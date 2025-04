Ecuador. Un risultato elettorale più che dubbio

In Ecuador si è svolto il secondo turno delle elezioni presidenziali ecuadoriane, tra l’attuale presidente Daniel Noboa, di Azione Democratica Nazionale e la candidata della Rivoluzione dei Cittadini, Luisa González.

Va ricordato che il primo turno di domenica 9 febbraio si era concluso con un pareggio tecnico tra Noboa (4:527.606 voti = 44,17%) e Luisa González (4:510.860 voti = 44%).

Allo stesso modo, tutti i sondaggi precedenti prevedevano un nuovo pareggio tecnico e gli exit poll prevedevano una vittoria di González con un margine compreso tra il 3% e il 5%.

Previsioni logiche tenendo conto del sostegno a questo secondo turno del Movimento di Unità Plurinazionale Pachakutik, che ha ottenuto il 5% dei voti al primo turno.

Risultato “sorprendente” o peggio?

Secondo il Consiglio Nazionale Elettorale dell’Ecuador, il risultato con il 97,73% dei voti scrutinati indica che Noboa ha vinto con il 55,63% contro il 44,37% di González.

La differenza tra il primo e il secondo turno è passata da 17mila a più di un milione di voti.

Ciò ha portato alla denuncia della candidata Luisa González per brogli e alla richiesta che sia il conteggio finale che il precedente processo elettorale fossero indagati.

Se prendiamo in considerazione i risultati dei sondaggi dei giorni precedenti, possiamo dire che il risultato è sorprendente.

Ma se lo confrontiamo con gli exit poll effettuati con le testimonianze dei primi elettori nei circuiti, possiamo parlare di un risultato insolito e poco credibile, che ci costringe a rivedere le lamentele su quanto accaduto nei giorni precedenti e il giorno del voto.

Nei giorni precedenti sono accadute alcune cose:

Il rifiuto di Noboa di rispettare l’obbligo di richiedere una licenza normativa dalla sua posizione per poter fare campagna elettorale e quindi impedire alla vicepresidente Verónica Abad di assumere la presidenza, con la quale ha forti differenze.

Una propaganda ufficiale che utilizza fino a quattro volte al giorno la rete nazionale nei giorni in cui era in vigore il divieto elettorale.

Uso di denaro pubblico per finanziare le visite guidate del candidato del partito di governo.

Proibizione del voto agli ecuadoriani residenti in Venezuela, che erano in modo schiacciante favorevoli all’opposizione al primo turno.

Dichiarazione dello stato di emergenza per 60 giorni in metà del paese con sospensione dei diritti di riunione, libera circolazione, inviolabilità del domicilio e della corrispondenza; Per coincidenza, nella regione in cui l’opposizione ha ottenuto il suo miglior voto.

Nel giorno delle elezioni

Espulsione dei delegati dell’opposizione da alcuni seggi elettorali.

Alcune reazioni nella regione

L’OSA, che ha inviato osservatori alla legge elettorale, pur non mettendo in discussione il risultato della stessa, ha dichiarato nel suo rapporto di “aver osservato con preoccupazione che il processo elettorale è stato caratterizzato da condizioni di iniquità durante la campagna” e ha anche osservato che c’è stato un “uso improprio delle risorse pubbliche e dell’apparato statale per scopi di proselitismo”.

Va notato che non tutte le dichiarazioni dei governanti progressisti nella regione erano dello stesso tenore.

Mentre Lula, Orsi e Boric si congratulavano con il popolo ecuadoriano e con il candidato trionfante, il presidente del Messico e il presidente della Colombia non hanno fatto lo stesso.

Claudia Sheinbaum nella sua conferenza stampa del 16 è stata categorica nell’affermare che il Messico non riprenderà le relazioni diplomatiche con l’Ecuador finché Daniel Noboa ne è il presidente, poiché è stato responsabile dell’invasione dell’ambasciata messicana in Ecuador e dell’arresto di Jorge Glas che vi si rifugiava (1)

Da parte sua, Gustavo Petro ha dichiarato il 15 di aver ricevuto notizie preoccupanti sulle elezioni in Ecuador. “In sette province è stato decretato lo stato di emergenza. L’esercito dirigeva il giorno delle elezioni, i seggi elettorali durante le elezioni e il conteggio dei voti. Non ci sono elezioni libere in uno stato d’assedio. Non riesco a riconoscere le elezioni in Ecuador”. Ha ritenuto che il governo ecuadoriano “debba consegnare i verbali di ogni tavolo da verificare”, come ha chiesto dopo le elezioni in Venezuela (2)

Credo che queste dichiarazioni di Petro siano le più appropriate e coerenti di fronte a una situazione come quella che sta attraversando l’Ecuador, e dovrebbero essere accompagnate da tutti i leader progressisti della nostra regione.

(1) Jorge Glas era vicepresidente dell’Ecuador nel governo di Rafael Correa.

(2) Petro lo aveva richiesto insieme ai presidenti del Brasile e del Messico; Lula e Andrés Manuel López Obrador

*Resumen Latinoamericano.org

18 Aprile 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO