Negli Stati Uniti è ormai caccia alle streghe contro gli studenti filopalestinesi

Uno studente palestinese della Columbia University è stato arrestato per aver guidato attività pro-Palestina, in obbedienza ai decreti esecutivi del governo. Negli Stati Uniti è stata scatenata una vasta campagna di criminalizzazione delle proteste studentesche contro il genocidio israeliano verso i palestinesi.

L’amministrazione Trump ha annunciato venerdì scorso che la Columbia University perderà 400 milioni di dollari in sovvenzioni e contratti federali per le accuse di non aver fatto abbastanza per combattere l’antisemitismo.

Lunedì, una task force federale ha notificato all’università che avrebbe condotto “una revisione completa” dei contratti e delle sovvenzioni federali dell’università come parte delle sue indagini in corso ai sensi del Titolo VI del Civil Rights Act.

Quattro agenzie governative, tra cui il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, il Dipartimento dell’Istruzione e l’Amministrazione dei Servizi Generali degli Stati Uniti, costituiscono la “Task Force federale per combattere l’antisemitismo”.

La task force è stata istituita a febbraio in seguito all’ordine esecutivo di Trump, “Misure aggiuntive per combattere l’antisemitismo”, firmato alla fine di gennaio. La Task Force ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe visitato dieci campus universitari che hanno subito incidenti antisemiti dall’ottobre 2023 dopo gli attacchi guidati da Hamas nel sud di Israele e la successiva guerra a Gaza.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti prevede di utilizzare l’intelligenza artificiale per revocare i visti agli studenti stranieri considerati “pro-Hamas”, scrive il sito Axios, citando alti funzionari del Dipartimento di Stato.

Il progetto “Catch and Revoke”, lanciato dal Segretario di Stato Marco Rubio secondo Axios, vedrà “revisioni assistite dall’intelligenza artificiale di decine di migliaia di account di social media di titolari di visti per studenti e segna una drammatica escalation nella polizia del governo degli Stati Uniti sulla condotta e la parola dei cittadini stranieri”.

Rubio ha annunciato su X misure contro gli studenti, dicendo che gli Stati Uniti hanno “tolleranza zero per i visitatori stranieri che sostengono i terroristi. Violatori della legge degli Stati Uniti”.

“Tutte le persone – indipendentemente dallo status di immigrato – compresi gli studenti e i docenti, hanno il diritto di riunirsi pacificamente e la libertà di espressione, indipendentemente dall’argomento. Se le notizie sono vere, “Catch and Revoke” è un’idea orribile e un attacco ai diritti umani”, ha replicato l’organizzazione per i diritti umani Amnesty International.

Sia l’amministrazione Biden che quella Trump hanno cercato di criminalizzare le proteste anti-israeliane e anti-sioniste nelle università come “antisemite”, portando a udienze del Congresso, con interrogatori degli amministratori universitari e audizioni con le forze dell’ordine che hanno represso con la forza le proteste nei campus.

