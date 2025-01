L’esercito francese, come noto, ha addestrato una brigata ucraina in Francia, ma prima che questa partisse per il fronte, lo stesso esercito francese ha dichiarato lunedì 6 gennaio di aver registrato “alcune dozzine” di diserzioni durante l’addestramento, dopo che un comandante ucraino ha parlato di problemi all’interno di questa unità. “Ci sono state un certo numero di diserzioni, ma rimangono molto marginali in vista del volume di persone che sono state addestrate”, ha detto all’AFP un funzionario dello stato maggiore francese.

Risultano essere diverse decine i soldati ucraini in servizio nella 155a Brigata meccanizzata Anna di Kiev che hanno disertato durante l’addestramento militare in Francia. La 155a Brigata meccanizzata, è attualmente schierata sul fronte di Pokrovsk, L’unità ha circa 5.800 soldati. Quasi 2.000 di loro hanno seguito l’addestramento in Francia.

Mykhailo Drapatyi, comandante delle forze di terra ucraine, ha riconosciuto, in una conferenza stampa del 6 gennaio, i problemi degli alti tassi di diserzione e di disorganizzazione

Il giornale ucraino Kyev Indipendent riferisce che le osservazioni del generale hanno fatto seguito ad una inchiesta dei media secondo cui i soldati dell’unità, attualmente schierati vicino a Pokrovsk, hanno subito perdite e sono andati in congedo (assenti senza permesso) in gran numero a causa della scarsa padronanza e organizzazione all’interno della leadership militare ucraina.

La 155ª Brigata, formata con il sostegno dei partner occidentali dell’Ucraina, doveva essere un progetto di punta per addestrare nuove unità militari dotate di armi pesanti. L’annuncio di Macron a giugno che la Francia avrebbe fornito addestramento e forniture militari faceva parte di questa iniziativa.

Un’altra fonte ucraina – la rivista Censor.net – riferisce che i soldati dell’unità, ora dispiegati nei pressi di Pokrovsk, hanno subito perdite e sono rimasti assenti senza permesso in gran numero a causa della scarsa capacità di comando e organizzazione da parte dell’Ucraina . Dei 1.924 soldati inviati in Francia, solo 51 avevano più di un anno di servizio militare, mentre 1.414 avevano prestato servizio per meno di due mesi, secondo l’indagine Censor.net.

Il giornalista Yurii Butusov ha raccontato che in Francia circa 50 disertori si sono aggiunti alle centinaia che hanno abbandonato i loro incarichi prima ancora che l’unità fosse schierata al fronte. Il numero di disertori ammonterebbe a 1.700. Sebbene l’unità fosse stata rifornita di nuove reclute, queste spesso non erano state sottoposte a un “processo di selezione appropriato”.

