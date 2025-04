Mentre Israele terrorizza i palestinesi, il mondo guarda dall’altra parte

All’inizio di questo mese, una commissione speciale delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto che documenta l’uso sistematico da parte di Israele della violenza sessuale, riproduttiva e di genere nei territori palestinesi occupati dal 7 ottobre 2023.

Questo avviene mentre Israele ha rinnovato la sua guerra totale contro Gaza dopo alcune settimane di calma – la prima fase di un accordo di cessate il fuoco ora scartato. L’accordo aveva lo scopo di porre fine definitivamente alle violenze, completare lo scambio di prigionieri israeliani e palestinesi e supervisionare il ritiro di Israele da Gaza. Ora è deragliato.

I crimini di violenza sessuale sono stati solo una parte del genocidio israeliano a Gaza, che ha ucciso decine di migliaia di persone e decimato oltre l’80% degli edifici del territorio.

Pochi giorni prima dell’uscita del rapporto delle Nazioni Unite, ho guardato il documentario americano October 8, che citava le accuse secondo cui Hamas avrebbe commesso violenze sessuali durante l’attacco del 2023.

Il film, che si concentra principalmente sull’antisemitismo nei campus universitari statunitensi nei mesi successivi, è pura propaganda. Approva l’obiettivo di Israele di sterminare Hamas, anche attraverso tattiche di combattimento che sono ampiamente considerate genocide, prendendo di mira l’intera popolazione civile di Gaza.

Eppure non c’è equivalenza nella portata delle accuse di violenza sessuale da parte delle due parti in guerra, né nella loro documentazione. L’8 ottobre fa riferimento agli eventi di un solo giorno, mentre la commissione delle Nazioni Unite copre l’intero periodo da allora. Il primo si basa su accuse israeliane in gran parte infondate, mentre il secondo deriva da un processo di raccolta di prove diligente e obiettivo che è stato in gran parte ignorato in Occidente.

In effetti, l’accesso alle informazioni sulla criminalità israeliana è filtrato in Occidente da un’autocensura sistematica, indubbiamente indotta – almeno indirettamente – dalle alleanze ampiamente filo-israeliane dei governi occidentali.

Pregiudizio dei media

Mentre 8 ottobre è stato proiettato in 100 sale in tutti gli Stati Uniti, nonostante fosse pura propaganda di stato, a No Other Land, più artisticamente motivato e drammaticamente rappresentato, è stata negata la distribuzione nel paese, anche se ha vinto un Oscar, il più alto plauso dell’industria.

Il pregiudizio si estende alle piattaforme televisive e cartacee, motivo per cui i media hanno prestato poca attenzione al resoconto documentato in modo affidabile dell’ONU sugli abusi sessuali sistematici dei detenuti palestinesi, mentre hanno dato risalto ai resoconti non verificati del maltrattamento degli ostaggi israeliani.

Questi doppi standard nel discorso pubblico sono spesso alimentati dai leader politici occidentali che ripetono a pappagallo la propaganda di stato israeliana e impongono rigidi limiti all’espressione e alla protesta pro-palestinese. Questa atmosfera di parte ci aiuta a capire perché c’è un tale divario di conoscenza e consapevolezza quando si tratta della criminalità israeliana.

Secondo il diritto internazionale, Israele è una potenza occupante e, in quanto tale, è obbligato dalla Quarta Convenzione di Ginevra a proteggere la popolazione civile sotto il suo controllo.

La convenzione stabilisce che i civili “devono essere trattati in ogni circostanza umanamente, senza alcuna distinzione negativa fondata sulla razza, il colore, la religione o la fede, il sesso, la nascita o la ricchezza, o qualsiasi criterio simile”. Proibisce specificamente la violenza sessuale e i “trasferimenti forzati di massa” di una popolazione occupata.

Il maltrattamento dei palestinesi nei territori occupati da parte di Israele rappresenta una flagrante violazione di questi obblighi legali intenzionali. A Gaza, l’obiettivo principale di Israele è terrorizzare i palestinesi, spingendoli a lasciare le loro case o ad affrontare una morte quasi certa.

Le motivazioni di Israele non sono più espresse nel linguaggio della sicurezza, ma sono ora apertamente territoriali.

Fin dall’inizio della sua occupazione di Gaza e della Cisgiordania nel 1967, Israele ha sfidato il diritto umanitario internazionale in numerosi modi. Ciò è stato ampiamente documentato in un parere consultivo quasi unanime della Corte internazionale di giustizia (ICJ) nel luglio 2024, che ha affrontato solo le violazioni precedenti al 7 ottobre.

Significativamente, la Corte Internazionale di Giustizia ha concluso che Israele ha violato in modo così fondamentale le Convenzioni di Ginevra che la sua occupazione è quindi illegale, ponendo l’ONU e gli Stati membri sotto l’obbligo di agire di conseguenza.

Abusi sadici

Mentre l’assalto genocida di Israele a Gaza continua mese dopo mese, l’ONU ha notato uno sforzo deliberato da parte dello Stato per colpire i civili palestinesi.

Ciò è stato dimostrato dai frequenti bombardamenti israeliani di strutture residenziali e quartieri e dalla sua dipendenza da esplosivi ad alto rendimento, che rendono difficile per i civili cercare rifugio. Questi schemi di combattimento hanno portato alla morte di un numero sproporzionato di donne e bambini.

Sul terreno, alle forze israeliane viene data carta bianca per compiere abusi sadici su uomini e donne, tra cui perquisizioni prolungate e abusive, interrogatori coercitivi, torture e una varietà di pratiche umilianti e moleste che godono della tacita approvazione del governo.

La tolleranza di Israele nei confronti della violenza sessuale contro i palestinesi, come descritto nel rapporto delle Nazioni Unite di questo mese, è stata scioccante, con alti funzionari che hanno respinto tali accuse come antisemitismo o hanno suggerito che l’abuso era una punizione giustificabile per l’attacco di Hamas del 7 ottobre.

Il rapporto delle Nazioni Unite osserva: “Le dichiarazioni e le azioni dei leader politici e civili e la mancanza di efficacia del sistema giudiziario militare inviano un chiaro messaggio alle [forze israeliane] che possono continuare a commettere tali atti senza timore di essere chiamati a risponderne”.

Questo rapporto dimostra in modo convincente che la violenza sessuale è stata non solo tollerata, ma incoraggiata da alti funzionari israeliani. Questa disumanizzazione del popolo palestinese è strettamente legata al piano palese di Israele di trasferire con la forza la popolazione civile di Gaza – non per motivi di sicurezza, ma per adempiere alla missione sionista di spianare la strada alla creazione del Grande Israele come stato suprematista ebraico.

*giurista internazionale, ex relatore speciale dell’Onu sulla Palestina

Da Middle East Eye

