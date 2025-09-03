Non esistono israeliani buoni

Israele è guidato da un governo crudele e da un Primo Ministro senza cuore, come non se ne sono mai visti prima. Le vite umane, che si tratti di abitanti di Gaza, ostaggi o soldati, non interessano a questo governo. Sta Massacrando gli abitanti di Gaza e abbandonando ostaggi e soldati con la stessa equanimità.

A opporsi c’è un piccolo movimento extraparlamentare, umano e coraggioso, che dà lo stesso valore a tutte le vite umane.

Tra questa manciata di persone e il governo malvagio si trova il campo di centro. La maggior parte di loro lotta contro la crescente perdita di Umanità e l’inganno dimostrato dal governo. Le persone in questo campo sono scioccate da ogni video, perdendo il sonno per la sorte degli ostaggi pelle e ossa e dei soldati morti. Ma quando sentono i resoconti di un orribile Massacro in un ospedale, sbadigliano, disinteressati.

Sono migliori del governo e dei suoi sostenitori. Sono umani e mostrano solidarietà, ma solo in modo selettivo. Non esiste una moralità a metà. Proprio come la moralità a due pesi e due misure non è moralità, così lo è la moralità a metà. È l’opposto della vera moralità. È così che sono le persone in questo campo. Si preoccupano per la vita di 20 ostaggi, ignorando il fatto che il loro Paese uccide in media 20 innocenti all’ora.

Per loro, l’Umanità si ferma ai confini della nazionalità. Non lasceranno nulla di intentato per aiutare un israeliano, ma distoglieranno lo sguardo con disinteresse per il caso di un palestinese il cui destino è spesso molto peggiore. Sono infuriati per la freddezza di Benjamin Netanyahu, ma la loro non è meno evidente. Quando si tratta dei palestinesi, mostrano la stessa malvagità e freddezza.

È difficile comprendere questo fenomeno, che ha raggiunto il suo apice durante la guerra in corso. Come si può essere sconvolti alla vista dell’ostaggio affamato Evyatar David e scrollare le spalle o persino gioire per le uccisioni che avvengono nelle file per il cibo? Come si può essere sconvolti dall’omicidio della famiglia Bibas e non mostrare alcun interesse per i 1.000 neonati e i 19.000 bambini uccisi dall’IDF, o per i 40.000 orfani di Gaza?

Come si può perdere il sonno sui tunnel di Hamas e non mostrare alcun interesse per ciò che accade nei centri di detenzione di Sde Teiman o Megiddo, con nostra vergogna? Com’è possibile? Come si può pretendere che la Croce Rossa visiti gli ostaggi sapendo che Israele impedisce tali visite a migliaia di palestinesi rapiti?

È nella natura umana ed è comprensibile preoccuparsi prima di tutto per il proprio popolo. Ma mostrare totale indifferenza verso i membri dell’altra nazione, che vengono Massacrati a decine di migliaia, mentre il loro Paese viene distrutto davanti ai nostri occhi dalle nostre stesse mani, trasforma molte delle brave persone presenti alle manifestazioni di Viale Kaplan e Piazza degli Ostaggi in persone non umane.

Per loro, e alcuni di loro lo dicono apertamente, Israele deve fare tutto il possibile per liberare gli ostaggi, e poi potrà tornare alla guerra, al Genocidio e alla Pulizia Etnica. La cosa principale è che gli ostaggi vengano liberati. Questa non è moralità o umanità. Questo è abietto ultranazionalismo.

Considerare gli esseri umani: bambini, disabili, anziani, donne e altre persone indifese come polvere, come persone le cui uccisioni e carestie sono legittime, con proprietà prive di valore e dignità inesistente, equivale a essere come Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich.

Opponendosi al Male assoluto, bisogna sostenere l’Umanità totale, che è quasi inesistente in Israele. Il rifugio morale di appendere un nastro giallo alla portiera dell’auto e l’apparente espressione di preoccupazione per gli ostaggi non è un rifugio e non costituisce moralità. Persino un estremista ultranazionalista e vuoto come il giornalista Almog Boker, che sa che “non ci sono innocenti a Gaza”, vuole il rilascio degli ostaggi. Questo non lo rende meno ultranazionalista o meno vile, nemmeno per un istante.

La forza morale del movimento di protesta è solo parziale a causa della sua natura selettiva. Se fosse pienamente morale, farebbe della lotta contro il Genocidio, insieme alla campagna per il rilascio degli ostaggi, la sua preoccupazione principale. La sua lotta non ne risulterebbe sminuita; la sua validità morale ne risulterebbe solo rafforzata. Non si può sfuggire ai numeri: 20 ostaggi vivi e oltre 2 milioni di palestinesi la cui vita è un inferno. Il cuore non può fare a meno di essere con entrambi.

* da Haaretz, 31 ago 2025

Foto: Palestinesi in lutto fuori dall’ospedale Shifa di Gaza City, dove i feriti sono stati trasportati in vista dei loro funerali di venerdì. Credito: Bashar Taleb/AFP – https://archive.is/DyRU0#selection-747.0-755.25

