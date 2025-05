Gaza. Bombardamenti israeliani, uccisi 51 palestinesi in poche ore

Questa mattina l’esercito israeliano ha lanciato un raid sulla città di Al-Fukhari, a sud-est della città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, provocando feriti. L’aviazione ha anche effettuato quattro attacchi aerei sul campo di Jabaliya nel nord della Striscia di Gaza.

Il bombardamento israeliano della Striscia di Gaza ha provocato la morte di 51 palestinesi, di cui 45 nella parte settentrionale della Striscia – per lo più a Jabaliya – dalla mezzanotte di ieri.

Israele sta bombardando con l’artiglieria anche le aree orientali della città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza.

Bombardati anche gli ospedali. Gli attacchi aerei israeliani su varie aree della Striscia di Gaza hanno provocato l’uccisione di 27 palestinesi, di cui 16 dentro e intorno all’ospedale europeo di Khan Yunis.

Fonti hanno riferito di almeno 28 morti e decine di feriti in seguito agli attacchi al cortile e ai dintorni del Gaza European Hospital nel sud di Gaza.

Hamas ha dichiarato che i brutali raid dell’occupazione contro l’Ospedale Europeo di Gaza e i suoi dintorni sono un crimine contro ciò che resta degli ospedali della Striscia, aggiungendo che il governo di occupazione continua la sua flagrante violazione delle leggi internazionali. Anche il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha denunciato che prendere di mira gli ospedali è un crimine di guerra continuo e che l’occupazione israeliana sta intensificando i bombardamenti per ostacolare qualsiasi accordo per fermare la guerra.

