittorie. L’attacco del 7 ottobre ha rivelato che, nonostante il blocco e i ripetuti massacri contro Gaza, i movimenti palestinesi sono stati in grado di infliggere un colpo terribile alla superiorità tecnologica e militare di Israele. E Netanyahu non ha raggiunto nessuno degli obiettivi che si era prefissato in cambio. Oltre a commettere un genocidio a Gaza, Israele non è riuscito a sradicare Hamas o a liberare tutti gli ostaggi, per non parlare di spingere i palestinesi a fuggire. D’altra parte, ha preparato la scena per il futuro confronto.

Allo stesso modo, in Libano, l’esercito israeliano ha commesso massacri e distruzioni. Ma Hezbollah è ancora lì. E Netanyahu alla fine è tornato alla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha stabilito un cessate il fuoco permanente dopo la guerra del 2006. Gli stessi israeliani hanno violato quella risoluzione, e il cessate il fuoco recentemente concluso viene regolarmente violato. Non dobbiamo contare sulla loro parola. Gli israeliani non hanno mai rispettato le risoluzioni dell’ONU e nemmeno il diritto internazionale. Come promemoria, la Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato a Israele di lasciare i territori occupati illegalmente dal 1967.

Ci sono poche possibilità che Israele si sottometta alle ingiunzioni della più alta corte delle Nazioni Unite.

Finché hanno il sostegno dell’Occidente, gli israeliani non hanno nulla da temere. Ma il pericolo viene dall’interno. La società israeliana è destabilizzata, il suo progetto coloniale non può continuare così. Persino il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha giudicato duramente la gestione del conflitto da parte di Israele. Ha detto che con metodi come questi, rischiamo una sconfitta strategica.

Israele è stato progettato come baionetta per soggiogare il mondo arabo. Ma oggi ha un bisogno vitale di protezione per i suoi creatori occidentali. Questa volta, era necessario che l’esercito degli Stati Uniti e i servizi segreti americani e britannici rafforzassero apertamente le truppe israeliane. A lungo termine, lo Stato coloniale perde. E ciò che seguì fu terribile all’interno dello stesso Israele. Possiamo aspettarci di vedere molti israeliani fuggire da questa pseudo-Terra Promessa. Doveva essere l’unico posto dove potevano essere al sicuro. Ma non è più così.

Finché non ci saranno soluzioni giuste alla questione palestinese e al buon governo del mondo arabo, ci sarà resistenza. Ma l’Occidente non vuole solo soluzioni. Preferiscono leader corrotti che sono asserviti ai loro interessi, come in Giordania, in Egitto o anche nella cosiddetta Autorità Palestinese. Per quanto riguarda la questione palestinese, essa non può essere liquidata. Il problema è lì: demograficamente, ci sono tanti palestinesi in Israele e nei territori occupati quanti sono gli ebrei israeliani. Inoltre, come si può decretare che Israele è uno Stato ebraico quando metà della popolazione è composta da arabi musulmani e cristiani?

Se l’Occidente blocca soluzioni giuste e durature, siamo ancora in un vicolo cieco?

Questa è la strategia del caos. E con questa politica che blocca tutte le uscite, temo un’ondata terroristica e rivolte in tutto il mondo arabo

In Siria, tuttavia, ci viene presentato Abu Mohammed al-Joulani come un ex terrorista che ha fatto ammenda per diventare un leader rispettabile. È anche concepibile che con la partenza di Assad, gli Stati Uniti potrebbero togliere il blocco economico. La situazione non dovrebbe migliorare?

I leader occidentali hanno questa straordinaria capacità di non vedere le cose. O di vederli e correre dritto contro il muro comunque. Ricordate Zbigniew Brzezinski, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Quando gli è stato chiesto se si fosse pentito di aver armato e sostenuto bin Laden in Afghanistan negli anni ’80, ha risposto che bisognerebbe essere stupidi per rimpiangere di aver accelerato la caduta dell’Unione Sovietica. Ci è stata servita la stessa zuppa quando Washington ha sostenuto la presa del potere da parte dei talebani per porre fine alla guerra civile in Afghanistan negli anni ’90. Gli Stati Uniti alla fine hanno attaccato quel paese, cacciato i talebani e occupato l’Afghanistan nel 2001 per vendicarsi dell’11 settembre. Vent’anni dopo, sono fuggiti da questo paese puramente e semplicemente, lasciando il potere, tutto il potere, nelle mani dei talebani. Questa capitolazione causò un grande scalpore. Ma molto meno si parla delle sanzioni economiche che Washington sta imponendo all’Afghanistan. O i beni che conserva. Hanno un valore di 7 miliardi di dollari. Queste misure hanno un impatto terribile sugli afghani: l’insicurezza alimentare colpisce due terzi della popolazione e più di tre milioni di bambini sono gravemente malnutriti.

Teme uno scenario simile in Siria?

Non so quale atteggiamento adotteranno gli Stati Uniti nei confronti di Abu Mohammed al-Joulani, il cui vero nome è Ahmed Hussein al-Shara. Si è unito ad al-Qaeda durante la guerra in Iraq. Poi ha passato qualche anno in carcere prima di entrare nelle fila di Daesh. Nel 2011, con la guerra siriana, ha creato e guidato il Fronte al-Nusra, affiliato ad al-Qaeda. Ne prese poi le distanze per ottenere maggiore rispettabilità e sostegno dall’Occidente. Ma il suo movimento, Hayat Tahrir al-Sham, è considerato un’organizzazione terroristica dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea. Washington ha anche messo una taglia di 10 milioni di dollari su Joulani. Questo non gli ha impedito di rilasciare un’intervista alla CNN. Durante l’incontro, ha detto che voleva essere amico di tutti, poiché gli unici nemici della Siria sono l’Iran, Hezbollah e Assad.

In effetti, l’atteggiamento dell’Occidente nei confronti di Joulani dipenderà dalla sua agenda. Va notato, tuttavia, che “Hayat Tahrir al-Sham” significa “Organizzazione per la Liberazione del Levante”. È quindi possibile che questo movimento non sia limitato alla Siria. Inoltre, le esplosioni di gioia mostrate dalle milizie fasciste libanesi dopo la presa di Damasco ci lasciano perplessi. Potrebbero aver celebrato il loro futuro carnefice. Perché il rischio di contagio è molto grave per il Libano.

Va anche notato che HTS non è solo. Si tratta di una nebulosa di una trentina di fazioni takfiri che si incontrano a Damasco, intorno a Joulani, ma che non hanno la stessa strategia o la stessa agenda per governare. Già a Idlib si combattevano tra loro con una violenza senza precedenti, con la Turchia a fare da arbitro.

Infine, la revoca del blocco degli Stati Uniti implicherà certamente la totale sottomissione e la normalizzazione delle relazioni con Israele. Perché tutta la strategia occidentale è votata alla normalizzazione delle relazioni con Israele, senza alcuna compensazione, vale a dire senza che i territori occupati del Libano, della Siria e della Palestina siano restituiti ai loro proprietari. Lo stesso giorno in cui Joulani entrò a Damasco, Israele occupò l’intera altura del Golan e si trovò a 20 chilometri dalla capitale. L’aviazione israeliana è determinata a distruggere l’esercito siriano, le sue basi aeree e navali, i suoi centri di ricerca, la sua industria militare… Joulani non ha mosso un dito in segno di protesta.

Resta da vedere se il leader di HTS si allineerà o se perseguirà la sua agenda. Quel che è certo è che non avrà tutti i poteri. La Siria è de facto sotto un mandato USA-Israele-Turchia, con tutto ciò che ciò implica, ognuno con i propri interessi. Questo non è di buon auspicio per il futuro del paese. È triste per il popolo siriano che ha sofferto così tanto e che merita di essere sollevato.

Come si spiega l’atteggiamento di Erdogan? Nel 2011 si è lasciato coinvolgere in questa operazione volta a rovesciare Assad, insieme agli Stati Uniti, agli europei, alle monarchie del Golfo e a Israele. Con il sostegno dei suoi alleati, il governo siriano è riuscito a respingere la ribellione. Percependo che la marea stava cambiando e scongiurando un tentativo di colpo di stato nel 2016 con l’aiuto russo, Erdogan sembrava aver preso le distanze da Washington per avvicinarsi a Mosca. Nel 2017, l’accordo di Astana tra Turchia, Iran e Russia ha quasi posto fine alla guerra. Oggi Erdogan sembra aver tradito coloro che aveva avvicinato per seguire di nuovo la strategia degli Stati Uniti…

Pur definendosi un regime islamico – senza aver osato rinunciare del tutto all’eredità di Atatürk – la Turchia di Erdogan è e rimane un membro centrale della NATO. Non dobbiamo dimenticarlo. La Turchia a volte può dare segni di indipendenza, dare l’impressione di difendere i propri interessi, ma questo rimane nel quadro della strategia atlantista.

Le parole di Netanyahu su Erdogan sono piuttosto illuminanti. In sostanza, ha detto che Erdogan poteva chiamarlo nazista ogni giorno, ma le relazioni economiche e politiche tra Israele e Turchia stavano andando meravigliosamente. Allo stesso modo, reagendo all’annuncio di Ankara, nel bel mezzo del genocidio a Gaza, di imporre un embargo commerciale contro Israele, il ministro degli Esteri israeliano ha risposto di “non essere a conoscenza di alcun cambiamento nello stato delle relazioni con la Turchia”. Nonostante la veemenza pubblica di Erdogan, soprattutto dopo l’incidente della flottiglia umanitaria nel 2009, le relazioni economiche tra i due paesi si sono fortemente sviluppate. Le esportazioni turche verso Israele sono aumentate da 2,3 miliardi di dollari nel 2011 a 7 miliardi di dollari nel 2023. La Turchia è diventata il quinto fornitore e il settimo cliente di Israele. Se Erdogan sta solo iniziando a fare passi concreti per fare pressione su Israele, rimane timido. E questo è dovuto alla pressione popolare e alla battuta d’arresto subita nelle ultime elezioni comunali.

Il fatto è che la Turchia è un membro della NATO e che la strategia atlantista prevale. Erdogan ha quindi violato l’accordo di Astana, che mirava a ridurre l’escalation della Siria e a cercare soluzioni politiche creando quattro zone di cessate il fuoco, tra cui Idlib, che era sotto l’autorità turca. L’accordo concluso nel 2017 era fragile. È stata rafforzata dalla decisione di istituire una zona demilitarizzata a Idlib a seguito dei negoziati tra Turchia, Russia e Iran a Sochi nel settembre 2018. Pochi mesi prima, l’esercito siriano, sostenuto da russi e iraniani, aveva riconquistato il governatorato di Deraa. Si stavano preparando ad attaccare l’ultima sacca tenuta dai ribelli a Idlib. Erdogan si è opposto e ha portato all’accordo di Sochi. È innegabile che i russi abbiano commesso un errore a fidarsi di Erdogan. Idlib non è diventata una zona demilitarizzata. I ribelli continuarono ad essere armati e finanziati. Una volta arrivato il momento giusto, sono tornati all’offensiva.

Qual è l’interesse della Turchia?

Erdogan sta perseguendo le sue ambizioni neo-ottomane pur essendo d’accordo con la strategia della NATO. È anche legato agli ultranazionalisti che considerano Aleppo parte della Turchia.

C’è anche la questione curda che preoccupa la Turchia e, in misura minore, la Siria. Nonostante le ovvie differenze, il governo siriano non era entrato in guerra con i suoi curdi. Sperava che gli autonomisti sarebbero rinsaviti e sarebbero entrati in seno allo Stato siriano. Non hanno accettato. Invece, hanno giocato la carta americana e israeliana. Dopo aver contribuito a indebolire lo Stato siriano, ora sono sotto seria minaccia da parte dell’esercito turco e del nuovo governo islamista di Damasco.

Ora i curdi sono in una brutta posizione. Penso che Trump si stia dilettando in questo. La cosa importante per lui è che la Siria sia fuori dal giro e che il progetto del Grande Israele sia messo in moto. Pertanto, avendo mano libera, la Turchia potrebbe approfittare dei disordini causati dalla presa del potere da parte degli islamisti in Siria per finire i curdi. Assisteremmo allora a un altro genocidio.

Il progetto del Grande Israele è sulla strada giusta con la caduta di Assad?

Israele ha aiutato i ribelli a prendere il potere. Effettuava regolarmente attacchi prima dell’offensiva. Ora si sta impegnando a distruggere l’esercito siriano bombardando tutto ciò che resta della sua infrastruttura difensiva. Inoltre, le truppe israeliane hanno iniziato ad annettere ciò che resta del Golan. Questo altopiano siriano era stato conquistato nel 1967, poi parzialmente liberato nel 1973-74, ma ufficialmente annesso dalla Knesset nel 1981. Mentre parliamo, le truppe israeliane continuano ad avanzare, aggirando le forze di separazione dell’ONU. Nessuna reazione seria da parte della comunità erroneamente chiamata. Persino l’ONU non si è tirata indietro. Potrebbe finire per condannare quella che sembra un’annessione. Ma sarà un grido nel deserto.

