Una fuga di documenti rivela progetti di interferenza statunitense in Iran

Documenti trapelati di recente rivelano la spinta continua e segreta di Washington per un cambio di regime in Iran. Con milioni di dollari incanalati in iniziative segrete, gli USA mirano a infiltrarsi nella società civile, manipolare la partecipazione politica e progettare disordini, il tutto mantenendo i suoi beneficiari iraniani nell’ombra.

Una fuga di notizie esaminata da The Cradle espone la portata della lunga campagna di Washington per destabilizzare la Repubblica Islamica.

Per anni, il fondo Near East Regional Democracy (NERD) del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha incanalato centinaia di milioni di dollari in operazioni segrete volte a rovesciare il governo di Teheran, senza successo. I dettagli su dove vanno a finire questi soldi e chi ne trae beneficio sono al solito nascosti. Tuttavia, questa fuga di notizie offre un raro scorcio dell’ultimo progetto di cambio di regime del NERD.

Finanziamenti segreti all’opposizione iraniana

Il documento in questione è un invito classificato del Dipartimento di Stato statunitense a presentare offerte da parte di appaltatori privati ​​e di entità collegate all’intelligence, come il National Endowment for Democracy (NED) e USAID.

Diffuso discretamente nell’agosto 2023, sollecitava proposte per “sostenere la società civile iraniana, i sostenitori civici e tutto il popolo iraniano nell’esercizio dei propri diritti civili e politici durante e oltre” il periodo elettorale dell’anno successivo, “al fine di aumentare le vie praticabili per la partecipazione democratica“.

Il NERD ha invitato i candidati a “proporre attività” che avrebbero “rafforzato gli sforzi della società civile per organizzarsi attorno a questioni di importanza per il popolo iraniano durante il periodo elettorale e per chiedere conto ai leader eletti e non eletti delle richieste dei cittadini”.

Il Dipartimento di Stato desiderava anche istruire i cittadini sui presunti “difetti dei processi elettorali iraniani“. Le proposte dovevano “prestare particolare attenzione allo sviluppo di strategie e attività che aumentassero la partecipazione delle donne nella società civile, nella difesa dei diritti, nello stato di diritto e negli sforzi di buona governance“.

Il documento è pieno di un linguaggio altisonante ed eufemistico. NERD afferma di sostenere un “governo partecipativo, una riforma economica e il progresso educativo“, puntando a coltivare “un governo iraniano più reattivo e responsabile che sia internamente stabile ed esternamente un membro pacifico e produttivo della comunità delle nazioni“. In altre parole, un altro stato cliente occidentale compiacente che serve gli interessi imperiali nell’Asia occidentale anziché sfidarli.

NERD prevedeva che i candidati selezionati si coordinassero con “governi, organizzazioni della società civile, leader della comunità, giovani e donne attiviste e gruppi del settore privato” in questi grandi progetti.

Il finanziamento del Dipartimento di Stato avrebbe prodotto “una maggiore diversità di media non censurati“ in Iran, espandendo al contempo “l’accesso ai media digitali attraverso l’uso di infrastrutture, strumenti e tecniche di comunicazione sicure“. Si prevedeva che questo avrebbe migliorato “la capacità della società civile di organizzarsi e sostenere gli interessi dei cittadini“.

‘Soggetti umani’

NERD ha visto il ciclo elettorale iraniano del 2024 e il periodo di campagna elettorale come una “opportunità” per l’infiltrazione della società civile. Il piano prevedeva una rete di “attori civici” impegnati in strategie elettorali che spaziavano dalla “partecipazione elettorale” alla “non partecipazione elettorale“, in altre parole, sia mobilitando gli elettori che indebolendo l’affluenza alle urne.

Nel frattempo, “supporto tecnico e formazione” verrebbero offerti alle aspiranti leader donne, giovani e minoranze etniche a tutti i livelli di governo, anche se nessun funzionario del governo iraniano “attualmente in servizio” avrebbe diritto all’assistenza.

Una volta creata, questa rete di agenti per un cambio di regime iraniano avrebbe, si sperava, organizzato “finti referendum nazionali” e altre azioni politiche “non ufficiali” al di fuori delle strutture formali della Repubblica islamica per evidenziare la presunta disparità tra l’azione del governo e la volontà pubblica.

Gli iraniani sarebbero stati anche aiutati a redigere “manifesti” sui “bisogni e le priorità insoddisfatti” della popolazione locale. Era prevedibilmente assente il riferimento a come le sanzioni paralizzanti imposte da USA e UE contribuiscano in modo significativo al malcontento pubblico a Teheran. Invece, affermava:

“Le attività dovrebbero essere imparziali e aperte alla partecipazione di un’ampia gamma di gruppi, al fine di incoraggiare diversi attori a organizzarsi attorno a interessi comuni… Tutte le attività proposte devono dimostrare chiaramente un impatto sui cittadini e sui gruppi della società civile all’interno dell’Iran. Il supporto può essere fornito nel paese, tramite attività in paesi terzi con partecipanti iraniani o virtualmente tramite canali online, ma il richiedente deve dimostrare un collegamento diretto con gli attori della società civile all’interno dell’Iran e la capacità di interagire con questi individui in modo sicuro ed efficace”.

Curiosamente, alcune spese sono state esplicitamente proibite, tra cui il sostegno a “singoli partiti politici o tentativi di promuovere un particolare programma politico in Iran“, attività basate negli Stati Uniti, ricerca accademica, programmi di assistenza sociale, iniziative commerciali, festival culturali e persino “costi di intrattenimento“, come “ricevimenti, attività sociali, cerimonie, bevande alcoliche [e] visite guidate“.

La cosa più sorprendente è che l’embargo si è esteso a “ricerche mediche e psicologiche o studi clinici che utilizzano soggetti umani“. Ciò solleva inquietanti domande sui progetti finanziati dal NERD in passato: ci sono state proposte che prevedevano esperimenti umani su cittadini iraniani o stranieri? Sono stati presi in considerazione in precedenza tentativi di utilizzare l’alcol come strumento di destabilizzazione?

‘Proteste in aumento’

Non si sa ancora quali gruppi abbiano alla fine ottenuto i finanziamenti NERD per questi sforzi di cambio di regime. I media mainstream sostengono che tali informazioni siano classificate apparentemente a causa del “rischio che gli attivisti affrontano in Iran“. Tuttavia, la segretezza di Washington potrebbe avere meno a che fare con preoccupazioni di sicurezza e più con l’oscuramento della natura discutibile di queste operazioni segrete.

Teheran ha saggiamente bandito da tempo le attività intrusive e sovversive delle agenzie governative e dei fronti di intelligence degli Stati Uniti sul suo territorio. Tuttavia, Washington ha continuato a sostenere molteplici gruppi iraniani “in esilio” e della diaspora basati in Occidente, e ONG associate, gruppi della società civile e piattaforme di propaganda all’estero.

Sebbene i funzionari statunitensi abbiano pubblicamente riconosciuto questi sforzi, i dettagli, tra cui l’identità dei gruppi e degli individui sponsorizzati, vengono sistematicamente nascosti.

Ad esempio, i registri pubblici cancellati nel frattempo mostrano che la sola NED ha investito almeno 4,6 milioni di dollari in 51 diversi sforzi controrivoluzionari in Iran tra il 2016 e il 2021. Ciò includeva il finanziamento di sindacati, il “rafforzamento del giornalismo indipendente“, la creazione di una pubblicazione legale per incoraggiare “avvocati, studenti di giurisprudenza e chierici” ad agitarsi per riforme “democratiche” e molteplici iniziative volte a “dare potere alle donne iraniane” negli affari, nella politica e nella società.

Una sola organizzazione incaricata di realizzare un’iniziativa specifica è stata nominata in sette casi, ovvero l’Abdorrahman Boroumand Center con sede a Washington.

Le identità dei restanti 44 destinatari rimangono sconosciute. Un’altra voce NED cancellata rivela che nell’anno che ha preceduto le proteste del settembre 2022 in Iran, l’agenzia ha speso quasi 1 milione di dollari in progetti non divulgati incentrati sulla difesa dei “diritti umani“.

Non è stata nominata nessuna organizzazione partecipante. Ad esempio, decine di migliaia di dollari USA sono stati pompati in un’entità anonima per “monitorare, documentare e segnalare le violazioni dei diritti umani“. L’organizzazione, inoltre, doveva “collaborare a stretto contatto con la sua rete di attivisti per i diritti umani [in Iran] per rafforzare le loro capacità di informazione, advocacy e sicurezza digitale“.

L’influenza straniera e il dirottamento delle proteste in Iran

Non è chiaro se questi finanziamenti inattesi abbiano in qualche modo influenzato i disordini di massa del settembre 2022 in Iran, ma la NED ha tenuto d’occhio gli eventi locali sin dall’inizio. Una settimana dopo l’inizio delle dimostrazioni, l’Endowment ha incoraggiato chiunque fosse interessato alla “copertura delle crescenti proteste” a seguire l’Abdorrahman Boroumand Center. Mentre le proteste iraniane inizialmente hanno goduto di una copertura mediatica occidentale generalizzata, si sono esaurite rapidamente e bruscamente come erano iniziate.

In un’amara ironia, le energie dei dimostranti sono state notevolmente smorzate a causa dello sfacciato sfruttamento della rivolta da parte di attori occidentali. Gli attivisti amareggiati hanno apertamente lamentato che la loro causa era stata “dirottata” da elementi stranieri.

Il più importante di questi agitatori con base negli Stati Uniti è Masih Alinejad, un’esiliata iraniana che ha raccolto centinaia di migliaia di dollari dalle agenzie governative statunitensi per operazioni di propaganda anti-Teheran. Proclamarsi falsamente “leader” del movimento di protesta nella Repubblica islamica è stato, a quanto pare, sufficiente a scoraggiare ulteriori azioni da parte della gente del posto sul campo.

Questo rivela il motivo principale per cui Washington nasconde i destinatari dei suoi finanziamenti per il cambio di regime: la storia dell’Iran di resistenza all’ingerenza occidentale rende i suoi cittadini profondamente sospettosi dell’influenza straniera. Il sostegno segreto degli Stati Uniti erode la legittimità dei movimenti di opposizione e alimenta la resistenza nazionalista.

Ironicamente, il Washington Post ha recentemente riferito che molti iraniani, al di là delle loro ideologie, hanno visto il blocco dei finanziamenti per un cambio di regime da parte dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump come un’opportunità per un’evoluzione politica significativa.

Nell’ultimo anno di mandato dell’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la Casa Bianca richiese altri 65 milioni di dollari per le operazioni del NERD, come delineato nel bando di gara trapelato. Tuttavia, con questo finanziamento ora in sospeso, l’opposizione iraniana sostenuta dall’Occidente, in gran parte dipendente da sussidi esteri, si ritrova in uno stato di paralisi.

Di conseguenza, un ostacolo significativo al vero impegno diplomatico tra Washington e Teheran potrebbe essere stato rimosso. I prossimi mesi potrebbero rivelare se questo cambiamento apre nuove strade al dialogo, o se segna semplicemente una pausa temporanea nella ricerca di lunga data dell’America per un cambio di regime in Iran.

* da The Cradle l’11 febbraio 2025

