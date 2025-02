Il genero di Trump a caccia di soldi per trasformare Gaza in Atlantic City

Il piano del presidente Donald Trump per gli Stati Uniti di prendere il controllo della Striscia di Gaza e costruire una “Riviera del Medio Oriente” è stato così sbalorditivo che analisti e diplomatici hanno ipotizzato che se ne stesse inventando gran parte. Ma se esaminato più da vicino, è chiaro che uno dei membri più stretti della famiglia di Trump sta discutendo di qualcosa di simile da almeno un anno e ha i fondi e le connessioni politiche per renderlo una realtà.

“La proprietà sul lungomare di Gaza potrebbe essere molto preziosa”, aveva detto già nel febbraio 2024 Jared Kushner, genero di Trump ed ex consigliere per il Medio Oriente. “È una situazione un po’ sfortunata lì, ma penso che dal punto di vista di Israele, farei del mio meglio per spostare le persone e poi ripulire”.

Kushner diceva queste cose mentre Israele a febbraio stava valutando un’invasione di Rafah, la città di confine meridionale di Gaza. Ha detto che i palestinesi potrebbero essere sfollati con la forza nel deserto del Negev in Israele o in quello del Sinai in Egitto. Quando è stato incalzato, ha detto però che sarebbe stato permesso loro di tornare a Gaza.

Tuttavia, non è una questione da poco che il diritto internazionale indichi tali diritti territoriali, e gli Stati Uniti non controllano i diritti di proprietà sul lungomare di Gaza o sui suoi confini marittimi.

Trump aveva originariamente detto che una Striscia di Gaza controllata dagli Stati Uniti sarebbe stata abitata dalla “gente del mondo” e che non ci sarebbe stato alcun motivo per i palestinesi di tornare, al momento i suoi consiglieri hanno respinto questa pretesa.

Ma le parole di Kushner contano. Non è solo un suocero e nemmeno un ex consigliere della Casa Bianca. Dopo la fine del primo mandato di Trump, Kushner ha lanciato un fondo di private equity, Affinity Partners.

Il fondo sembra quasi fatto su misura per la visione di Trump di costruire una città di lusso a Gaza.

Partner di affinità: dall’Albania a Israele

Kushner è entrato nel settore immobiliare della sua famiglia ebreo-americana investendo a Boston come studente all’Università di Harvard. Poi, è entrato nel mondo del settore immobiliare di New York City. Suo padre, Charles Kushner, è stato nominato da Trump ambasciatore degli Stati Uniti in Francia.

L’interesse più recente di Kushner per il settore immobiliare mescola un gusto per le proprietà esotiche, l’avventura e la geopolitica. Ha in programma di costruire un resort di lusso da 1,4 miliardi di dollari a Sazan, l’unica isola dell’Albania nel Mediterraneo ed ex base militare. Il suo fondo ha già iniziato a convertire il vecchio edificio del Ministero della Difesa jugoslavo a Belgrado, in Serbia, in un elegante hotel e complesso di lusso.

I fantasmi delle guerre balcaniche degli anni ’90 sono lontani, mentre il conflitto israelo-palestinese infuria ancora. Ma Kushner ha creato il suo fondo per promuovere legami economici più profondi tra i paesi arabi e Israele. È stato infatti uno dei principali artefici degli Accordi di Abramo di Trump e ha stretto un’amicizia particolarmente stretta con il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman.

Kushner lanciò un piano soprannominato “L’accordo del secolo”, che prevedeva l’annessione da parte di Israele del 30% della Cisgiordania e la creazione di uno pseudo-stato palestinese senza militari. Il piano ha cercato di attirare l’Autorità Palestinese offrendogli 50 miliardi di dollari di aiuti economici ma è stato respinto.

L’Arabia Saudita è il principale sostenitore del fondo Affinity Partners, con il suo fondo sovrano che ha dato a Kushner 2 miliardi di dollari. A dicembre dello scorso anno, anche gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar hanno contribuito al fondo con un totale di 1,5 miliardi di dollari.

Con i soldi del Golfo, Affinity Partners ha investito in due società israeliane: Phoenix Holdings, una compagnia di assicurazioni, e la divisione di leasing auto di Shlomo Holdings, la cui società madre, Shmeltzer Holdings, è comproprietaria di Israel Shipyards, l’unico costruttore navale nazionale della marina israeliana.

“ Sbavano per entrare”

In un podcast dell’agosto 2024, Joseph Pelzman, un professore di economia poco conosciuto alla George Washington University, ha affermato che Kushner “vuole metterci dei soldi” e che i suoi investitori stanno “sbavando per entrare”, riferendosi a Gaza.

Pelzman ha scritto un articolo sulla ricostruzione della Gaza del dopoguerra che si adatta quasi parola per parola a ciò che Trump ha chiesto.

Il professore israelo-americano ha detto che la sua proposta di sfollare i palestinesi e gli investitori internazionali di costruire resort di lusso “è rivolta alla gente di Trump perché erano quelli che inizialmente avevano un interesse in questo”.

“Il punto di partenza è scavare l’intero posto. Poi devi capire cosa fare con la popolazione locale, devi spostarla” ha detto Pelzman in un podcast chiamato “America, Baby”, ospitato dal professore israeliano Kobby Barda”Gli Stati Uniti possono appoggiarsi all’Egitto”, ha sottolineato “L’Egitto è uno stato in bancarotta. Sappiamo che sono al verde, davvero al verde”.

Accordi di Abramo 2.0

Il piano di Trump è stato immediatamente stroncato dagli alleati del Golfo come l’Arabia Saudita, i cui soldi Trump afferma che verranno usati dagli Stati Uniti per ricostruire la Striscia di Gaza. La sua richiesta affinché gli USA si impegnino direttamente nella Striscia di Gaza aveva anche irritato alcuni suoi sostenitori contrari all’intervento diretto.

Ma giovedì, Trump ha raddoppiato, chiarendo solo che la sua richiesta di una “posizione di proprietà a lungo termine” nell’enclave devastata dalla guerra non richiederebbe truppe statunitensi sul terreno. Ha detto che il trasferimento avverrà dopo che Israele avrà finito di combattere e una volta che i palestinesi se ne saranno andati.

Middle East Eye riferito mercoledì che Trump intende esercitare pressioni sugli Stati del Golfo per finanziare l’acquisizione di Gaza da parte degli Stati Uniti. In cambio del finanziamento dello sfollamento forzato dei palestinesi e della ricostruzione di Gaza, Trump intende offrire all’Arabia Saudita, al Qatar e agli Emirati Arabi Uniti i diritti di proprietà sul lungomare.

In un certo senso, Trump sta prendendo spunto dagli Stati del Golfo per finanziare il progetto, e questi sono gli investitori di Kushner.

L’idea di ottenere diritti di sviluppo dal settore immobiliare mediterraneo in cambio di un qualche tipo di investimento è ciò che gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto sulla costa egiziana pagando 35 miliardi di dollari per sviluppare Ras el-Hekma sulla costa nord-occidentale dell’Egitto.

“Trump sta tornando al modello di sviluppo economico, eliminando le rimostranze politiche palestinesi. Questo è ciò che si era rivelato insufficiente negli Accordi di Abramo; i palestinesi erano in disparte”, ha detto a MEE Marwa Maziad, professoressa presso il Gildenhorn Institute for Israel Studies dell’Università del Maryland. “Il problema è che Netanyahu pensa ancora di poter tagliare fuori i palestinesi. Questo è ciò che è inaccettabile per attori regionali come l’Egitto, la Giordania, la Turchia e gli Stati arabi del Golfo”.