Ricordiamo che durante il suo primo mandato, Trump riconobbe che il Golan faceva parte di Israele, proprio come Gerusalemme. Sentiva che il territorio di Israele era troppo piccolo per garantirne la sicurezza. La Francia, da parte sua, pur riconoscendo l’illegalità dell’annessione del Golan, aveva dichiarato che era comunque fuori questione restituirlo alla Siria finché Assad fosse stato al potere. Ora che i terroristi sono al potere, dubito che Trump e gli europei faranno pressione su Israele affinché ritiri le sue forze e i suoi insediamenti dal Golan siriano occupato. È un gioco cinico senza nome.

I media ci hanno mostrato immagini di siriani che festeggiavano la caduta di Assad. Ma tra le operazioni israeliane, le manovre turche, le contraddizioni tra le fazioni ribelli e la presenza dell’esercito americano, il futuro della Siria non sembra roseo…

Quello che sta accadendo in Siria è un grande terremoto geopolitico che cambierà profondamente la posizione del paese sullo scacchiere del Medio Oriente. Si profila una vera e propria guerra civile, nonostante le parole rassicuranti di alcune parti. Si diceva che la Siria fosse il cuore pulsante del mondo arabo. Rischia di diventare il fulcro della destabilizzazione. Stiamo per assistere alla scomparsa del pluralismo sociale e comunitario in Medio Oriente. Il rischio della divisione della Siria è reale. E l’intera regione sarà destabilizzata, con un aumento dei flussi migratori verso l’Europa e i paesi limitrofi.

E le monarchie del Golfo? Sostennero finanziariamente la ribellione durante la prima fase del conflitto. Riteniamo che ora siano molto più discreti. Per quale motivo?

Con l’eccezione dell’Oman, che aveva adottato una posizione visionaria e intelligente contro i jihadisti, tutti i Paesi del Golfo hanno sostenuto la ribellione islamista. Ma da allora, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita hanno abbandonato questa agenda. Erano spaventati da questa corrente fondamentalista che dalla Siria poteva cercare di islamizzare il mondo arabo nel suo modo di “Fratellanza”, mettendo in discussione l’autorità delle vecchie petromonarchie.

Inoltre, dall’inizio della guerra in Siria, l’acqua è passata sotto i ponti. Ricordiamo che durante la sua visita a Riyadh nel 2017, Trump ha fatto commenti offensivi nei confronti della leadership saudita. Ha detto loro che non sarebbero stati nulla senza gli Stati Uniti, che non sarebbero durati una settimana senza questo sostegno e che dovevano pagare perché avevano un sacco di soldi. E ha detto tutto questo pubblicamente!

I sauditi non hanno mai ingoiato questo affronto. A questo si aggiunge lo storico accordo sponsorizzato dalla Cina per normalizzare le relazioni tra Arabia Saudita e Iran nel 2023. E il fatto che la Cina sia diventata il principale partner economico della monarchia petrolifera. Per modernizzare il suo Paese, il principe Mohammed bin Salman (MBS) ha capito chiaramente che è meglio rivolgersi a Pechino: è più economica, più veloce e più efficiente di quanto proposto da Washington. Tutti questi sviluppi, l’attentato del 7 ottobre e la risposta israeliana hanno portato l’Arabia Saudita a congelare il processo di normalizzazione con Israele voluto dagli Stati Uniti. MBS era pronto ad accettarlo incondizionatamente, nonostante il suo autoproclamato status di custode dei luoghi santi dell’Islam. Ora chiede, come prerequisito per la normalizzazione con Israele, la creazione di uno Stato palestinese con Gerusalemme come capitale.

Tentativo di sradicare Hamas attraverso il genocidio a Gaza, Hezbollah decapitato, Assad rovesciato… L’Iran è il prossimo della lista?

Possono succedere molte cose inaspettate. Ma l’Iran non è una piccola parte, e sono a casa loro, sostenuti dalla Russia e dall’Eurasia. Inoltre, la sua riconciliazione con le monarchie del Golfo gli offre ora una certa protezione nei confronti degli Stati Uniti. Inoltre, come ho detto, dietro le sue apparenti vittorie, Israele sta uscendo molto indebolito dal diluvio di Al-Aqsa, che ha messo in luce la sua dipendenza dagli Stati Uniti. Anche Israele sta affrontando una grave crisi esistenziale. E l’Asse della Resistenza, se ha subito danni, non è scomparso. Probabilmente ci vorrà del tempo per riorganizzarsi, ma è ancora lì. Infine, una cosa è certa, lo sviluppo del Sud del mondo è in corso. L’Occidente sta perdendo la guerra in Ucraina. In Siria hanno vinto una battaglia. Ma la storia non finirà qui.

*da Investigaction

14 Dicembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO