Iran e Nucleare: una lunga storia (parte 1)

La conoscete la lunga storia del nucleare iraniano? Beh, adesso eccovela qui, molto riassunta, ma non breve ahimè.

1. Tecnologia nucleare e Iran

L’accordo di salvaguardia globale dell’AIEA (CSA) per l’Iran è entrato in vigore nel 1974, quando il paese era guidato dallo Scià. Tuttavia, l’Iran ha attirato l’attenzione internazionale dall’agosto 2002, quando l’esistenza di un sospetto programma nucleare clandestino è stata rivelata attraverso la denuncia di un gruppo di opposizione iraniano, affermando che “la costruzione clandestina in Iran di un grande impianto di arricchimento dell’uranio a Natanz e di un reattore ad acqua pesante ad Arak” era una realtà.

In realtà, l’Iran è stato trattato come un “paese profondamente enigmatico” e un “caso speciale” molto prima del 2002, in realtà dal cambio di regime nel paese che ha avuto luogo nel 1979.

In effetti, le attività nucleari iraniane risalgono agli anni ’50: fino al 1979, però, il paese aveva relazioni amichevoli con gli Stati occidentali, e alcuni paesi in quel periodo hanno sostenuto l’Iran nella costruzione del suo programma di energia nucleare, ad esempio, la costruzione della centrale nucleare di Bushehr è stata avviata nel 1975 da società tedesche, tuttavia il lavoro è stato interrotto nel 1979 dopo il cambio di regime in Iran.

Il reattore è stato poi completato moltissimi anni dopo grazie alla collaborazione della Russia: è un potentissimo, pacifico e mansueto reattore nucleare che non ha nulla a che vedere con il nucleare bellico.

I paesi occidentali nel 2002 hanno iniziato a condannare l’Iran per aver violato le norme internazionali di non proliferazione firmate nel NPT. Questo fatto fa parte della spiegazione del perché è stato così difficile raggiungere un accordo sul programma nucleare iraniano tra la comunità occidentale e internazionale, da un lato, e l’Iran, dall’altro. Una “storia mutua di errate percezioni culturali e politiche e alti livelli di tensione e sfiducia” ha accompagnato le relazioni internazionali tra questi paesi.

L’applicazione delle garanzie dell’AIEA in Iran, garantendo l’uso pacifico di tutto il materiale nucleare, ha attraversato un processo di 13 anni, da quando l’AIEA, nel 2003, ha riferito sulla mancata dichiarazione del materiale nucleare e delle attività dell’Iran in conformità con il CSA.

L’Iran ha allora firmato volontariamente il protocollo aggiuntivo dell’AIEA (AP). L’AP è un documento legale che integra gli accordi di salvaguardia dell’AIEA degli Stati: concede all’AIEA l’autorità giuridica complementare per verificare gli obblighi di salvaguardia di uno Stato ed è progettato per tutti gli Stati che hanno uno dei tre tipi di accordi di salvaguardia con l’AIEA.

Poiché l’Iran non ha poi ratificato l’AP, questo percorso, per quanto importante nell’azione dell’AIEA per l’attuazione delle salvaguardie in Iran, ha avuto un’interruzione temporanea quando l’Iran ha smesso di attuare l’AP nel 2006.

Dopo anni di negoziati condotti dall’AIEA, un nuovo importante passo è stato fatto nel 2013, quando un quadro per la cooperazione è stato firmato dall’AIEA e dall’Iran.

Lo stesso anno 2013, un piano d’azione congiunto (JPOA) è stato concordato il 24 novembre 2013 a Ginevra dai cosiddetti paesi E3+ 3 (Francia, Regno Unito, Germania, Cina, Stati Uniti e Russia) e Iran, dopo lunghi negoziati. L’obiettivo era quello di raggiungere una soluzione globale a lungo termine reciprocamente d’accordo che garantisse che il programma nucleare iraniano fosse esclusivamente pacifico.

A seguito di ciò, nel quadro di una tabella di marcia per il chiarimento di tutte le questioni in sospeso firmate nel 2015 dall’AIEA e dall’Iran, la soluzione della crisi era a portata di mano.

L’AIEA ha finalmente riferito nel 2015 sulla valutazione finale di tutte le questioni di primo piano, e nello stesso anno il piano d’azione congiunto globale (JCPOA) è stato concordato dall’E3/EU+3 (gli ex sei Stati, tra cui l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza) e dall’Iran.

Quindi, dopo molti anni di negoziati e dialoghi difficili, il 14 luglio 2015 a Vienna è stato finalmente concluso un accordo definitivo, che coinvolge l’E3/UE+3 e l’Iran.

Il JCPOA rappresenta un passo importante per la soluzione della crisi iraniana e, più in generale, nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Inoltre, il 20 luglio 2015, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la risoluzione 2231 che lo approva.

La tabella di marcia istituita nel JPCOA per il periodo fino al 15 ottobre 2015 è stata completata nei tempi previsti, come riportato nella relazione dell’AIEA del direttore generale del 18 novembre 2015.

2. Gli infiniti guasti della politica, e la nostra vittoria del 2015

Mentre negli anni ’90 l’Europa era in dialogo con la Repubblica islamica dell’Iran ed entrambi erano interessati a uno scambio fruttuoso di materie prime energetiche, dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre la politica è cambiata: gli Stati Uniti, che miravano a un “doppio contenimento” dell’Iran e dell’Iraq, hanno invaso l’Iraq mentre le relazioni con l’Iran continuavano a peggiorare; l’UE ha “ghiacciato” i suoi contatti con l’Iran come conseguenza, con la preoccupazione che l’Iran possedesse la capacità di armi nucleari in primo luogo nelle ragioni addotte per il peggioramento delle relazioni.

Le dichiarazioni sull'”Asse del Male” di Bush, in cui è stato incluso l’Iran, hanno contribuito a condizionare il rapporto con l’Iran, creando un atteggiamento anti-occidentale che, in realtà, è andato ben oltre la questione nucleare.

Anche se a livello dell’UE, i negoziati su un possibile TCA (accordo di cooperazione commerciale) con l’Iran sono continuati e l’UE ha cercato di assumere una posizione più morbida rispetto agli Stati Uniti, ma comunque ferma: ad esempio, l’UE ha dichiarato fermamente in diverse occasioni che era necessario che l’Iran firmasse il suddetto protocollo aggiuntivo dell’AIEA.

Sebbene l’Iran avesse formalmente accettato, in dichiarazioni pubbliche, quello che hanno chiamato “il controllo dell’AIEA” (in realtà, nient’altro che la corretta attuazione delle disposizioni del CSA e dell’AP) e avesse accettato di sospendere i programmi di arricchimento dell’uranio, le elezioni presidenziali del 2005 di Ahmadinejad hanno cambiato lo scenario e l’Iran ha interrotto i suoi legami diplomatici con l’UE e il suo impegno nei confronti del protocollo aggiuntivo dell’AIEA.

L’AIEA non ha potuto fare altro che riferire il caso iraniano al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (SC), che ha deciso di imporre sanzioni, a causa del mancato rispetto da parte dell’Iran delle pertinenti risoluzioni SC. Più precisamente, il SC ha chiesto che l’Iran sospenda tutte le attività relative all’arricchimento e al ritrattamento, compresa la ricerca e lo sviluppo, e ha chiesto che la verifica dell’accertamento dei fatti fosse attuata dall’AIEA.

Sono state decise anche le sanzioni sulle importazioni iraniane di materiali e tecnologie nucleari e il congelamento dei beni di individui coinvolti in attività nucleari, nonché divieti di viaggio.

Nel 2007, l’UE ha anche pubblicato un elenco ampliato di individui iraniani considerati persona non grata nell’Unione, e gli Stati Uniti hanno emanato nuove sanzioni unilaterali che hanno tagliato più di 20 organizzazioni associate al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana (cioè le guardie pretoriane del leader supremo Khomeini, che erano considerate i principali operatori dell’industria petrolifera e i leader del programma nucleare) dal sistema finanziario degli Stati Uniti.

Con l’avvento dell’amministrazione Obama nel 2009 e l’adozione del Trattato di Lisbona, seguita dalla nomina di Catherine Ashton come nuovo Alto rappresentante dell’UE per la politica estera e di sicurezza comune, il clima ha iniziato a cambiare, poiché è stata adottata una politica di riavvicinamento all’Iran.

Gli Stati Uniti e l’UE hanno offerto all’Iran un accordo “freeze-for-freeze“, che stabiliva che nessuna sanzione aggiuntiva sarebbe stata imposta all’Iran se quest’ultimo avesse accettato di congelare l’arricchimento dell’uranio. Tuttavia, le sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti sono continuate, anche se la loro efficacia è rimasta incerta.

Nel 2012, sotto lo sforzo costante e la consulenza tecnologica dell’AIEA, i negoziati stavano migliorando, al fine di raggiungere un accordo con l’Iran che potesse consentirgli di sviluppare l’energia nucleare per scopi pacifici, rispettando il suo diritto in conformità con l’articolo IV del TNP, ma impedendogli di sviluppare un carico utile nucleare. Tuttavia, in pratica, i miglioramenti erano piccoli e il ritmo dei negoziati era piuttosto lento.

Nel 2013, il cambiamento politico con l’elezione del presidente Rouhani e il suo approccio basato su “prudenza e speranza” hanno aperto nuovi flussi di collaborazione e un desiderio di apertura verso la comunità internazionale. Gli incontri tra i ministri degli Esteri John Kerry (USA) e Javad Zarif (Iran), lo scambio di lettere e telefonate tra Obama e Rouhani hanno presentato una nuova era per i contatti bilaterali.

Tutto ciò ha portato a un accordo provvisorio (redatto il 24 novembre 2013 a Ginevra), in cui l’Iran ha accettato di limitare il suo programma e ha consentito i controlli dell’AIEA, mentre l’E3+3 ha accettato di ridurre le sanzioni.

Si può notare che, come accennato in precedenza, poco prima che il JPOA, l’Iran e l’AIEA firmassero un quadro per la cooperazione. Il suo obiettivo fondamentale era quello di risolvere tutte le questioni in sospeso, passate e presenti, attraverso una cooperazione rafforzata e un approccio graduale.

Il 18 febbraio 2014 sono iniziate le discussioni per l’accordo definitivo, e la scadenza è stata fissata al 24 novembre 2014. Il 2 aprile 2015, un piano quadro è stato adottato a Losanna e la data finale dell’accordo è stata posticipata a 30 giugno 2015, e infine al 14 luglio 2015, quando l’accordo iraniano JCPOA è stato raggiunto.

I passi avanti hanno incluso l’adozione della risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza, che ha approvato il JCPOA: è stato adottato il 20 luglio 2015 all’unanimità e ha rinviato la sua attuazione ufficiale per 90 giorni, per consentire agli Stati Uniti la considerazione da parte del Congresso.

Lo stesso 20 luglio 2015, l’UE ha discusso e concordato il JCPOA tramite un voto del Consiglio per gli affari esteri dell’UE (cioè il gruppo dei ministri degli esteri dell’UE), mentre negli Stati Uniti, dopo la revisione di sessanta giorni nel Congresso degli Stati Uniti, il JCPOA è stato approvato il 10 e l’11 settembre. Il 13 ottobre 2015, anche il Majlis iraniano (Parlamento) ha approvato l’accordo.

3. La rivincita della politica di guerra

Donald Trump diventa Presidente degli USA, primo mandato. Gli USA, senza nessuna motivazione plausibile, nel 2018 denunciano il JPCOA – ottenuto con 13 anni di sforzi congiunti e grazie all’Amministrazione Obama – distruggendo il negoziato. L’Iran reagisce utilizzando l’arricchimento dell’Uranio come leva politica per riprendere i negoziati e sospendere le sanzioni.

In pratica, c’è questo limite all’arricchimento dell’Uranio che la IAEA ha imposto all’Iran, intorno al 3,5%. Siamo lontanissimi dall’arricchimento necessario per un uso bellico, ma l’Iran ha più volte superato “dimostrativamente” questo limite.

Uno dei primi atti della amministrazione Biden fu poi, nel 2020, la ri-adesione degli USA al JPCOA.

Chiaramente, dopo due anni di sospensione e di “buco nero”, era necessario riprendere in mano il trattato, verificare cosa era successo nel frattempo e stabilire una nuova time-table.

Ritorna presidente Trump. Il JPCOA ridiventa carta straccia, l’Iran riprende a giocare col fuoco valicando il limite di arricchimento. Fra proclami pubblici molto duri ed un atteggiamento pratico più improntato al pragmatismo, gli USA tuttavia intraprendono una serie di negoziati bilaterali con l’Iran, un processo che era in atto fino a un paio di settimane fa e che prometteva, pur fra reciproche incomprensioni e roboanti strepiti, di arrivare di nuovo a un accordo.

Si noti che le altre potenze del E3+3 del JPCOA e l’Unione Europea sono fuori dalle trattative. Difficile partecipare a trattative sedendo dalla stessa parte del tavolo quando si è impegnati in una guerra (Russia vs. USA, Francia, Germania, UK in Ucraina). Tacciamo poi sul possibile ruolo di “mediazione” della UE, che dovrebbe essere affidato alla signora Kallas, un vero esempio di “moderazione e attitudine al negoziato“.

Fatto sta che si fa avanti Israele, che fino a poco tempo fa aveva abbaiato invano, restando sempre fuori da ogni negoziato. Oltretutto Israele non aderisce al Trattato di Non Proliferazione, rifiuta da sempre ogni ispezione della IAEA, e possiede illegalmente 80-100-150-200 (nessuno sa di preciso) ordigni nucleari.

La “trattativa” viene portata avanti da Israele con l’incursione e i bombardamenti che sappiamo.

Ed eccoci qua. Qualche giorno fa era prevista una ulteriore seduta dei negoziati USA-Iran. Secondo voi, ci sarà?

(Fine della prima puntata. Le fonti le trovate nel mio capitolo di libro, del 2016, qui: https://www.researchgate.net/publication/310396410_The_Iranian_Nuclear_Agreement_A_Scientifically_Reliable_Transactional_and_Verifiable_Joint_Comprehensive_Plan_of_Action ).

* docente di Radiation Protection, Tecnologie Nucleari, Storia dell’energia, Centrali nucleari al Politecnico di Torino, più volte componente delle missioni Onu di verifica del rispetto dei trattati di non proliferazione nucleare, indicato nella cinquina finale dei candidati al Premio Nobel per la Fisica nel 2015.

