Gentrification, un modello di soluzione finale… e globale

Dai centri storici delle città europee fino a «Gaza Resort». Sradicare la popolazione da un quartiere, da un territorio, da un’intera regione del mondo e sostituirla, colonizzando i luoghi.

Un modello basato sull’espropriazione forzata. Dall’avviso di sfratto, all’impiego di milizia pubblica o privata fino al bombardamento massiccio, fino alla totale distruzione e… allo sterminio.

Dalle centrali aree urbane delle più belle città in Europa, svuotate del loro tessuto popolare, socioculturale, che le animava e trasformate in parchi per turisti…fino all’ormai reclamizzato «Gaza Resort».

Una soluzione, definitiva, per sradicare, annientare e poi sostituire tutto un insieme: i territori rimodellati e gli abitanti, il loro modo di vivere, la loro cultura, senza privarsi di giungere fino a sterminare un popolo intero e cinicamente specularci sopra.

