Il genocidio di Gaza non è un “bug”, è la logica del sistema israeliano

A più di 600 giorni dall’inizio di quella che molti ora chiamano una “guerra genocida” a Gaza, anche i più convinti sostenitori di Israele stanno cominciando a mettere in discussione le sue motivazioni. Alcuni hanno iniziato a usare il termine “genocidio” per descrivere le azioni di Israele.

Tuttavia, concentrarsi esclusivamente su Gaza oscura una strategia più ampia e di lunga data, che prende di mira la Cisgiordania occupata, Gerusalemme Est e i palestinesi all’interno dei confini di Israele prima del 1967.

Per opporsi efficacemente al genocidio, non è sufficiente condannare ciò che sta accadendo a Gaza. Dobbiamo anche respingere la sistematica disumanizzazione, l’espropriazione e la discriminazione legale che Israele impone contro i palestinesi ovunque.

Commentatori occidentali come Piers Morgan e l’ex portavoce della Casa Bianca Matthew Miller sono stati lenti a criticare la condotta di Israele a Gaza, anche se le loro piattaforme hanno contribuito a giustificarla per mesi. La loro condanna tardiva rivela una presunzione profondamente radicata: Israele ha “ragione fino a prova contraria”, mentre i palestinesi hanno “torto fino a prova contraria”.

Questo squilibrio deriva dal privilegio coloniale e dal controllo quasi totale di Israele sulla vita palestinese – dal fiume al mare. Controllando ogni aspetto della vita, compresa l’elettricità, l’acqua, il movimento e l’accesso economico, Israele rimodella le comunità palestinesi per servire i propri interessi e manipola direttamente la politica palestinese.

E a questo proposito, è fondamentale tornare all’inizio.

Progetto per il controllo

Il termine “Striscia di Gaza” è emerso solo dopo la Nakba del 1948.

Prima di allora, c’era il Distretto di Gaza, che copriva circa 1.196 kmq. Dopo la Nakba, è stata ridotta a soli 365 kmq, meno di un quarto delle sue dimensioni originali.

Prima del 1948, il distretto di Gaza ospitava 150.000 palestinesi. Dopo la Nakba, la popolazione della neonata Striscia di Gaza crebbe a 280.000 persone, di cui 80.000 residenti originarie, e altri 200.000 rifugiati fuggiti da altrove.

Per Israele, Gaza è arrivata a rappresentare la logica del “minimo di terra con il massimo di arabi”, al fine di garantire “il massimo di terra al minimo di ebrei”.

Nei decenni successivi – soprattutto dopo gli accordi di Oslo – Gaza si è trasformata in un sistema chiuso. Le razioni caloriche erano mantenute ai livelli di sussistenza, l’elettricità e l’acqua erano L’architetto di questa strategia è stato l’allora primo ministro israeliano Ariel Sharon. Il suo piano di disimpegno del 2005 era radicato in calcoli demografici. Con più di un milione di palestinesi e solo 9.000 coloni a Gaza, il costo economico e politico di un governo militare diretto era diventato insostenibile.

Durante gli incontri con i funzionari statunitensi nel 2004, Sharon chiarì che si aspettava il sostegno americano per l’espansione degli insediamenti in Cisgiordania in cambio del ritiro da Gaza.

Ed è proprio quello che è successo. Il numero dei coloni in Cisgiordania è aumentato da 250.000 a 500.000, senza contare quelli di Gerusalemme Est.

Supremazia legislativa

Allo stesso tempo, sotto i successivi governi del Likud, è stata approvata una serie di leggi per erodere i diritti civili dei cittadini palestinesi di Israele.

La legge sulla Nakba del 2011 ha autorizzato il ministro delle finanze a trattenere i fondi pubblici dalle istituzioni che commemorano la Nakba.

La legge Kaminitz del 2017 ha conferito allo Stato ampi poteri per demolire strutture “non autorizzate”, con un impatto sproporzionato sulle città palestinesi strettamente controllate e i movimenti erano fortemente limitati.

Dal 2008 al settembre 2023, Israele ha lanciato quattro grandi attacchi militari contro Gaza, uccidendo circa 6.300 palestinesi.

Nonostante l’entità della distruzione, nessun alto funzionario politico o militare israeliano è mai stato ritenuto responsabile.

Questo modello di assedio, privazione e guerra periodica è stato visto come un modello per il controllo civile, e non ha praticamente attirato sanzioni internazionali significative.

La legge sullo Stato-Nazione del 2018 ha reso l’ebraico l’unica lingua ufficiale di Israele, ha declassato l’arabo a uno “status speciale” e ha affermato che solo gli insediamenti ebraici meritano il sostegno statale.

Leggi più recenti hanno autorizzato le autorità israeliane a deportare i familiari di presunti “terroristi” senza un giusto processo e a criminalizzare qualsiasi espressione pubblica ritenuta solidale con la resistenza palestinese.

Cumulativamente, queste leggi rafforzano una gerarchia razzializzata della cittadinanza che privilegia le vite ebraiche rispetto a quelle palestinesi.

Espansione della conquista

Alla fine del 2024 e all’inizio del 2025, la Knesset ha approvato un’ondata di permessi di costruzione che hanno consentito il sequestro di terreni palestinesi di proprietà statale e privata intorno a Hebron, una scala di espansione che non si vedeva dal 2007.

Nella sola Hebron sono stati sradicati circa 5.000 ulivi. I campi profughi di Jenin e Nur Shams sono stati rasi al suolo.

Tra l’ottobre 2023 e la metà del 2025, le forze israeliane hanno ucciso circa 900 palestinesi e ne hanno arrestati quasi 14.000 in Cisgiordania, molti dei quali detenuti senza accusa in base a rigorosi ordini di detenzione amministrativa.

Nello stesso periodo, le autorità israeliane hanno anche demolito almeno 227 case palestinesi a Gerusalemme Est e in altre città palestinesi all’interno di Israele, citando lievi violazioni urbanistiche per giustificare demolizioni su larga scala.

Nel frattempo, con il pretesto di “sviluppare il Negev (Naqab)”, Israele ha rilanciato il piano Mokedim (“Punti focali”) del 2011 nel 2024. Da allora decine di migliaia di dunam sono stati confiscati, minacciando le case di circa 85.000 cittadini beduini.

Il piano cerca di concentrare con la forza le comunità beduine in township riconosciute dallo stato, mentre si demoliscono i cosiddetti “villaggi non riconosciuti”.

L’attuale posizione di Israele non è solo una reazione agli eventi del 7 ottobre 2023.

È l’ultima espressione di una campagna secolare per disumanizzare e criminalizzare i palestinesi. Questa narrazione è stata ampiamente accettata dai media e dalla politica occidentali, condizionando il pubblico globale a schierarsi con Israele indipendentemente dalle sue azioni.

Ci sono voluti quasi due anni di immagini quotidiane che documentavano la devastazione di Gaza perché il mondo cambiasse finalmente la sua posizione. Ma Gaza non è un “bug” nel sistema israeliano, è una caratteristica. È una dimostrazione delle misure estreme che Israele è disposto a dispiegare contro qualsiasi popolazione palestinese.

Brutalità progettata

Il genocidio a Gaza non è un’aberrazione, è la logica del sistema messa a nudo. Non si può condannare ciò che sta accadendo a Gaza ignorando tutto ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese.

Alcune fazioni politiche israeliane, e i loro alleati internazionali, si rendono conto che la portata del disastro non può più passare inosservata, che l’accertamento delle responsabilità potrebbe essere inevitabile. E così sono passati alla fase di controllo dei danni.

Proprio per questo motivo, è più urgente che mai ricordare al mondo che questo sistema continuerà a meno che non venga smantellato. Chiunque si opponga veramente al genocidio deve anche opporsi alle strutture del controllo israeliano sui palestinesi ovunque.

Non si tratta di “attacchi di rabbia” o di momenti temporanei di eccesso. Si tratta di un sistema progettato per distorcere e rimodellare con la forza la realtà al fine di preservare la supremazia israeliana ed ebraica sui palestinesi.

Ora, come durante la Seconda Intifada, con le elezioni all’orizzonte, più voci israeliane parleranno contro Netanyahu – non per opposizione alla guerra in sé, ma perché il contraccolpo internazionale è diventato troppo costoso.

Temendo sanzioni e boicottaggi internazionali, cercheranno di progettare un “Oslo 2.0” – un “processo di pace” pieno di promesse, ma come il suo predecessore, progettato in ultima analisi per consolidare il controllo dopo il genocidio di Gaza.

E così, il prossimo disastro palestinese diventa solo una questione di tempo.

* da Middle East Eye

12 Giugno 2025