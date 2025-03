Il piano di Israele per Gaza ha un nome: campo di concentramento

“Questa volta le IDF intendono evacuare tutti i residenti della Striscia di Gaza in una nuova zona umanitaria che sarà predisposta per una lunga permanenza, sarà demarcata e chiunque vi entri sarà prima controllato per assicurarsi che non sia un terrorista“. “L’IDF non permetterà che una popolazione ribelle non evacui questa volta. Chiunque rimanga fuori dalla zona umanitaria verrà perseguito. Il piano è sostenuto dagli Stati Uniti“.

Yinon Magal ha fatto queste dichiarazioni circa una settimana fa. Lo stesso giorno, il Ministro della Difesa Israel Katz ha diffuso un messaggio registrato con le seguenti parole: “Abitanti di Gaza, questo è un ultimo avvertimento. La prima Guerra di Sinwar ha distrutto Gaza e la seconda Guerra di Sinwar la distruggerà completamente. L’attacco dell’aviazione contro i terroristi di Hamas è stato solo il primo passo. Il resto sarà molto più difficile e ne pagherete il prezzo. L’evacuazione della popolazione dalle zone di battaglia ricomincerà presto. Se tutti gli ostaggi israeliani non saranno rilasciati e Hamas non sarà espulso da Gaza, Israele agirà con forze che non avete ancora conosciuto”.

Seguite il consiglio del Presidente degli Stati Uniti. Restituite gli ostaggi ed eliminate Hamas, e vi si apriranno altre possibilità, tra cui quella di recarvi in ​​altri posti del mondo per chi lo desidera. L’alternativa è la completa distruzione e devastazione.“

La somiglianza tra le due dichiarazioni è notevole e non è irragionevole supporre che, anche se Magal non ha parlato direttamente con Katz, abbia sentito da fonti autorevoli nell’esercito qual era il Piano di Katz e del Capo di Stato Maggiore Eyal Zamir per la guerra a Gaza.

In un articolo sul quotidiano israeliano Ynet, Yoav Zeiton ha attirato l’attenzione sulla dichiarazione rilasciata dal Generale di Brigata riservista Erez Wiener, dopo essere stato licenziato per aver smarrito documenti classificati. “Sono triste perché dopo un anno e mezzo a ‘spingere il carro’ su per la montagna, quando finalmente sembra che abbiamo raggiunto la vetta e che la lotta prenderà la piega giusta che doveva prendere un anno fa, non sarò al timone“, ha scritto Wiener.

Wiener, scrive Zeiton, non è un ufficiale qualunque. Fu responsabile della pianificazione delle mosse offensive delle IDF nella Striscia di Gaza (e anche delle presunte fughe di notizie al Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich) e spinse per l’istituzione di un governo militare israeliano nella Striscia. Se dice che “la lotta prenderà la piega giusta“, si può intuire a quale piega si riferisce.

Mettendo insieme tutte queste affermazioni e insinuazioni dovremmo giungere a una conclusione abbastanza chiara. Il Piano dell’esercito e del Ministro della Difesa è quello di evacuare l’intera popolazione della Striscia di Gaza, più di due milioni di persone, in uno spazio limitato e “demarcato“, forse recintato. Chiunque venga trovato all’esterno di questo spazio chiuso verrà ucciso e qualsiasi struttura situata all’esterno di questo spazio verrà distrutta.

Questo è anche quanto emerge da quello che è stato descritto come il Piano dell’esercito per conquistare la Striscia, presumibilmente trapelato al Wall Street Journal. Invece di dilungarci, potremmo descrivere in due parole questo complesso in cui l’esercito intende concentrare gli abitanti di Gaza, dopo averli cacciati dai luoghi in cui si trovano attualmente attraverso minacce e bombardamenti: un Campo di Concentramento. Questa è la definizione più precisa e concisa, quella che meglio ci aiuta a capire dove ci troviamo.

In un modo un po’ perverso, è possibile che il Piano di istituire un Campo di Concentramento a Gaza sia in realtà il risultato del riconoscimento che “l’evacuazione volontaria” non è un’opzione realistica nella situazione attuale. Anche perché non ci sono abbastanza abitanti di Gaza disposti a lasciare la Striscia e, naturalmente, perché non esiste un Paese disposto ad accogliere un numero così elevato di rifugiati palestinesi.

L’evacuazione volontaria, sottolinea il Dottor Dotan Halevi, ricercatore di Gaza e curatore del libro scritto insieme al Dottor Omri Ben-Yehuda; “Gaza: Luogo e Immagine Nello Spazio Israeliano” (Gaza: Place and Image in the Israeli Space – Pubblicazioni Gama), si basa sul principio del “tutto o niente“.

Facciamo un esercizio mentale, suggerisce Halevi, e chiediamo al Generale di Brigata (in pensione) Ofer Winter, che dovrebbe dirigere il Dipartimento di “evacuazione volontaria” presso il Ministero della Difesa, se l’evacuazione del 30%, 40% o addirittura 50% dei residenti di Gaza sarebbe considerata un successo? Probabilmente no, possiamo rispondere subito. A Israele importa davvero se a Gaza vivono un milione e mezzo di palestinesi invece di 2,2 milioni? Questo risolverà il problema? Ciò consentirà l’annessione di cui parlano Bezalel Smotrich e i suoi amici? Non proprio.

La migrazione forzata non è praticabile.

Il libro curato da Halevi includeva un articolo del Dottor Omri Shefer Raviv, che rivelava i Piani israeliani per la migrazione dei palestinesi fuori dalla Striscia di Gaza dopo il 1967. Il titolo dell’articolo: “Voglio sperare che se ne vadano“, è una citazione dell’allora Primo Ministro Levi Eshkol, e l’articolo, pubblicato nel gennaio 2023, due anni prima che il Presidente Donald Trump lanciasse il suo piano “Riviera a Gaza”, riflette quanto l’idea di trasferire i residenti di Gaza sia profondamente radicata nel pensiero israeliano.

Secondo l’articolo, lo sforzo per ridurre il più possibile il numero di palestinesi a Gaza era diviso in due parti: “indurre” i palestinesi a trasferirsi da Gaza alla Cisgiordania e da lì alla Giordania, e cercare Paesi di immigrazione per i palestinesi in Sud America. Il primo tentativo ebbe un certo successo e decine di migliaia di palestinesi si trasferirono effettivamente da Gaza alla Giordania. Il secondo tentativo fallì completamente.

Ma alla fine, secondo Shefer Raviv, Israele si è messo in trappola da solo. Il successo nel convincere i palestinesi a migrare in Giordania si basava su un deliberato abbassamento del tenore di vita a Gaza. Ma nonostante l’immigrazione, a Gaza rimasero molti palestinesi e il declino delle condizioni di vita diede origine a disordini e all’inizio della Resistenza armata.

All’inizio del 1969, Israele decise di alleviare la situazione economica concedendo ai cittadini di Gaza il permesso di lavorare in Israele, attenuando così di fatto la pressione all’emigrazione. Anche il fatto che la Giordania abbia iniziato a chiudere all’accoglienza ha naturalmente contribuito a fermare l’immigrazione. Ironicamente, dice l’articolo, alcuni abitanti di Gaza immigrati in Giordania parteciparono alla battaglia di Karama nel marzo 1968, il primo scontro militare diretto tra Israele e l’OLP, che stava appena iniziando a organizzarsi, e questo raffreddò anche l’entusiasmo nell’incoraggiare l’immigrazione. Le autorità di sicurezza preferivano che i palestinesi rimanessero a Gaza, dove potevano essere controllati, piuttosto che disperdersi all’estero.

Questo modo di pensare, afferma Halevi, ha in realtà accompagnato Israele fino all’ottobre 2023: la concentrazione dei palestinesi all’interno della Striscia era conveniente per le forze di sicurezza, perché consentiva il controllo. Questo è anche il motivo per cui Israele non ha realmente incoraggiato l’immigrazione durante i 17 anni di assedio. Era molto difficile andare all’estero e solo chi aveva mezzi e conoscenze poteva recarsi presso le ambasciate straniere a Gerusalemme o al Cairo per ottenere il visto.

Ora il modo di pensare sembra essere cambiato. Non più controllo esterno su Gaza, ma controllo totale, espulsione e annessione. In un articolo di Shefer Raviv si legge che nel 2005, quasi 40 anni dopo esserne stato coautore, a Shlomo Gazit, che coordinava le operazioni nei territori nel 1967, fu chiesto di questi piani. La sua risposta fu: “Chiunque parli di questo dovrebbe essere impiccato“.

Vent’anni dopo, l’opinione diffusa nell’attuale governo di destra sembra essere che chiunque non si esprima a favore dell'”evacuazione volontaria” degli abitanti di Gaza debba essere impiccato.

Ma Israele è ricaduto nella trappola. Affinché l'”evacuazione volontaria” abbia successo, affinché consenta l’annessione e il rinnovo degli insediamenti, almeno il 70% degli abitanti di Gaza deve essere evacuato, ovvero più di un milione e mezzo di persone, un numero del tutto immaginario considerando le attuali circostanze politiche, sia all’interno di Gaza che nel mondo arabo.

Per non parlare, come sottolinea Halevi, del fatto che il solo parlare di “evacuazione volontaria” potrebbe sollevare la questione della libertà di movimento dentro e fuori Gaza, poiché se l’evacuazione fosse “volontaria“, Israele potrebbe essere costretto a garantire che coloro che se ne vanno possano anche fare ritorno.

In un articolo sulla rete media “Mako” che racconta di un esperimento pilota in cui 100 abitanti di Gaza sono andati di recente a lavorare in un edificio in Indonesia, una sorta di preparazione per una “evacuazione volontaria“, si afferma esplicitamente che “secondo il Diritto Internazionale, chiunque lasci la Striscia di Gaza per lavorare potrà farvi ritorno“.

Che Smotrich, Katz e Zamir abbiano letto o meno gli articoli di Halevi e Shefer Raviv, è molto probabile che capiscano che “l’evacuazione volontaria” non è un piano di immediata attuazione. Ma supponendo che credano che la soluzione al “problema Gaza“, o al problema palestinese in generale, sia che non ci saranno più palestinesi, il modo per arrivarci è graduale.

Per prima cosa, spingere tutti i palestinesi in uno o più complessi chiusi e poi sperare che l’evacuazione avvenga da sola. I palestinesi nei complessi chiusi vedranno che la Striscia è completamente distrutta, i loro cancelli sono stati distrutti, si renderanno conto di non avere né presente né futuro e spingeranno loro stessi per l’immigrazione, costringendo i Paesi arabi ad accettarli. Questa potrebbe essere la logica alla base delle dichiarazioni congiunte di Katz e Magal.

Ci sono molti altri ostacoli lungo il cammino. Non è certo che l’esercito o il governo siano disposti ad arrivare fino in fondo. Le ragioni sono molteplici: il timore, anzi, la quasi assoluta certezza, che una mossa del genere possa portare alla morte di tutti gli ostaggi e alle conseguenze politiche che un simile disastro potrebbe avere. La Resistenza prevista di Hamas, che non ha perso le sue capacità offensive, potrebbe causare pesanti perdite tra i militari, come accaduto fino agli ultimi giorni prima del cessate il fuoco;

La stanchezza generale dell’esercito riservista e la paura della riluttanza “grigia” e non tanto grigia; Il Colpo di Stato e la “ribellione civile” che potrebbe provocare se andasse in porto, una ribellione che inevitabilmente colpirebbe l’esercito; La decisa opposizione, almeno per ora, di Egitto e Giordania, che potrebbero arrivare fino alla sospensione o all’annullamento degli accordi di pace; E la posizione instabile di Trump, che un giorno minaccia di “aprire le porte dell’inferno” ad Hamas, e il giorno dopo invia i suoi inviati a parlare con Hamas e spiegare che Hamas ha solo “bravi ragazzi“.

Attualmente Israele continua i suoi bombardamenti, nei quali vengono uccisi principalmente i vertici civili di Hamas, insieme a centinaia di civili, tra cui più di 200 bambini. L’obiettivo dichiarato di Israele è quello di fare pressione su Hamas affinché proroghi la Fase Uno, ovvero rilasci gli ostaggi senza impegnarsi a porre fine alla guerra.

Hamas, che apparentemente è consapevole dei limiti di Israele che ho menzionato sopra, al momento non si sta muovendo dalla sua posizione che lega qualsiasi rilascio di ostaggi all’impegno a porre fine alla guerra, e Zamir, che potrebbe effettivamente temere di non avere un esercito per occupare Gaza, sta mantenendo un basso profilo e non rilascia troppe dichiarazioni riguardo alle intenzioni dell’esercito.

Ma c’è la possibilità che la pressione totale da tutte le parti: dalla popolazione di Gaza che vuole porre fine all’incubo e si sta schierando contro Hamas, e dalla società israeliana che è stanca della guerra e vuole gli ostaggi, non porterà a un accordo, e allora Israele si muoverà verso la Pulizia Etnica, la cui prima fase è la concentrazione dei cittadini di Gaza in uno spazio chiuso.

Il governo e l’esercito potrebbero pensare che una “evacuazione volontaria” della popolazione di Gaza laverà via i Crimini commessi finora da Israele, quando la popolazione di Gaza troverà un futuro migliore altrove.

La triste verità è che, sebbene un’operazione di migrazione forzata del genere non sia fattibile nella pratica, i modi in cui Israele tenterà di realizzarla potrebbero portare a Crimini molto più gravi: la concentrazione nei campi, la distruzione sistematica dell’intera area e forse persino lo Sterminio vero e proprio.

Traduzione: La Zona Grigia (The Grey Zone)

Fonte: https://www.mekomit.co.il/ps/148041

29 Marzo 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO