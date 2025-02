Musk e Trump come “la svastica sul sole”

Un passo avanti deciso vero la società del “Grande Fratello” – quello inquietante di Orwell, non le scemenze tv di casa nostra – viene compiuto in queste settimane nell’ex “tempio della democrazia”, ovvero negli Stati Uniti.

Non che prima fosse davvero tale (Fbi e Cia, oltre ad altre agenzie spionistiche, avevano accesso completo ai dati personali sia dei propri cittadini che di qualsiasi soggetto straniero fosse presente sui social delle piattaforme Usa), ma è la prima volta che uno staff a tutti gli effetti “privato” può mettere le mani sulle informazioni finanziarie degli americani.

Gli uomini di Elon Musk – che non sono “dipendenti pubblici” obbligati ad osservare le leggi e le regole sulla privacy – stanno infatti avendo la possibilità di accedere a informazioni personali su un sistema dell’IRS che contiene ampi dati finanziari individuali, insieme a informazioni provenienti dalla Social Security Administration.

Il timore espresso anche da numerosi parlamentari dell’opposizione, è che tramite loro l’amministrazione Trump possa cercare di sfruttare i database governativi contro gli americani individuati come “dissidenti” rispetto all’esecutivo in carica. “Per fare cosa” è oggetto di sospetti piuttosto chiari, anche perché la fantasia del duo Musk-Trump e la loro ostilità a tutto ciò che odori di legalità e costituzione sembra veramente infinita.

Tradizionalmente il rispetto della privacy in materia di informazioni finanziarie individuali – quanti soldi hai, dove sono depositati o investiti, ecc – è stato però un cavallo di battaglia soprattutto dei repubblicani, anche se pure i “democratici” non hanno mai scherzato su questo punto.

Ma ora – visto che Musk ha ottenuto un “mandato speciale” direttamente da Trump – deputati e senatori del Grand Old Party sembrano aver cambiato completamente i parametri.

Il senatore Rand Paul del Kentucky, un antico paladino dei diritti alla privacy individuale e oppositore degli sforzi di sorveglianza governativa, sembra prendere decisamente per buona la parola dell’amministrazione, secondo cui non sta accadendo nulla di straordinario.

“Penso che chiunque acceda ai dati governativi sia vincolato dalle regole sulla privacy, non vedo come questo sia diverso da chiunque altro che li consulti“, ha detto Paul in un’intervista. “Tutte le regole sulla privacy si applicano ancora. Se stanno violando qualche regola, saranno nei guai, ma devi guardare i dati per trovare i problemi.”

“Ci sono sicuramente preoccupazioni quando si tratta della privacy delle informazioni personali“, ma ha anche aggiunto: “Non credo sia insolito che una Casa Bianca o un’amministrazione… abbia accesso a questo tipo di registri.“

Idem per quanto riguarda un altro tema storico dell’ultradestra occidentale: i rapporti tra potere politico e magistratura.

Donald Trump ha ora chiesto al dipartimento di Giustizia di licenziare tutti i procuratori federali dell’era Biden.

In un post sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente ha accusato, di nuovo, la giustizia americana di essere stata “politicizzata come mai prima d’ora“.

“Pertanto, ho dato ordine di licenziare TUTTI i rimanenti procuratori federali dell’era Biden. Dobbiamo fare pulizia subito e ripristinare la fiducia“, ha scritto Trump. “L’età dell’oro dell’America deve avere un sistema giudiziario equo“. Ossia egualmente politicizzato, ma secondo un altro orientamento…

Per quanto le dichiarazioni del presidente Usa siano letteralmente identiche a quelle che in Italia spara quotidianamente tutta la destra di governo (e anche Renzi, quando gli è toccato finire sotto inchiesta), c’è da rilevare una differenza fondamentale tra il sistema giudiziario statunitense e quello italico.

Qui tutti i magistrati, con qualsiasi funzione e livello, sono funzionari assunti per concorso pubblico e nell’insieme costituiscono un “potere indipendente” secondo il classico schema della tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) in regime liberaldemocratico. Sull’indipendenza effettiva si possono nutrire giustificati dubbi, ma a livello di architettura delle regole le cose stanno così.

Negli Usa invece la carica di procuratore a livello locale – colui che promuove l’accusa contro qualcuno, mettendolo sotto inchiesta e poi eventualmente sotto processo – è effettivamente una carica politica. Nei singoli Stati, infatti, i procuratori vengono infatti eletti mediante una normalissima campagna elettorale cui segue un voto popolare. E’ di fatto il primo gradino di una carriera politica, cui segue di solito la candidatura a sindaco o governatore, e quindi poi al Senato o alla Camera.

I procuratori federali, quelli che si occupano dei grandi reati – appunto – “federali” (in tutti gli Usa), a prescindere dallo Stato in cui sono stati commessi, non sono eletti ma nominati dal Presidente degli Stati Uniti, che fornisce loro anche indicazioni su quali reati vanno considerati prioritari e quali invece secondari.

Giusto per saperlo: Trump ha già dato indicazione di considerare la corruzione come una bagattella di cui non occuparsi. Si vede che molti dei suoi uomini e seguaci hanno qualche problemino di quel tipo.

Nel “tempio della democrazia liberale occidentale”, insomma, si vanno seppellendo a grande velocità anche le ultime apparenze.

Il potere economico si è insediato direttamente nelle principali cariche politiche – ed anche in quelle teoricamente sussidiarie, con Elon Musk al DOGE (il ruolo che grosso modo era stato pensato per Carlo Cottarelli come commissario alla spending review, “mani di forbice” si diceva) ma, al contrario del protagonista di mille talk show, Musk sta sforbiciando davvero – e come all’interno delle aziende non tollera alcun ostacolo al proprio comando. Nè i giudici né i sindacati, insomma.

E quindi, molti decenni dopo il capolavoro distopico di Philip Dick, sull’immagine della Casa Bianca comincia ad apparire “la svastica sul sole“.

20 Febbraio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO