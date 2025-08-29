Il governo Zelensky blocca l’accesso al sito del quotidiano tedesco Junge Welt

Dall’inizio della settimana, le autorità di Kiev hanno bloccato l’accesso al sito web del quotidiano junge Welt in Ucraina. Lo riporta il giornale con sede a Berlino nella sua edizione di mercoledì.

Tentando di accedere all’URL www.jungewelt.de, appare il seguente messaggio: “In conformità con la Legge ucraina ‘Sulle Comunicazioni Elettroniche’ e con il Decreto del Presidente dell’Ucraina n. 64/2022 del 24 febbraio 2022, sull’imposizione della legge marziale in Ucraina, questa risorsa Internet è stata bloccata”.

Le autorità ucraine avevano già classificato junge Welt come “indesiderata’”il 12 agosto scorso, aggiungendola al proprio “registro dei siti web bloccati”.

In Ucraina, il Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa e il Centro Nazionale delle Comunicazioni, un dipartimento del Servizio di Comunicazioni Speciali composto in gran parte da personale militare, possono imporre tali divieti e misure di censura.

Attualmente sono bloccati circa 4.600 siti web, principalmente russi e bielorussi, ma anche alcuni dell’Europa occidentale, come il portale di sinistra greco Iskra.

«I reportage di Junge Welt sulle attività della milizia fascista di Azov e sullo sfondo della guerra per procura della NATO contro la Russia, combattuta con il sangue degli ucraini, hanno toccato un nervo scoperto a Kiev», commenta il caporedattore di jW, Nick Brauns, in merito al blocco del sito.

«Il governo Zelensky, dopo aver già messo a tacere le voci di opposizione nel proprio paese, ricorre ora anche a misure di censura contro i media critici dall’estero. Questo contraddice nettamente le affermazioni del governo di Kiev di difendere i cosiddetti valori occidentali».

29 Agosto 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO