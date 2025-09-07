I cappucci neri dell’esercito israeliano non riescono a nascondere i crimini di guerra a Gaza

Israele si sta coprendo il volto: per vergogna, forse, o per senso di colpa, o per paura, e presumibilmente per tutte e tre le ragioni. La nuova tendenza è che gli ufficiali intervistati in televisione si coprano il volto con cappucci neri. L’esercito del popolo è diventato l’esercito dei criminali.

Il Tenente Colonnello T., comandante di battaglione del Corpo di Riserva, afferma che il tasso di arruolamento dei riservisti è “impressionante”; il Maggiore S., vice comandante di battaglione del Corpo di Riserva, afferma: “Ho lasciato una moglie impavida a casa da sola con tre figli che sono tornati alla loro normalità e un’attività che è stata sospesa. Ciononostante, comprendiamo di essere in missione importante“.

Entrambi gli intervistati indossano cappucci neri. Sembrano due rapinatori di banche che si preparano a una rapina; si vedono solo gli occhi. I cappucci forniti dall’esercito hanno sostituito le classiche calze di nylon dei ladri. Presumibilmente c’è qualcuno, e qualcosa, che deve essere nascosto.

I primi, come sempre, sono stati i piloti dell’aeronautica. In ogni intervista indossavano l’imponente casco e occhiali da sole scuri, per timore che qualcuno li riconoscesse. All’inizio, il timore era che, se un pilota fosse caduto da un aereo nel cuore della notte, i suoi rapitori lo avrebbero riconosciuto dall’intervista televisiva. Grazie al casco e agli occhiali scuri, avrebbe potuto affermare di essere un sergente di grado inferiore o di essere contrario agli incentivi nell’esercito. Ma con l’aumento dei crimini commessi dai piloti a Gaza, il travestimento ha assunto un ulteriore importante scopo: impedire che i nostri ragazzi con “la stoffa giusta” venissero identificati all’Aja, dove sanno cosa stanno facendo i piloti.

Membri della sicurezza del Primo Ministro e di alcuni membri del governo si sono recentemente uniti alla farsa del mistero, dell’occultamento e dell’autocelebrazione. Indossano mascherine chirurgiche nere, aggiungendo un’ulteriore dimensione a quello che era già uno spettacolo grottesco di decine di guardie del corpo che adulavano aggressivamente un singolo individuo, con grande serietà.

Ora le guardie del corpo, e non solo i loro protetti, sono bersagli sensibili. Aggiungete le guardie mascherate alle sirene urlanti e agli infiniti cortei di automobili e abbiamo una Repubblica delle Banane certificata. Le mascherine mediche nere sono la ciliegina sulla torta. Se un tempo le guardie del corpo sembravano le nostre migliori, con le maschere nere sono diventate anche loro sicari mafiosi. Forse è questo l’obiettivo.

Ma i nuovi cappucci militari e le divise delle guardie del corpo non sono solo una caricatura di presunzione; riflettono anche una realtà più ampia. Almeno alcuni ufficiali riservisti che andranno a Gaza questa settimana lo fanno sapendo che dovrebbero commettere orribili Crimini di Guerra. Si presentano comunque in servizio. Il cappuccio dovrebbe rendergli le cose più facili. Dice che hanno qualcosa da nascondere e qualcosa da temere.

Il rapinatore armato che si lancia nel suo colpo più grande sa che ciò che sta facendo è illegale, immorale e pericoloso; ecco perché indossa una calza di nylon. Lo stesso vale per gli agenti che entrano nella Striscia di Gaza. Forse alcuni di loro si vergognano delle loro azioni. È altamente improbabile: anche i rapinatori non si vergognano; la maggior parte ha paura di essere catturata. La paura di essere processati all’Aja dilaga tra i militari, come dovrebbe.

Non che questo terrore sia giustificato. Le ruote della giustizia all’Aja girano insopportabilmente lente. Quando stabiliranno se a Gaza è in corso un Genocidio, non ci sarà più nessuno. Né Benjamin Netanyahu verrà estradato, nonostante il mandato di arresto della Corte Penale Onternazionale. Tuttavia, il fatto che gli ufficiali indossino cappucci suggerisce che all’interno dell’esercito vi sia la consapevolezza che qualcosa non va e che sia necessaria cautela.

Non cautela nelle azioni, ma piuttosto cautela per non essere scoperti.

Un esercito che maschera i propri ufficiali con cappucci neri è un esercito consapevole di commettere Crimini, anche se non ne ammette nessuno. Alla fine, anche chi osserva gli ufficiali travestiti potrebbe arrivare a riconoscerli.

* Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato a Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei Giornalisti Israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo ultimo libro, La Punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.

