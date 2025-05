Come l’Ucraina ha perso centinaia di milioni in accordi falliti per le armi

In ogni guerra ci sono tragedie e cose ridicole, grandi sacrifici e grandi guadagni, sforzi disinteressati e speculazioni ignobili. Non avrebbe destato sorpresa, perciò, venire a sapere che qualcuno ha organizzata qualche truffa, anche di grandi dimensioni, ai danni di questo o quel protagonista.

Ma c’è un limite a tutto… Il governo di Kiev, in questa inchiesta del Financial Times – non del primo blogger che passa – appare come quel turista americano che compra la fontana di Trevi da Totò. Anzi peggio, perché qui la “vendita” di nulla in cambio di soldi veri è andata in porto un numero sconfinato di volte…

Ma la vicenda dice molto anche sui limiti “fisici” dell’apporto che l’occidente euro-atlantico è riuscito a fornire all’Ucraina dopo averla spinta ad “abbaiare alle porte della Russia”, fino a provocarne la reazione.

Ma, ssst!, non ditelo a Federico Fubini del Corsera, potrebbe cadergli la mascella…

Disperata nel reperire munizioni, Kyiv ha pagato intermediari stranieri per armi e proiettili che a volte erano inutilizzabili o non sono mai arrivati.

Nel 2020 Tanner Cook, un 28enne dell’Arizona, ha aperto un piccolo negozio di munizioni su una strada polverosa ai margini di un’autostrada alla periferia di Tucson. L’attività appena avviata di Cook si trovava in uno spazio commerciale in cemento beige a un solo piano, con un’insegna temporanea sul muro che recitava: “OTL IMPORTS”.

I primi clienti di Cook erano appassionati di armi locali, e un conduttore radiofonico di Tucson fece pubblicità a OTL Imports per aiutare il suo “carissimo amico” a far decollare l’azienda. “Vende munizioni, vende armi e ha ottimi prezzi”, disse. “È davvero un bravo ragazzo!”

Poco più di due anni dopo, Cook — che porta i capelli neri tirati all’indietro e ama indossare abiti neri con occhiali da sole — ricevette un ordine sorprendente: il suo minuscolo negozio di munizioni firmò un contratto da 49 milioni di euro per fornire armi all’esercito ucraino nella guerra contro la Russia. In base al contratto, OTL ricevette un pagamento anticipato del 35%, pari a 17,1 milioni di euro, nel novembre 2022. Da allora, il giovane commerciante locale è diventato un attore del mercato internazionale delle armi.

La foto del profilo Facebook di Cook lo mostra apparentemente in posa davanti a un elicottero Black Hawk mentre stringe la mano a un ufficiale dell’esercito statunitense, sotto la didascalia: “Non ci sono più corpi da impilare”. Tuttavia, le munizioni vendute da Cook non sono mai arrivate in Ucraina. La parte ucraina ha ottenuto una sentenza favorevole contro OTL in un procedimento arbitrale a Vienna, ma non ha ancora recuperato il denaro pagato all’azienda.

L’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 ha segnato la più grande corsa all’approvvigionamento di armi in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Mentre gli alleati della NATO fornivano ingenti quantità di aiuti militari, le autorità ucraine furono costrette anche a cercare soluzioni alternative per rifornire le truppe impegnate lungo un fronte di mille chilometri.

Un’inchiesta del Financial Times, basata su documenti riservati del governo ucraino, atti giudiziari e decine di interviste con funzionari degli acquisti, trafficanti d’armi, produttori e investigatori, ha rivelato come centinaia di milioni di dollari pagati da Kyiv a intermediari stranieri nel settore bellico siano andati sprecati negli ultimi tre anni di guerra.

Mentre l’Ucraina continua a combattere contro la superiorità produttiva della Russia in termini di munizioni, il paese si è trovato esposto agli spietati capricci del mercato internazionale delle armi. In diversi casi, Kyiv ha pagato in anticipo somme ingenti a società poco conosciute per materiale bellico che, ancora oggi, non è mai stato consegnato. In altri casi, secondo funzionari ucraini, le armi vendute a prezzi fortemente gonfiati — a causa dell’aumento della domanda globale, un po’ come succede con i prezzi dinamici nelle app di trasporto — sono arrivate in condizioni inutilizzabili.

Fino ad oggi, l’Ucraina ha anticipato 770 milioni di dollari a broker di armi stranieri per forniture che non sono mai state consegnate, secondo dati del Ministero della Difesa ucraino e documenti visionati dal Financial Times. Questa cifra rappresenta una parte significativa del bilancio annuale per le armi dell’Ucraina, compreso tra i 6 e gli 8 miliardi di dollari, finanziato direttamente dai fondi statali dall’inizio dell’invasione.

Allo stesso tempo, alcune aziende estere del settore della difesa affermano di essere state vittime di lotte interne e corruzione da parte di funzionari e broker statali ucraini, circostanza che potrebbe spiegare parte dei milioni scomparsi.

Il governo di Kyiv sta cercando di fare pulizia. Diversi ex funzionari ucraini coinvolti negli acquisti di armi sono stati licenziati dall’amministrazione Zelenskyy, alcuni sono stati incriminati per corruzione, e decine di contratti militari sono ora sotto inchiesta da parte delle autorità giudiziarie ucraine. Altri accordi sono bloccati in lenti procedimenti arbitrali in sedi come Londra e Ginevra.

Diversi ex alti funzionari ucraini che hanno supervisionato gli appalti militari nei primi tre anni di guerra hanno difeso l’uso degli intermediari stranieri, sostenendo che questi abbiano permesso di concludere accordi critici e riservati in un momento in cui l’Ucraina aveva urgente bisogno di grandi quantità di munizioni prodotte da paesi che, per motivi geopolitici, non volevano essere visti come fornitori diretti.

In un caso, ad aprile 2022, secondo documenti giudiziari ucraini, il broker statale Ukrspetsexport acquistò mortai da 120 mm dal Sudan, da venditori che poi si scoprì avere stretti legami con i servizi segreti russi dell’FSB e con il gruppo Wagner di Yevgeny Prigozhin, che successivamente avrebbe impiegato prigionieri russi in una brutale guerra di logoramento contro le forze ucraine.

Questo oscuro processo di approvvigionamento, pur avendo probabilmente aiutato l’Ucraina a sostenere la guerra, l’ha anche costretta a confrontarsi con imprenditori stranieri spregiudicati, le cui alleanze sono puramente mercantili e a somma zero.

“I trafficanti d’armi sono commercianti di morte”, dice Oleksiy Reznikov, ministro della Difesa ucraino fino al 2023. “Sono assolutamente pragmatici e cinici. Non hanno alcun concetto di giustizia. Questi non sono valori che esistono nel loro mondo. Ti dicono: ‘Ce l’ho nel magazzino. Se lo vuoi, compralo. Se non lo vuoi, lo vendo al tuo nemico’.”

Nelle settimane successive all’invasione di Vladimir Putin all’inizio del 2022, i funzionari di Kyiv si resero conto che l’Ucraina aveva munizioni solo per due mesi. Nel pieno della lotta per la sopravvivenza, il governo sospese le normali regole sugli acquisti militari e incaricò i funzionari pubblici di trovare scorte non-NATO per l’equipaggiamento dell’esercito, per lo più di epoca sovietica, ovunque fosse possibile.

Storicamente, gran parte della produzione bellica ucraina veniva esportata attraverso aziende statali, che prendevano una percentuale dai contratti intermediati. Ora il processo si è invertito: gli stessi intermediari chiamavano freneticamente i loro vecchi clienti e contatti all’estero per cercare di reperire qualsiasi tipo di equipaggiamento disponibile.

La corsa improvvisa alle armi per la guerra di trincea — un tipo di conflitto che i produttori occidentali avevano da tempo smesso di considerare prioritario — ha fatto sì che la domanda superasse di gran lunga l’offerta.

Nel 2022, la produzione annua europea di proiettili compatibili con l’artiglieria di modello sovietico dell’Ucraina era di 600.000 unità — sufficienti per un solo mese di combattimenti, pur rappresentando solo un terzo dei 1,8 milioni di colpi che la Russia sparava ogni mese, secondo l’ex ministro della Difesa Oleksiy Reznikov.

Per un gruppo di trafficanti d’armi stranieri, quasi tutti americani ed europei, la disperazione dell’Ucraina rappresentava un’opportunità. Almeno dieci fonti coinvolte negli acquisti militari ucraini o nel commercio di armi hanno riferito che i prezzi delle munizioni di calibro sovietico quadruplicarono nella prima metà del 2022.

Fu in quel periodo che la OTL Imports di Cook — ancora solo un piccolo negozio di munizioni in Arizona — entrò in contatto con funzionari di Progres, uno dei diversi intermediari statali ucraini incaricati di negoziare importazioni ed esportazioni di armamenti. Secondo due persone informate sui fatti, Mykola Karanko, un uomo d’affari americano-ucraino, presentò Cook ai rappresentanti di Progres. Karanko aveva già aiutato più di dieci anni prima a mediare un grosso affare tra Progres e lo Stato iracheno.

Quell’accordo del 2009 con l’Iraq finì in una causa civile in Texas, dove agli intermediari ucraini fu ordinato di pagare oltre 60 milioni di dollari a un imprenditore statunitense per averlo escluso dalla transazione. Karanko, accusato in tribunale di aver tentato di pagare tangenti a funzionari iracheni per conto della parte ucraina, non ha risposto alle domande del Financial Times.

Cook dichiarò di poter procurare proiettili e mine da mortaio da un produttore in Serbia, e ricevette un pagamento anticipato di 17,1 milioni di dollari. Pagamenti anticipati di questo tipo sono comuni nel settore della difesa, poiché fabbriche estere e fornitori non vogliono correre il rischio di restare creditori di paesi in guerra. Tuttavia, secondo diversi funzionari ucraini, OTL non consegnò mai le munizioni, né restituì il denaro.

Un rapporto dell’Ufficio statale per le indagini dell’Ucraina (SBI), visionato dal FT, rilevò che OTL non possedeva le certificazioni necessarie per esportare e trasportare munizioni.

Dopo l’accordo con l’Ucraina, Cook sembra aver espanso la sua attività ben oltre l’Arizona, partecipando a una fiera di armi ad Abu Dhabi. In un post — poi cancellato — sui social media di giugno scorso, si vede un uomo su un jet privato, con il viso coperto da un passamontagna nero, mentre beve un Bloody Mary e soffia fumo da una sigaretta. La didascalia di Cook recita: “Cigarettes and private jets” (“Sigarette e jet privati”).

Progres ha rifiutato di rispondere alle domande del FT su perché avesse firmato l’accordo con OTL. Ha però dichiarato di aver ottenuto una decisione arbitrale favorevole contro OTL dal Centro Internazionale di Arbitrato di Vienna, che obbliga la società americana a rimborsare 21,3 milioni di euro, comprendenti il pagamento anticipato, spese legali, interessi e penali.

Progres ha inoltre affermato di stare facendo tutto il possibile per far riconoscere la decisione arbitrale negli Stati Uniti, aggiungendo che OTL è oggetto di ulteriori indagini in Ucraina in merito all’accordo.

L’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (NABU), un’agenzia di contrasto, ha confermato per iscritto al FT che stava indagando su OTL. I detective ucraini hanno riferito di stare cercando di capire dove sia finito il denaro versato a OTL. Nessuna accusa è stata ancora formalmente avanzata contro Cook o la sua azienda.

Gli avvocati di OTL e Cook affermano che i loro clienti negano ogni illecito. Non hanno risposto alle domande dettagliate del Financial Times sulle accuse ucraine.

Il contratto con OTL è solo uno dei circa 30 accordi tra l’Ucraina e fornitori esteri contenuti nei documenti visionati dal FT, che hanno portato a spese statali per armi e munizioni mai consegnate, consegnate solo in parte o in condizioni inutilizzabili.

Denys Sharapov, viceministro della Difesa incaricato dei contratti esteri fino al settembre 2023, ha dichiarato al FT di essere stato inondato da offerte di armi e munizioni da parte di soggetti emergenti desiderosi di trarre profitto dal conflitto.

“Ricevevo decine di proposte commerciali da persone che cercavano di avviare un’attività. È normale. C’è sempre gente nuova che vuole entrare”, ha detto Sharapov, aggiungendo di aver ricevuto circa 25.000 offerte durante i suoi 18 mesi in carica.

Ha paragonato il lavoro dei funzionari ucraini all’inizio dell’invasione russa a tentare di spegnere un incendio in casa con qualsiasi mezzo disponibile.

Verso la fine del 2022, l’Ucraina sembrava aver preso il sopravvento nel conflitto. Le truppe ucraine liberarono Kherson a novembre di quell’anno e le forze russe furono costrette a ritirarsi oltre il fiume Dnipro. Ma i combattimenti intensi continuarono, lasciando l’esercito ancora disperatamente bisognoso di proiettili d’artiglieria.

Fu in quel periodo che Oleksiy Petrov, all’epoca a capo di Spetstechnoexport — uno dei maggiori intermediari statali per l’export bellico — ricevette un’offerta “irresistibile” da una compagnia americana chiamata Regulus Global.

Petrov sapeva che la sfida principale per l’Ucraina era che i maggiori produttori mondiali di armi erano paesi diplomaticamente vicini alla Russia, che non volevano essere visti come fornitori diretti del suo nemico. Ma Regulus — fondata e diretta da Will Somerindyke, ex broker della Merrill Lynch con pizzetto — offrì una soluzione audace.

Disse a Petrov di poter reperire decine di migliaia di proiettili da 155 mm sul mercato globale, proprio il tipo di munizioni compatibili con gli armamenti NATO che l’Ucraina aveva iniziato a ricevere nell’estate di quell’anno.

“L’offerta era piuttosto interessante e molto seria”, racconta Oleksiy Petrov, poco più che quarantenne, che lavorava in un ufficio a Kyiv con proiettili d’artiglieria di varie dimensioni allineati in un angolo accanto alla sua scrivania.

Regulus, con sede vicino alla base aerea navale di Oceana a Virginia Beach (USA), è stata fondata nel 2012 come start-up per la logistica militare. In breve tempo ha trovato il suo spazio nella nicchia della ricerca e trasporto di vecchie scorte di armamenti. Il suo grande successo arrivò durante la guerra civile in Siria, quando ottenne contratti dal Pentagono per rifornire di armi i ribelli sostenuti dagli Stati Uniti.

Prima di fondare Regulus, Will Somerindyke, il fondatore, ebbe alcuni problemi legali. Nel 2012 fu accusato dal regolatore finanziario dello stato della Virginia (SCC) di “frode e inganno” nella vendita di azioni di una start-up privata a un dentista locale. In un caso parallelo, Finra, l’autorità americana di vigilanza finanziaria, lo multò di 10.000 dollari e gli sospese la licenza da broker.

Somerindyke, che non ha mai ammesso né negato le accuse del regolatore della Virginia, afferma di aver “commesso l’errore di iniziare a raccogliere capitali per una start-up nel settore media prima che la mia licenza da broker fosse scaduta”. Aggiunge di aver raggiunto un accordo con Finra in base al quale avrebbe pagato la multa solo nel caso in cui avesse deciso di riattivare la licenza.

Nel 2016, Regulus fu citata in giudizio dalla vedova di un americano morto in Bulgaria durante un programma di addestramento, a causa dell’esplosione di una granata di 30 anni. Anche se Regulus non era responsabile del programma, aveva fornito l’equipaggiamento all’azienda che lo gestiva. Il caso si è concluso con un accordo riservato.

Nulla di tutto questo sembrava importare a Petrov, capo di Spetstechnoexport, che si fidava della reputazione di Regulus — sostenuta dal Pentagono — per la fornitura di armamenti rari nel mercato internazionale.

Somerindyke ha raccontato al Financial Times che subito dopo l’invasione russa del 2022, iniziò a ricevere telefonate da funzionari ucraini disperati di ottenere armi per difendere il paese.

“Ci chiedevano: cosa potete procurarci e quanto in fretta potete consegnarlo?”, racconta Somerindyke. La decisione di collaborare, aggiunge, aveva anche una motivazione personale: “Mia moglie è ucraina, la sua famiglia è ucraina. Sono stato al fronte… Sono coinvolto tanto quanto chiunque altro”.

Nell’estate 2022, Regulus fece volare diversi aerei cargo Antonov An-124 carichi di lanciarazzi Grad BM-21 e proiettili d’artiglieria sovietici D-20. Nel corso del 2023, Regulus afferma di aver consegnato con successo 70.000 proiettili da 155mm all’Ucraina.

Ma le scorte di vecchie munizioni in Europa si stavano rapidamente esaurendo. La corsa alla produzione di munizioni in quantità non più necessarie dalla Seconda Guerra Mondiale ha causato una penuria globale, portando alcuni fornitori a rompere contratti già firmati o aumentare drasticamente i prezzi.

“La catena di approvvigionamento era già problematica e le scorte globali erano praticamente finite”, dice Somerindyke. “Tutti cercavano la stessa cosa. Era come durante il Covid con le mascherine: tutto era fuori controllo”.

Questo contesto fece sì che, quando Regulus propose a Petrov la fornitura di decine di migliaia di proiettili da 155mm, l’ucraino colse subito l’occasione. Parte delle munizioni provenivano da un produttore statale situato in un paese vicino alla Russia, che non soffriva delle stesse carenze di materie prime e componenti.

Secondo Petrov, i dirigenti di Regulus gli assicurarono che avrebbero potuto superare eventuali complicazioni politiche grazie a contatti all’interno del Dipartimento di Stato americano.

Poco dopo, Regulus firmò un contratto con Spetstechnoexport del valore massimo di 1,7 miliardi di dollari, in base alle consegne — uno dei più grandi accordi militari ucraini della guerra.

Regulus afferma che tutte le sue attività sono state condotte sotto la supervisione normativa del Directorate of Defense Trade Controls del Dipartimento di Stato USA, l’organo responsabile del controllo delle esportazioni di tecnologia militare.

Spetstechnoexport riferisce di aver versato a Regulus 162,6 milioni di dollari in anticipi e depositi per coprire parte dei contratti per i proiettili da 155mm, oltre ad altri 14 milioni di euro in pagamenti accessori.

Ma ora la società statale ucraina accusa Regulus di aver violato i termini contrattuali e di non aver restituito i fondi. Dice che da settembre 2024, Regulus ha interrotto ogni contatto e smetto di rispondere alle lettere.

I funzionari ucraini credono che Regulus abbia utilizzato il pre-pagamento per investimenti, come la costruzione di impianti di produzione.

“Hanno usato i soldi che abbiamo inviato… per comprare nuovi asset”, afferma Petrov.

Spetstechnoexport sta ora cercando di recuperare quanto sostiene le spetti tramite un procedimento arbitrale.

Regulus contesta fermamente queste accuse e sostiene di aver continuato a fornire quantità significative di munizioni all’Ucraina. Afferma di aver investito in tutta la catena di approvvigionamento, inclusi produzione e trasporto, per ottenere la capacità necessaria a soddisfare contratti di tale portata.

La società americana Regulus sostiene che sia stata in realtà Spetstechnoexport a non versare i pre-pagamenti contrattualmente previsti, pari a circa 500 milioni di dollari (il 30% del valore complessivo), pagando alla società statunitense solo circa 100 milioni. Regulus afferma anche di essere vittima di disfunzioni e conflitti interni tra i vari attori coinvolti nel processo di approvvigionamento militare ucraino.

“Onestamente, ho la sensazione che siamo finiti nel mezzo di un conflitto tra il Ministero della Difesa e lo Stato, e ci siamo trovati coinvolti solo perché eravamo il contraente più grande”, dice Somerindyke. “Indipendentemente da ciò che sta succedendo in Ucraina, abbiamo continuato a consegnare”.

Secondo Somerindyke, Regulus ha dovuto coprire di tasca propria il mancato deposito per poter continuare a fornire munizioni all’Ucraina.

“Guardi, questo ci ha causato un forte stress finanziario… ci siamo esposti parecchio”, afferma.

Regulus dichiara al Financial Times che “la situazione netta attuale tra Regulus e l’Ucraina, per i contratti diretti di fornitura di proiettili da 155mm, è che l’Ucraina ci deve circa 350 milioni di dollari, non il contrario”.

Petrov, che ha lasciato Spetstechnoexport a marzo, contesta questa versione, sostenendo che la sua società non aveva obblighi contrattuali di versare tali fondi. La parte ucraina ha presentato reclami al Pentagono e all’ambasciata USA a Kyiv.

Spetstechnoexport dice che la sua causa arbitrale a Londra mira a recuperare 346 milioni di dollari da Regulus, inclusi i pre-pagamenti, i debiti residui e le penali.

Nel gennaio 2024, Maryna Bezrukova, esperta veterana della logistica che aveva lavorato presso l’operatore della rete elettrica statale Ukrenergo, è stata nominata nuova direttrice dell’Agenzia per gli Approvvigionamenti della Difesa ucraina.

I partner della NATO erano preoccupati da una serie di scandali legati agli acquisti militari interni. Bezrukova, una funzionaria pubblica molto stimata e laboriosa, nota per lavorare fino a tarda notte, ricevette il compito difficile di attuare una riforma profonda del sistema di acquisto di armi e munizioni del Ministero della Difesa.

Alcuni mesi prima, nel settembre 2023, Oleksii Reznikov, ministro della Difesa dall’inizio dell’invasione russa, era stato destituito dal presidente Volodymyr Zelenskyy a seguito di accuse secondo cui sarebbero stati pagati prezzi gonfiati per cibo e abbigliamento dei soldati, oltre a un accordo estero sulle munizioni che coinvolgeva tre intermediari diversi.

Sebbene Reznikov non fosse direttamente coinvolto negli scandali, Zelenskyy dichiarò che il ministero aveva bisogno di “nuovi approcci”. Reznikov dice al FT che i contratti problematici furono una conseguenza inevitabile dell’urgenza di armare rapidamente i soldati ucraini all’inizio della guerra:

“In guerra c’è un solo criterio di efficacia: porti molte armi al fronte e le consegni rapidamente alle forze armate. Non mi interessa nient’altro”, afferma. Secondo lui, il ministero non aveva tempo per valutare le differenze di prezzo. “Hai ragazzi al fronte che muoiono senza munizioni e devi mettere un proiettile nelle loro mani ogni giorno e ogni notte.”

Reznikov sostiene che i contratti difettosi rappresentano solo una parte limitata del quadro complessivo. “Quanti contratti sono stati firmati?”, chiede. “E quanti sono finiti in tribunale?”

Due ex responsabili degli approvvigionamenti militari, Toomas Nakhur e Oleksandr Liev, sono anche sotto indagine penale per aver autorizzato un complicato affare di munizioni provenienti dalla Croazia, dove un anticipo di 12,5 milioni di dollari sarebbe stato speso in attività non correlate da vari intermediari. Entrambi negano fermamente ogni illecito, sostenendo di essere stati sottoposti a pressioni incessanti per trovare armi e munizioni in un momento critico per la sopravvivenza del Paese.

“[Lo stato maggiore ucraino] voleva 100 volte più armi di quante il mercato potesse offrire”, afferma Nakhur, attribuendo anche parte della responsabilità a soggetti poco affidabili del mercato degli armamenti.

Una volta entrata in carica, Bezrukova si è mossa rapidamente per centralizzare il potere di acquisto nella sua agenzia, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e prevenire ulteriori sprechi, affari dannosi o corruzione.

Ma ha raccontato al FT di aver subito fin da subito forti resistenze da parte degli intermediari statali nel settore armamenti, che non volevano perdere il controllo dei fondi di bilancio.

Bezrukova dice di essere stata spinta a firmare contratti con produttori di dubbia qualità, senza però citarli esplicitamente:

“È una questione di potere e corruzione”, afferma.

Uno dei contratti per cui si rifiutò di autorizzare ulteriori pagamenti fu proprio quello tra Regulus e Spetstechnoexport. Nel settembre 2023, la società americana tentò di trasferire il contratto dal vecchio intermediario statale alla sua agenzia. Ma Bezrukova bloccò il trasferimento, sostenendo che Regulus aveva chiesto un ulteriore anticipo.

“Il denaro era già stato in parte pagato in anticipo da Spetstechnoexport, e pagare un anticipo due volte per lo stesso prodotto… capisce che è sbagliato”, dice.

Regulus contesta questa versione, affermando di non aver mai cercato di ottenere un doppio pagamento, ma semplicemente di essersi mossa per evitare interruzioni nelle consegne di munizioni all’Ucraina.

Nel gennaio 2024, il nuovo ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, accusò Bezrukova di aver trasformato la sua agenzia “in un Amazon”, rendendo gli approvvigionamenti militari troppo visibili ai nemici. Bezrukova fu licenziata poco più di un anno dopo la nomina, suscitando nuove preoccupazioni tra gli alleati di Kyiv.

I diplomatici del G7 hanno diffuso una dichiarazione sottolineando l’importanza di una buona governance e della necessità di mantenere la fiducia dell’opinione pubblica e dei partner internazionali.

A Kyiv sono stati fatti alcuni tentativi per placare le preoccupazioni degli alleati circa le irregolarità negli approvvigionamenti.

Quattro agenzie di polizia ucraine stanno indagando su decine di contratti firmati con broker internazionali e, in alcuni casi, sono stati avviati procedimenti penali contro ex funzionari pubblici.

Ma quasi nessun caso è ancora arrivato a una formale incriminazione da parte dei procuratori.

Il Ministero della Difesa ucraino afferma di portare avanti azioni legali per recuperare 309 milioni di dollari in anticipi pagati per contratti ritenuti non più realizzabili. Sperano inoltre di recuperare altri 460 milioni attraverso negoziazioni extragiudiziali con i fornitori.

Documenti investigativi ucraini visionati dal FT sostengono che in alcuni casi ci sia stata collusione tra alti funzionari del Ministero della Difesa ucraino e intermediari esteri per utilizzare questi contratti come strumenti di appropriazione indebita di fondi pubblici.

Ma gli investigatori dicono che il lavoro è lento e complicato, anche a causa della scarsa collaborazione internazionale da parte di USA ed UE. Gli USA, in particolare, avrebbero impiegato almeno sei mesi per rispondere a richieste di assistenza giudiziaria e, in un caso, avrebbero rifiutato di fornire informazioni su un contratto sospetto per motivi di sicurezza nazionale.

Molti dei broker internazionali di armamenti che erano arrivati a Kyiv all’inizio della guerra non sono più tornati a fare affari in Ucraina.

Gli attivisti anticorruzione ritengono che eliminare questi intermediari sia essenziale per abbassare i prezzi ed evitare accordi sfavorevoli.

Ma, in un momento in cui l’Ucraina fatica ad armare le truppe sul fronte e l’amministrazione Trump minaccia di tagliare il supporto militare, alcuni dirigenti del settore armamenti ucraino temono che ciò possa danneggiare l’autonomia di Kyiv.

“Probabilmente sono uno dei pochi matti rimasti”, dice Somerindyke di Regulus, secondo cui l’inefficienza burocratica ha allontanato molti broker stranieri.

Petrov, ex Spetstechnoexport, afferma che gli intermediari esteri sono essenziali per garantire la fornitura di armi, assumendosi i rischi finanziari e logistici al posto dell’Ucraina.

* dal Financial Times

