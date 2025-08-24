Un database dell’esercito israeliano suggerisce che almeno l’83% dei morti a Gaza erano civili

Un’indagine condotta da +972 Magazine, Local Call e il Guardian rivela che i dati provenienti da un database interno dell’intelligence israeliana indicano che almeno l’83% dei palestinesi uccisi nell’attacco israeliano a Gaza erano civili.

I dati ottenuti dal database classificato – che registra le morti dei militanti di Hamas e della Jihad Islamica Palestinese (PIJ) – contraddicono ampiamente le dichiarazioni pubbliche dell’esercito e dei funzionari governativi israeliani durante la guerra, che hanno generalmente sostenuto un rapporto di 1:1 o 2:1 tra vittime civili e militanti. Al contrario, i dati classificati corroborano i risultati di diversi studi che suggeriscono che i bombardamenti israeliani di Gaza hanno ucciso civili a un ritmo con pochi paralleli nella guerra moderna.

L’esercito israeliano ha confermato l’esistenza del database, gestito dalla Direzione dell’Intelligence Militare (nota con l’acronimo ebraico “Aman“). Diverse fonti di intelligence a conoscenza del database hanno affermato che l’esercito lo considera l’unico dato autorevole sulle vittime dei militanti. Per usare le parole di una di loro: “Non c’è altro posto dove controllare“.

Il database include un elenco di 47.653 nomi di palestinesi di Gaza che Aman ritiene attivi nelle ali militari di Hamas e PIJ; secondo le fonti, l’elenco si basa su documenti interni dei gruppi acquisiti dall’esercito (che +972, Local Call e il Guardian non sono stati in grado di verificare). Il database indica 34.973 nomi come operativi di Hamas e 12.702 come operativi della Jihad islamica (un piccolo numero è elencato come attivo in entrambi i gruppi, ma questi vengono conteggiati solo una volta nel totale).

Secondo i dati, ottenuti a maggio di quest’anno, l’esercito israeliano riteneva di aver ucciso circa 8.900 agenti dal 7 ottobre, di cui 7.330 erano considerati morti certi e 1.570 registrati come “probabilmente morti“. La stragrande maggioranza di loro erano giovani, e l’esercito sospettava di aver ucciso tra i 100 e i 300 agenti di alto livello di Hamas su un totale di 750 nominati nel database.

Una fonte a conoscenza del database ha spiegato che al nome di ogni agente presente nell’elenco che l’esercito ritiene di aver ucciso è allegato un dato specifico di intelligence, giustificando tale designazione. +972, Local Call e il Guardian hanno ottenuto i dati numerici dal database senza i nomi o ulteriori rapporti di intelligence.

Il bilancio complessivo delle vittime pubblicato quotidianamente dal Ministero della Salute di Gaza (che, come rivelato da Local Call l’anno scorso, è considerato attendibile persino dall’esercito israeliano) non distingue tra civili e militanti. Ma confrontando i dati sulle vittime militanti ottenuti dal database interno dell’esercito israeliano a maggio con il bilancio totale delle vittime del Ministero della Salute, è possibile calcolare un rapporto approssimativo sulle vittime civili durante la guerra fino a tre mesi fa, quando il bilancio delle vittime era di 53.000.

Supponendo che tutte le morti certe e probabili dei militanti fossero conteggiate nel bilancio delle vittime, ciò significherebbe che oltre l’83% dei morti a Gaza erano civili. Se si escludessero le morti probabili e si includessero solo quelle certe, la percentuale di morti civili salirebbe a oltre l’86%.

Le fonti dell’intelligence hanno spiegato che il numero totale di militanti uccisi è probabilmente superiore a quello registrato nel database interno, poiché non include gli agenti di Hamas o della PIJ che sono stati uccisi ma non sono stati identificati per nome, i cittadini di Gaza che hanno preso parte ai combattimenti ma non erano ufficialmente membri di Hamas o della PIJ, né figure politiche di Hamas come sindaci e ministri del governo che Israele considera anch’essi obiettivi legittimi (in violazione del diritto internazionale).

Tuttavia, ciò non significa necessariamente che il rapporto tra vittime civili e civili sia inferiore a quanto calcolato sopra; anzi, potrebbe essere addirittura superiore. Studi recenti hanno suggerito che il bilancio delle vittime fornito dal Ministero della Salute – che attualmente si attesta intorno alle 62.000 – sia probabilmente una significativa sottostima del numero totale di vittime dell’attacco israeliano, forse di diverse decine di migliaia.

Falsificare i numeri

Fin dall’inizio della guerra, i funzionari israeliani hanno cercato di respingere le accuse di uccisioni indiscriminate a Gaza, mentre il bilancio delle vittime palestinesi si accumulava rapidamente. Nel dicembre 2023, con il bilancio delle vittime già a 16.000, il portavoce internazionale dell’esercito israeliano, Jonathan Conricus, dichiarò alla CNN che Israele aveva ucciso due civili per ogni militante, un rapporto che descrisse come “estremamente positivo“. Nel maggio 2024, con il bilancio delle vittime a 35.000, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu affermò che il rapporto era in realtà più vicino a 1:1, un’affermazione che ripeté nel settembre dello stesso anno.

Il numero specifico di militanti che Israele afferma di aver ucciso dal 7 ottobre ha oscillato apparentemente senza alcuna logica. Nel novembre 2023, un alto funzionario della sicurezza ha lasciato intendere al sito di notizie israeliano Ynet che Israele aveva già ucciso oltre 10.000 militanti. In una valutazione militare ufficiale presentata al governo il mese successivo, questo numero è sceso a 7.860.

Le misteriose oscillazioni nel numero delle vittime tra i militanti continuarono fino al 2024. Nel febbraio di quell’anno, il portavoce delle IDF affermò che Israele aveva ucciso 13.000 militanti di Hamas, ma una settimana dopo, l’esercito riferì una cifra inferiore, pari a 12.000. Nell’agosto 2024, l’esercito dichiarò di aver ucciso 17.000 militanti di Hamas e PIJ, un numero che si ridusse nuovamente due mesi dopo a 14.000 uccisi “con alta probabilità“. Nel novembre 2024, Netanyahu affermò che il numero era “vicino a 20.000“.

Nel suo discorso di congedo, tenutosi a gennaio di quest’anno, il capo di stato maggiore uscente Herzi Halevi ha ribadito che Israele ha ucciso 20.000 militanti a Gaza dal 7 ottobre. A giugno, il Begin-Sadat Center for Strategic Studies dell’Università Bar-Ilan, un istituto di destra, ha citato fonti militari che affermavano che il numero di vittime tra i militanti a Gaza ammontava a 23.000.

Fonti di intelligence hanno riferito a +972, Local Call e al Guardian che alcune di queste affermazioni probabilmente derivano da un database obsoleto e impreciso gestito dal Comando Sud dell’esercito, che alla fine dell’anno scorso stimava – senza un elenco di nomi – che circa 17.000 militanti fossero stati uccisi. “Queste cifre sono fandonie del Comando Sud“, ha affermato una fonte di intelligence.

I resoconti esagerati del Comando Meridionale si basavano probabilmente sulle dichiarazioni dei comandanti sul campo, i cui subordinati spesso attribuivano erroneamente le vittime civili a militanti.

Ad esempio, +972 e Local Call hanno recentemente rivelato un caso in cui un battaglione di stanza a Rafah ha ucciso circa 100 palestinesi e li ha registrati tutti come “terroristi“, eppure un ufficiale del battaglione ha testimoniato che in tutti i casi, tranne due, le vittime erano disarmate. Un’inchiesta di Haaretz dell’anno scorso ha rilevato in modo analogo che solo 10 dei 200 “terroristi” che il portavoce delle IDF ha dichiarato che la 252a Divisione aveva ucciso nel Corridoio di Netzarim potevano essere identificati come agenti di Hamas.

Nell’aprile 2024, il quotidiano di destra Israel Hayom riportò che diversi membri della Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset avevano messo in dubbio l’affidabilità delle cifre delle vittime tra i militanti presentate loro dall’esercito. Dopo aver esaminato i dati forniti dall’esercito stesso, i membri della commissione scoprirono che il numero reale era molto più basso e che l’esercito aveva gonfiato il numero delle vittime tra i militanti “per creare un rapporto di 2:1” tra morti civili e militanti.

“Stiamo segnalando l’uccisione di molti militanti di Hamas, ma credo che la maggior parte delle persone che segnaliamo come morte non siano realmente militanti di Hamas“, ha dichiarato a +972, Local Call e al Guardian una fonte dell’intelligence che ha accompagnato le forze sul campo. “Le persone vengono promosse al rango di terrorista dopo la loro morte. Se avessi ascoltato la brigata, sarei giunto alla conclusione che avevamo ucciso il 200% dei militanti di Hamas nella zona“.

Una fonte ufficiale della sicurezza ha confermato che, prima che il database dell’intelligence entrasse in funzione, le cifre delle vittime tra i militanti dell’esercito – come il numero di 17.000 – erano solo una “stima” basata in gran parte sulle testimonianze degli ufficiali. “Il metodo di conteggio è cambiato“, ha affermato la fonte. “All’inizio della guerra, [ci affidavamo] ai comandanti che dicevano ‘Ho ucciso cinque terroristi’“.

Il database di intelligence, al contrario, si basa su un’analisi individuale ed è l’unico numero che l’esercito può “fornire” con un alto grado di certezza, ha spiegato la fonte, anche ipotizzando che possa trattarsi di un conteggio al ribasso. La fonte ha aggiunto che i numeri dichiarati pubblicamente dai leader politici non sono coordinati con i dati di intelligence disponibili.

L’analista palestinese Muhammad Shehada ha dichiarato a +972, Local Call e al Guardian che i numeri presenti nel database dell’intelligence corrispondono strettamente alle cifre a lui citate dai funzionari di Hamas e PIJ: nel dicembre 2024, stimavano che Israele avesse ucciso circa 6.500 dei loro membri, compresi quelli dell’ala politica.

“Mentono senza sosta”

Poco dopo il 7 ottobre, Yossi Sariel, allora comandante della squadra d’élite di intelligence dell’esercito, l’Unità 8200, iniziò a condividere quotidianamente con i suoi subordinati un aggiornamento sul numero di agenti di Hamas e della Jihad islamica islamica uccisi a Gaza. Il grafico, secondo tre fonti a conoscenza del grafico, era chiamato “war dashboard” e veniva presentato da Sariel come misura del successo dell’esercito.

“Ha messo molta enfasi su ‘dati, dati, dati’“, ha spiegato uno dei subordinati di Sariel. “[C’era] la necessità di misurare tutto in termini quantitativi. Di dimostrare efficienza. Di cercare di rendere tutto più intelligente e tecnologico“. Un’altra fonte ha detto che era come “una partita di football, con gli ufficiali seduti a guardare i numeri che salivano sul cruscotto“. (Yossi Sariel ha rifiutato la nostra richiesta di commento, rimandandoci al portavoce delle IDF.)

Il Maggior Generale (in congedo) Itzhak Brik, che ha prestato servizio per molti anni come comandante dell’esercito israeliano e in seguito come Difensore civico per i reclami dei soldati, ha spiegato come questa prospettiva abbia alimentato una cultura della menzogna. “Hanno creato un sistema di misura [in base al quale] più uccidevi, più avevi successo, e di conseguenza hanno mentito sul numero di vittime uccise“, ha affermato, descrivendo i numeri presentati dal portavoce delle IDF come “uno dei bluff più gravi” nella storia di Israele.

“Mentono senza sosta, sia a livello militare che politico“, ha aggiunto Brik. “In ogni raid, il portavoce dell’IDF annunciava: ‘Centinaia di terroristi sono stati uccisi’“, ha continuato. “È vero che centinaia di persone sono state uccise, ma non erano terroristi. Non c’è assolutamente alcuna correlazione tra i numeri che annunciano e ciò che sta realmente accadendo“.

Parlando con i soldati il ​​cui compito era esaminare e identificare i corpi delle persone uccise dall’esercito a Gaza, ha affermato che gli hanno detto: “Tutti quelli che l’esercito dice di aver ucciso, la maggior parte sono [civili]. Punto“.

Sia Hamas che la Jihad islamica palestinese (PIJ) sono state gravemente indebolite dall’offensiva israeliana degli ultimi due anni, che ha ucciso la maggior parte dei vertici dei gruppi e danneggiato significativamente la loro infrastruttura militare. Tuttavia, i dati ottenuti dal database dell’intelligence mostrano che Israele ha ucciso solo un quinto di coloro che considera militanti. Le stime dell’intelligence americana suggeriscono che Hamas abbia reclutato 15.000 agenti durante la guerra, il doppio di quelli uccisi da Israele.

Ma la diffusa retorica genocida della leadership e degli alti comandi militari israeliani fin dall’inizio della guerra suggerisce l’intenzione di colpire tutti i palestinesi di Gaza, non solo i militanti. La mattina del 7 ottobre, l’allora capo di stato maggiore Herzi Halevi disse alla moglie: “Gaza sarà distrutta“, ha rivelato lei in un recente podcast . E in una registrazione trapelata degli ultimi mesi, trasmessa la scorsa settimana sul Canale 12 israeliano, l’allora direttore di Aman, Aharon Haliva, ha affermato che “50 palestinesi devono morire” per ogni israeliano ucciso il 7 ottobre, aggiungendo: “ora non importa se sono bambini“.

Il diritto internazionale non stabilisce cosa costituisca un rapporto “accettabile” tra le vittime civili, ma piuttosto esamina ogni attacco secondo il principio di “proporzionalità“. A questo proposito, già nel novembre 2023, +972 e Local Call avevano rivelato che l’esercito israeliano aveva allentato significativamente le restrizioni sulle vittime civili dopo il 7 ottobre, autorizzando l’uccisione di oltre 100 civili palestinesi nel tentativo di assassinare un comandante di alto rango di Hamas, e fino a 20 nel caso di agenti di grado inferiore.

Il risultato di questa politica e della più ampia cultura della vendetta seguita al 7 ottobre è un tasso di vittime civili a Gaza estremamente alto per la guerra moderna, affermano gli esperti, anche se paragonato a conflitti noti per le uccisioni indiscriminate, come le guerre civili siriane e sudanesi.

“Quella percentuale di civili tra le vittime sarebbe insolitamente alta, soprattutto perché si verifica da così tanto tempo“, ha affermato Therese Pettersson dell’Uppsala Conflict Data Programme (UCDP), che raccoglie dati sulle vittime civili in tutto il mondo. Ha aggiunto che è possibile riscontrare rapporti di vittime civili simili quando si individua una particolare città o battaglia all’interno di un conflitto più ampio, ma “molto raramente” quando si considera una guerra nel suo complesso.

Nei conflitti globali monitorati dall’UCDP dal 1989, i civili hanno costituito una percentuale maggiore di morti solo nei genocidi di Srebrenica (1992-95) e Ruanda (1994) e durante l’assedio di tre mesi di Mariupol da parte della Russia (2022), ha affermato Pettersson.

Solo quando ci sarà un cessate il fuoco sarà possibile calcolare con precisione il numero di vittime civili e militanti a Gaza. Ma il database dell’intelligence indica che il tasso di vittime civili è di gran lunga superiore alle cifre che Israele ha presentato al mondo per quasi due anni.

+972 e Local Call hanno inizialmente contattato il portavoce dell’IDF per un commento alla fine di luglio, ricevendo una dichiarazione che non contestava le nostre conclusioni: “Durante tutta la guerra, sono state condotte valutazioni di intelligence complete sul numero di terroristi eliminati nella Striscia di Gaza. Il conteggio è un complesso processo di intelligence che si basa sulla situazione delle forze sul campo e sulle informazioni di intelligence, incrociando un’ampia gamma di fonti di intelligence“.

Tre settimane dopo, in seguito alla richiesta di commento del Guardian sugli stessi dati, l’esercito ha dichiarato di voler “riformulare” la sua risposta e ha respinto le nostre conclusioni senza ulteriori spiegazioni: “I dati presentati nell’articolo sono errati e non riflettono i dati disponibili nei sistemi dell’IDF. Durante la guerra, vengono condotte continue valutazioni di intelligence sul numero di terroristi eliminati nella Striscia di Gaza, basate su metodologie BDA [bomb damage assessment] e su verifiche incrociate provenienti da varie fonti… [inclusi] documenti provenienti da organizzazioni terroristiche nella Striscia“.

Un portavoce non ha risposto immediatamente quando gli è stato chiesto perché i militari avessero dato risposte diverse alle domande su un singolo set di dati.

*giornalista e regista che vive a Gerusalemme. L’articolo è apparso su +972 Magazine, in collaborazione con Local Call. Anche Emma Graham-Harrison del Guardian ha contribuito a questo articolo.

24 Agosto 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO