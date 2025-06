Israele rapisce l’equipaggio della Freedom Flotilla

Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato oggi che la barca umanitaria Madleen, diretta a Gaza con a bordo l’attivista svedese Greta Thunberg, è stata dirottata e sta per attraccare in Israele da dove i suoi passeggeri dovranno “tornare nei loro Paesi”.

La barca a vela “sta dirigendosi in sicurezza verso le coste di Israele. E’ previsto che i passeggeri tornino nei loro paesi”, ha dichiarato il dicastero in una nota poco dopo che la ong Freedom Flotilla che ha noleggiato la nave ha annunciato che l’imbarcazione era stata “abbordata” dalle forze israeliane.

“Le comunicazioni con la Madleen sono state interrotte. L’esercito israeliano ha sequestrato la nave“, ha dichiarato l’organizzazione su Telegram sostenendo che l’equipaggio è stato “rapito dalle forze israeliane“.

Fonte: Ansa

Che questa sarebbe stata, per ora, la coclusione della missione umanitaria era diventato chiarissimo già ieri, quando il criminale di guerra nonché ministro della Difesa, Israel Katz, aveva dichiarato: “Ho dato l’ordine all’Idf di agire affinché la Madleen non raggiunga Gaza. All’antisemita Greta e ai suoi amici dico chiaramente: tornate indietro, perché non raggiungerete Gaza”.

Il Madleen, un veliero di 18 metri, era salpato il primo giugno da Catania ed ha toveleggia lungo le acque territoriali egiziane verso la meta irraggiungibile della costa di Gaza. Carica di aiuti umanitari (soprattutto medicinali), evidentemente un “pericolo” per il disegno genocidiario, non aveva alcuna possibilità materiale di riuscire a passare, ma l’azione è stata comunque utile a scuotere le sopite “coscienze” occidentali che da 20 mesi fingono di non vedere e non sentire quel che accade a Gaza e in Cisgiordania.

Stavolta, paradossalmente, il rischio che i killer dell’Isf aprissero il fuoco – come era accaduto nel 2010 con la Mavi Marmara, nave battente bandiera turca (paese Nato!), in cui erano rimasti uccisi nove attivisti e membri dell’equipaggio – è stato relativamente minore, Ma solo grazie alla notorietà internazionale di Greta Thunberg e dell’attore irlandese Liam Cunningham (Trono di spade).

. Israele ha ribadito che non permetterà che il blocco, in vigore dal 9 ottobre del 2023, due giorni dopo il pogrom commesso da Hamas, sia violato da nessuno.

9 Giugno 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO