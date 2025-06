L’Iran reprime le attività del Mossad in tutto il paese

Nelle prime ore del 13 giugno, Israele ha lanciato un feroce attacco aereo in Iran, uccidendo una dozzina di comandanti di alto rango del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, almeno sei scienziati nucleari e colpendo i principali impianti nucleari di Natanz e Khondab. Anche diverse installazioni militari iraniane sono state colpite nell’arco di 12 ore.

La portata e il coordinamento degli attacchi hanno provocato quello che un funzionario iraniano ha descritto come “un momento di trauma nazionale”. L’attacco alle infrastrutture militari e nucleari ha inviato un messaggio agghiacciante: Tel Aviv sapeva esattamente dove e quando colpire.

Trauma e sgomento

La gravità dell’attacco, e la morte di due degli ufficiali iraniani di più alto rango, il Capo di Stato Maggiore dell’esercito, il Generale di Brigata Mohammad Bagheri, insieme alla moglie e alla figlia, e il comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica Hossein Salami, hanno sconvolto l’opinione pubblica e l’istitutivo politico iraniani.

L’aspetto più allarmante è stato quello che inizialmente sembrava un completo fallimento dei sistemi di difesa aerea iraniani nell’intercettare aerei e missili israeliani. Gli osservatori hanno ipotizzato che un attacco informatico su larga scala avesse messo fuori uso la difesa aerea iraniana, che i sistemi fossero stati sistematicamente presi di mira o, come rivelato da resoconti successivi, che il Mossad avesse introdotto clandestinamente in Iran piccoli droni armati e cariche esplosive, posizionandoli vicino a radar e batterie missilistiche per disattivare i sistemi di difesa aerea dall’interno.

Le autorità iraniane non hanno ancora fornito una spiegazione completa. I sistemi di difesa avrebbero iniziato a intercettare i proiettili solo mezza giornata dopo.

Dopo due giorni di attacchi ininterrotti con droni, e proiettili sparati da caccia fuori dall’Iran, l’esercito israeliano ha diffuso un video che mostrava presunti collaboratori iraniani che installavano lanciatori. Il filmato ha immediatamente fatto scattare l’allarme sulla presenza di agenti del Mossad e mercenari che operavano all’interno dei confini iraniani.

Punti di lancio interni

Il metodo di attacco ha portato a una triste constatazione: gran parte della potenza di fuoco e dei droni israeliani venivano lanciati dall’interno del territorio iraniano da collaboratori e agenti locali, in modo molto simile agli eventi di appena due settimane fa all’interno dei confini russi, quando l’Ucraina, presumibilmente sostenuta dai servizi segreti britannici e di altri Paesi occidentali, ha lanciato attacchi con droni contro basi aeree russe.

La strategia israeliana sembrava essere una replica di quella ucraina, e i suoi autori probabilmente le stesse agenzie di spionaggio.

Le autorità iraniane hanno scoperto che i droni e i quadricotteri suicidi utilizzati negli assassini di personaggi di alto profilo, dai comandanti militari agli scienziati nucleari, erano piccoli ma letali, e spesso lanciati con sistemi di lancio a spalla o posizionati a terra.

I servizi di sicurezza hanno iniziato a ricevere segnalazioni di furgoni e camion merci sospetti avvistati vicino alle aree prese di mira. Un video ampiamente diffuso, girato da un civile e trasmesso sui social media, mostrava un missile lanciato da terra in un’area residenziale. Questo ha convinto i servizi segreti iraniani che agenti professionisti del Mossad e cellule dormienti locali ben organizzate stessero conducendo attacchi dall’interno.

In risposta, il Ministero dell’Intelligence iraniano ha lanciato un appello pubblico esortando i cittadini a essere vigili e a segnalare individui, abitazioni, mini-camion e furgoni sospetti, confermando per la prima volta che “i veicoli vengono utilizzati per lanciare droni e guidare missili”.

Vigilanza e arresti da parte dei cittadini

La dichiarazione del Ministero ha innescato un’ampia mobilitazione pubblica. Gruppi di volontari hanno eretto posti di blocco nelle province di Lorestan e Fars, ispezionando mini-camion e furgoni.

A partire dal 15 giugno, le unità paramilitari volontarie Basij iraniane avevano iniziato a pattugliare le strade cittadine di notte.

Funzionari dei servizi segreti e della polizia hanno segnalato un’impennata di segnalazioni da parte di civili, che ha portato a diverse scoperte significative. Nel Lorestan, le autorità hanno sequestrato droni carichi di esplosivo da una villa di proprietà di un importante neurologo e chirurgo vicino a Khorramabad. Un altro video proveniente dalla stessa provincia mostrava cittadini che arrestavano un uomo accusato di spionaggio.

Il 14 giugno, in seguito agli attacchi che hanno incendiato un deposito di carburante a Shahran e un deposito di petrolio nel Sud di Teheran, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in un’officina a Shahr-e Rey. Lì hanno scoperto 200 chilogrammi di esplosivo, 23 droni e lanciatori, sistemi di controllo remoto e un furgoncino Nissan blu, lo stesso modello utilizzato nell’assassinio del 2020 dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh.

Ulteriori officine per l’assemblaggio di droni sono state trovate a Isfahan e Karaj, entrambe sotto attacco israeliano.

Il quotidiano Khorasan ha successivamente riportato che le forze di sicurezza hanno scoperto lanciamissili anticarro Spike controllati da remoto, utilizzati per distrarre le difese aeree iraniane, consentendo agli aerei israeliani di penetrare nello spazio aereo iraniano.

Il passaggio di Israele agli attentati terroristici

Con le operazioni dei droni smascherate e sventate, gli agenti israeliani sono tornati alla loro collaudata tattica delle autobombe, da tempo un segno distintivo degli omicidi segreti di Tel Aviv in tutta l’Asia Occidentale.

Il 15 giugno, un’enorme autobomba è esplosa nel centro di Teheran, ferendo civili e uccidendo tre alti ufficiali dei servizi segreti del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, tra cui Mohammad Kazemi, capo dell’organizzazione di spionaggio del Corpo.

Ore dopo, una seconda bomba è esplosa vicino all’aeroporto di Mashhad, danneggiando infrastrutture critiche nei pressi del Santuario dell’Ottavo Imam Sciita, Ali al-Ridha. Lo stesso giorno, un terzo ordigno fu trovato e disinnescato in un parco di Shahr-e Rey.

La rete di collaboratori

Il Mossad israeliano coltiva da tempo cellule dormienti all’interno dell’Iran per missioni che includono sabotaggio, omicidi mirati, spionaggio e terrorismo. L’assassinio del 2020 del noto scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh, eseguito con l’ausilio di un’arma telecomandata e di risorse interne, ha segnato uno dei primi e più devastanti esempi di questa profonda infiltrazione.

Uno degli episodi più umilianti è stato l’assassinio del capo dell’Ufficio Politico di Hamas, Ismail Haniyeh, nel luglio 2024. Haniyeh, in visita a Teheran su invito del governo iraniano per partecipare all’insediamento presidenziale, fu ucciso da un missile a guida di precisione che colpì la sua stanza in una foresteria di Stato. La sfacciataggine dell’attacco, e la sua esecuzione nel cuore della Repubblica Islamica, sconvolsero i movimenti di Resistenza regionali.

Anche l’ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale Ali Shamkhani è stato ucciso in modo simile il 13 giugno, quando due proiettili hanno colpito contemporaneamente la sua abitazione da direzioni diverse. Lo schema è chiaro: le operazioni di Tel Aviv si basano non solo su armi avanzate, ma anche su un profondo coordinamento con agenti dislocati in diverse parti dell’Iran.

Il 14 giugno, il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo di denuncia intitolato: “Come il Mossad Israeliano ha Contrabbandato Componenti di Droni per Attaccare l’Iran dall’Interno”, che descriveva dettagliatamente come centinaia di componenti e munizioni per droni quadricotteri fossero state introdotte illegalmente in Iran tramite valigie, camion e container.

Il rapporto, come al solito, citando “fonti anonime”, affermava che agenti del Mossad si erano appostati nei pressi di siti di difesa aerea e missilistica, neutralizzando la risposta aerea iraniana all’inizio dell’attacco israeliano. Sebbene il Wall Street Journal non abbia identificato i collaboratori iraniani, Teheran ritiene che i colpevoli siano in larga maggioranza affiliati all’organizzazione Mujahedin-e-Khalq (MEK), un gruppo terroristico designato esiliato da oltre 40 anni e noto per la sua stretta collaborazione con l’ex Presidente iracheno Saddam Hussein, Israele e gli Stati occidentali.

Funzionari iraniani hanno pubblicamente indicato il MEK come il principale sospettato di aver aiutato il Mossad, citando la loro lunga storia di tradimento contro la nazione iraniana, sia durante la Rivoluzione islamica del 1979, quando il MEK lanciò omicidi contro i nuovi funzionari iraniani, sia durante gli otto anni di guerra Iran-Iraq, in cui aiutarono apertamente il nemico contro i soldati iraniani.

Tehran reagisce

A cinque giorni dall’attacco israeliano, la magistratura iraniana ha annunciato l’arresto di oltre 30 persone per aver collaborato con il Mossad o l’esercito israeliano.

Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha poi lanciato un duro avvertimento: aiutare lo Stato di Occupazione o partecipare ad attività terroristiche incorrerà in pene severe. Il Parlamento ha prontamente approvato una legge per raddoppiare le pene per la collaborazione con Stati nemici.

Teheran ora riconosce pienamente la portata dell’infiltrazione. Agenti del Mossad e i loro collaboratori iraniani avevano condotto ricognizioni, assemblato droni, eseguito omicidi e aiutato Israele a colpire.

Questo campanello d’allarme ha un costo elevato. Di fronte a una guerra coordinata dallo Stato di Occupazione, l’Iran non può più permettersi punti ciechi nel suo apparato di sicurezza.

La fase successiva richiede una revisione dei protocolli di spionaggio e l’immediato e meticoloso smantellamento delle reti locali del Mossad. I collaboratori interni devono ora affrontarne le conseguenze.

* Fereshteh Sadeghi è una giornalista di Teheran, specializzata in politica interna iraniana. In precedenza ha lavorato per l’emittente iraniana Press TV e per l’emittente qatariota Al Jazeera English.

https://thecradle.co/articles-id/31422…

21 Giugno 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO