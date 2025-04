Reazioni completamente diverse in Israele e Palestina per la morte di Papa Francesco

Netanyahu ha scelto il silenzio e il suo ministero degli Esteri ha fatto cancellare i post di condoglianze per la morte di Papa Francesco. La scelta del ministero degli Esteri israeliano, di far cancellare i post di condoglianze dalle pagine delle ambasciate israeliane in tutto il mondo, ha scatenato un po’ ovunque le reazioni diplomatiche degli ambasciatori israeliani, soprattutto di quelli in missione nei paesi cattolici.

Rafi Schutz, un ex ambasciatore di Israele in Vaticano, ha scritto di papa Francesco come “il papa che ha avvicinato il mondo a lui e ha deluso Israele”.

La posizione del papa su Israele dopo l’inizio della guerra merita “aspre critiche”, ha continuato Schutz, aggiungendo che ha segnato un “colpo significativo” alle relazioni israelo-vaticane.

Il giornale di destra Israel Hayom ha detto che il pontefice sarà ricordato in Israele “principalmente per le sue dure dichiarazioni contro la guerra a Gaza”.

Allo stesso modo, il canale di estrema destra Channel 14 lo ha definito il “critico più severo” di Israele.

Zvika Klein, caporedattore del Jerusalem Post, ha definito le critiche di Papa Francesco a Israele e il sostegno ai palestinesi sotto il suo assalto come “sostegno incondizionato ad Hamas”.

“C’era un certo ottimismo nel mondo ebraico quando è stato nominato”, ha detto Klein. “C’è stata una grande delusione da parte israeliana ed ebraica [a causa] delle dure dichiarazioni, soprattutto negli ultimi mesi”.

Il papa aveva criticato a gran voce e ripetutamente la guerra di Israele contro la Striscia di Gaza, in particolare l’uccisione di bambini palestinesi, attirando l’ira dei politici israeliani.

Durante la guerra ha tenuto chiamate quasi notturne con la comunità cristiana di Gaza, che hanno detto essere state una fonte di conforto e conforto.

Nel suo libro, Hope Never Disappoints: Pilgrims Toward a Better World, pubblicato alla fine del 2024, ha suggerito che l’assalto di Israele alla Striscia di Gaza potrebbe essere caratterizzato come un genocidio e ha chiesto un’indagine sulle accuse degli “esperti”.

A dicembre, il ministero degli Esteri israeliano ha convocato il massimo diplomatico del Vaticano dopo i commenti di Papa Francesco che accusava Israele di “crudeltà” a Gaza.

Molti israeliani comuni si sono rivolti ai social media per esprimere la loro soddisfazione per la morte del papa a causa della sua posizione sulla guerra di Israele.

Commentando sotto l’articolo di Channel 14, un utente lo ha definito un “mascalzone” e ha detto “è un bene che sia morto”. “Grazie a Dio il Papa è morto”, ha concordato un altro.

Su Facebook, gli utenti dei social media lo hanno classificato come un “odiatore dell’ebraismo”. Sotto il post di Kan 11 sulla morte del papa, un utente ha scritto: “Non mi interessa questo vecchio psicotico, che odia Israele”.

In un rapporto di Ynet, un altro ha scritto: “Papa Francesco sarà ricordato come colui che ha costantemente sostenuto l’antisemitismo moderno”, aggiungendo che il mondo sta “meglio senza di lui”.

Un altro utente ha detto che il papa era “il padre dell’impurità. Un altro pedofilo”, e ha aggiunto: “Grazie a Dio ci siamo sbarazzati di lui”. Un altro utente ha detto: “finalmente buone notizie”.

Sull’account di Walla, un utente lo ha definito “un eretico che sosteneva Hamas nazista”. E un altro ha chiesto: “Perché annunciate ai media ebraici di un odiatore di Israele che è morto?”

Un altro utente ha scritto che “dopo le sue dichiarazioni odiose contro Israele, è fortunato ad aver vissuto qualche mese in più e a non essere morto immediatamente”, riferendosi al deterioramento della salute del papa negli ultimi mesi.

Anche alcune persone in Israele hanno pianto la morte del papa. Il presidente Isaac Herzog ha scritto su X di aver inviato le sue “più profonde condoglianze al mondo cristiano e in particolare alle comunità cristiane in Israele – la Terra Santa – per la perdita del loro grande padre spirituale, Sua Santità Papa Francesco”.

Herzog ha aggiunto: “Spero davvero che le sue preghiere per la pace in Medio Oriente e per il ritorno sicuro degli ostaggi saranno presto esaudite. Possa la sua memoria continuare a ispirare atti di gentilezza, unità e speranza”.

Mentre un utente ha risposto: “Non parlare a mio nome. Il papa era un antisemita malvagio”, ci sono stati anche molti israeliani che hanno espresso indignazione per questo tipo di post.

“Che razzismo. Incredibile”, ha scritto una persona. “Non hai rispetto per nessuna delle due religioni”.

Di tutt’altro segno le reazioni dei palestinesi alla morte di Papa Francesco

Migliaia di utenti dei social media palestinesi, così come molti da Gaza, hanno reso omaggio a Papa Francesco, ricordandolo per il suo sostegno al popolo palestinese durante i 15 mesi di assalto israeliano nell’enclave assediata.

Nel suo discorso finale la domenica di Pasqua, papa Francesco, 88 anni, ha chiesto un cessate il fuoco a Gaza dal balcone della basilica di San Pietro mentre un assistente leggeva una benedizione in cui il papa condannava la “deplorevole situazione umanitaria” causata dalla guerra di Israele contro Gaza, che molti sui social media hanno elogiato.

“Faccio appello alle parti in guerra: chiamate un cessate il fuoco, liberate gli ostaggi e venite in aiuto di un popolo affamato che aspira a un futuro di pace”, ha detto.

Alla notizia della sua morte, molti online hanno elogiato il continuo sostegno del papa al popolo palestinese e alla comunità cattolica, così come alle chiese di Gaza.

Il pastore palestinese Munther Isaac ha pianto la morte di Papa Francesco, dicendo che i palestinesi, e i cristiani palestinesi in particolare, hanno perso un “caro amico” che era “amato in Palestina”.

In tutto il Medio Oriente, i cristiani palestinesi, libanesi e siriani, sia cattolici che ortodossi, hanno elogiato l’impegno costante di Francesco con loro come fonte di conforto in un momento in cui le loro comunità hanno affrontato guerre, disastri, difficoltà e persecuzioni.

“Abbiamo perso un santo che ci ha insegnato ogni giorno come essere coraggiosi, come essere pazienti e rimanere forti. Abbiamo perso un uomo che combatteva ogni giorno in ogni direzione per proteggere questo suo piccolo gregge”, ha detto George Antone, capo del comitato di emergenza presso la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, secondo un rapporto.

Antone ha detto che Francesco ha convocato la chiesa poche ore dopo l’inizio della guerra a Gaza nell’ottobre 2023, l’inizio di quella che il Vatican News Service descriverebbe come una routine notturna durante la guerra. Si assicurava di parlare non solo con il prete, ma con tutti gli altri nella stanza.

“Abbiamo il cuore spezzato per la morte di Papa Francesco, ma sappiamo che sta lasciando dietro di sé una Chiesa che si prende cura di noi e che ci conosce per nome, ognuno di noi”, ha detto Antone, riferendosi ai cristiani di Gaza che sono centinaia.

Fonte Middle East Eye

23 Aprile 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO