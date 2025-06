L’opposizione turca e la rigida burocrazia

Negli ultimi anni, l’arena politica turca è diventata un mix instabile di gestione della percezione, disordini sociali e predominio burocratico. La strategia del blocco al potere di “plasmare le percezioni”, un tempo potente strumento per orientare l’opinione pubblica, appare ora sempre più screditata. Con la capacità del governo di generare consenso popolare in evidente erosione, le sue consuete accuse contro l’opposizione non risuonano più come un tempo.

Cosa significa questo per la politica turca oggi? Il tono fiducioso del leader del Partito Popolare Repubblicano (CHP), Özgür Özel, che si vantava di aver “sventato il tentativo di colpo di Stato del 19 marzo”, è un segno di reale slancio? O la formidabile roccaforte governativa rappresentata della radicata burocrazia turca sta ancora gettando una lunga ombra sulle speranze dell’opposizione?

Le proteste guidate dagli studenti degli ultimi mesi hanno segnato una svolta fondamentale. Il CHP ha tratto forza da questa impennata di slancio popolare, consolidando il proprio sostegno e proteggendo l’amministrazione municipale di Istanbul dalla minaccia incombente di un amministratore fiduciario nominato dal governo. Il cosiddetto “tentativo di colpo di Stato” del 19 marzo 2016, a cui Özel fa riferimento, era un velato cenno alle manovre della coalizione di governo che prendevano di mira il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu.

Sebbene l’opposizione abbia ottenuto una vittoria simbolica, permangono sfide strutturali più profonde. Il governo sta lavorando per rafforzare la propria posizione, corteggiando il Partito per l’Uguaglianza e la Democrazia dei Popoli (DEM) attraverso un rinnovato “processo di pace” curdo e proponendo una nuova costituzione. Nel frattempo, una campagna di arresti contro i dipendenti comunali di Istanbul di livello inferiore è riuscita a minare la governance locale. Queste azioni rappresentano una pressione prolungata che potrebbe eclissare i successi dell’opposizione.

Le indagini iniziate il 19 marzo hanno posto İmamoğlu al centro della tempesta politica turca. Durante la prima fase, İmamoğlu e alti funzionari sono stati accusati di corruzione e presunti legami con gruppi terroristici. Con l’intensificarsi della repressione, gli arresti hanno raggiunto i dipendenti di livello inferiore, una tattica che l’opposizione considera parte di un piano deliberato per paralizzare le attività comunali.

L’attacco ai responsabili di dipartimento chiave ha sollevato seri interrogativi: il personale di grado inferiore viene forse costretto a testimoniare contro İmamoğlu? Sono costretti a invocare la norma del Codice penale sul “rimorso effettivo” in cambio di clemenza?

Tali interrogativi rafforzano l’idea che non si tratti semplicemente di un procedimento legale, ma di parte di una cospirazione politicamente motivata. Anche tra i sostenitori del Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP), le accuse contro İmamoğlu hanno perso terreno. L’accusa principale, secondo cui avrebbe assegnato appalti a imprenditori privilegiati durante il suo mandato a Beylikdüzü, non è affatto un’eccezione in Turchia. Si tratta di una pratica politica comune, ben nota allo stesso Presidente Erdoğan.

Le accuse del CHP, che imputa all’élite al potere di aver ceduto appalti pubblici alla cosiddetta “banda dei cinque” e di aver creato una nuova classe dirigente allineata al regime, hanno ottenuto ampio consenso. Al contrario, le accuse contro İmamoğlu hanno faticato a convincere l’opinione pubblica. Recenti sondaggi mostrano che ampi settori della società turca rimangono scettici rispetto alle accuse del governo.

Erdoğan, da parte sua, sta spingendo il CHP verso la sua vecchia posizione laicista, cercando di marginalizzare la linea più populista e pragmatica di İmamoğlu.

Come ha fatto l’AKP a raggiungere questo livello di controllo autoritario? Paradossalmente, lo stesso autoritarismo che ha consolidato la presa di potere di Erdoğan ha anche introdotto profonde vulnerabilità. Da un lato, ha permesso il rapido inserimento di lealisti nelle istituzioni burocratiche e ha rafforzato la base di sostegno di Erdoğan. Dall’altro, ha indebolito il processo decisionale istituzionale, aggravato dall’approfondirsi della crisi economica turca e dal ritardo nella ripresa.

L’emarginazione del merito e della competenza ha lasciato funzioni statali vitali nelle mani di personale sottoqualificato. L’erosione delle norme democratiche ha inoltre messo a dura prova i rapporti di Ankara con i governi occidentali e soffocato i flussi di capitali stranieri in Turchia.

Eppure, nonostante queste battute d’arresto, i sondaggi mostrano ancora il CHP come partito di maggioranza, con İmamoğlu che emerge come il principale candidato alla presidenza. Ma la vera sfida per l’opposizione non risiede nelle elezioni, ma nel confronto con la burocrazia profondamente radicata e allineata a Erdoğan.

Nel corso degli anni, quadri leali sono stati insediati in tutte le istituzioni statali, dalla pubblica amministrazione all’esercito, trasformando di fatto la burocrazia in un’estensione del potere esecutivo. Un commento di un editorialista filogovernativo, che derideva le speranze elettorali dell’opposizione, ha messo a nudo questa realtà: “Dal punto di vista di Erdoğan, dato che governa con il pieno controllo dello Stato, i sogni dell’opposizione di vincere solo con il voto sono ingenui”.

Tre punti di svolta storici segnano il consolidamento dell’AKP in una struttura autoritaria: le proteste di Gezi Park nel 2013, il fallito colpo di stato del 2016 e il “golpe civile” lanciato il 19 marzo contro İmamoğlu. Questi eventi sono stati cruciali per la strategia di Erdoğan volta a sottomettere le istituzioni statali e paralizzare l’opposizione.

La campagna contro İmamoğlu non è solo legale, ma anche strategica e ideologica. Mira a rimodellare il CHP stesso. Erdoğan sta apertamente spingendo per un ritorno alle rigide radici laiche del partito, con l’obiettivo di soffocare il fascino populista rappresentato da İmamoğlu. Gli sforzi per reinsediare Kemal Kılıçdaroğlu alla guida del partito sono visti come parte di questo piano più ampio. Erdoğan sa che un CHP estraneo alle difficoltà economiche della popolazione e alienato dal sentimento religioso può essere facilmente sconfitto alle urne.

L’offensiva contro İmamoğlu si estende ben oltre le aule di tribunale: le restrizioni sui social media e le intimidazioni agli avvocati che si rifiutano di attenersi alle regole sono tutti segnali di una più ampia campagna repressiva. La legge viene usata non come uno strumento neutrale, ma come uno strumento di coercizione politica. In questo contesto, l’opposizione non si trova solo a fronteggiare la resistenza politica; si trova ad affrontare un attacco continuo alla libertà di parola e all’accesso ai media.

L’affermazione di Özel di aver “sventato un tentativo di colpo di stato” rappresenta un momento di resistenza, ma non deve essere scambiata per trionfo. Gli attacchi a İmamoğlu non prendono di mira solo un sindaco; sono diretti al cuore stesso del futuro dell’opposizione. In un panorama politico plasmato da percezioni errate, battaglie legali e lotte di potere, l’opposizione turca ha bisogno qualcosa di più oltre che di voti. Ha bisogno di visione, coesione e forza dal basso per sfondare le mura di una fortezza radicata e temprata come quella di uno Stato.

