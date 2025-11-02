“Maidan, la sentenza del tribunale ucraino inchioda i cecchini di estrema destra

Ivan Katchanovski è uno studioso affermato, docente e ricercatore presso la School of Political Studies dell’Università di Ottawa, in Canada. Specializzato in analisi politiche e dei conflitti, è autore del saggio The Russia-Ukraine War and its Origins: From the Maidan to the Ukraine War ( scaricabile gratuitamente a questo link ). Le sue ricerche si concentrano in particolare sugli eventi dell’Euromaidan (2014) e sulle dinamiche che hanno portato allo scoppio della guerra su larga scala nel 2022.

Katchanovski è nato in Ucraina (al tempo Unione Sovietica) e ha completato la sua istruzione universitaria iniziale nel suo Paese nativo prima di trasferirsi per i suoi studi post-laurea in Canada, dove ora risiede e lavora. Lo abbiamo raggiunto per porgli alcune domande sulle origini del conflitto in Ucraina e su Maidan, temi al centro del recente dibattito televisivo tra il professor Jeffrey Sachs e Carlo Calenda .

Nel commentare su X la disputa tra il senatore italiano Carlo Calenda e il professor Jeffrey Sachs, lei ha scritto: «I politici che diffondono propaganda su Maidan non si curano della verità o dell’Ucraina». Lei è d’accordo con gli argomenti avanzati da Sachs in quel dibattito?

Il mio nuovo libro ad accesso aperto The Russia-Ukraine War and its Origins: From the Maidan to the Ukraine War e altri studi accademici mostrano varie prove di un cambio di regime guidato dagli Usa durante il Maidan in Ucraina. Nel mio libro ho scritto che «Jeffrey Sachs, un economista americano di fama mondiale invitato a servire come consulente economico per il nuovo primo ministro Arsenii Yatseniuk subito dopo il rovesciamento del governo Yanukovych, ha dichiarato che il governo USA “ha decisamente contribuito al rovesciamento di Yanukovych… Lo so dall’interno, non solo dall’esterno. Lo so da persone di alto livello coinvolte in queste questioni”.

Ma ci sono state ammissioni pubbliche del coinvolgimento Usa?

Il coinvolgimento Usa nel cambio di regime è stato ammesso da Obama, Biden, senatori USA e leader del Maidan. Obama ha detto in un’intervista CNN che «Abbiamo mediato un accordo per il passaggio di potere in Ucraina». Biden ha scritto nelle sue memorie di aver detto al presidente ucraino Yanukovych che «era finita; era ora che richiamasse i suoi uomini armati e se ne andasse».

Il senatore USA Chris Murphy, che ha visitato il Maidan, ha detto che «è stato il nostro ruolo, incluse sanzioni e minacce di sanzioni, a costringere in parte Yanukovych a lasciare l’incarico… Non siamo stati con le mani in mano. Siamo stati molto coinvolti. Membri del Senato sono stati lì. Membri del Dipartimento di Stato sono stati in piazza. È stato il nostro ruolo a costringere in parte Yanukovych a lasciare l’incarico. Siamo stati molto coinvolti».

C’erano altre personalità coinvolte?

John McCain, un altro senatore USA, ha dichiarato in un’intervista CNN durante la sua visita a Kyiv nel dicembre 2013 insieme ad altri politici USA che stavano cercando di «portare a una transizione pacifica» in Ucraina.

Il leader del partito di estrema destra Svoboda e il vice capo del parlamento ucraino da Svoboda hanno dichiarato che un rappresentante di un governo occidentale ha detto a loro e ad altri leader del Maidan durante un incontro prima del massacro del Maidan che i governi occidentali si sarebbero rivoltati contro Yanukovych una volta che le vittime tra i manifestanti avessero raggiunto 100.

L’opposizione del Maidan, subito dopo questo massacro false-flag, ha chiamato i manifestanti uccisi del Maidan la «Centuria Celeste». Contrariamente alle prove, gli USA e altri governi occidentali hanno immediatamente incolpato il governo Yanukovych e le sue forze per il massacro dei manifestanti del Maidan.

Nel suo libro descrive gli eventi del Maidan come un «massacro». Secondo la sua ricostruzione, oltre 800 testimonianze di partecipanti e video sincronizzati con la cronologia degli spari dimostrano che cecchini hanno sparato da edifici controllati dai manifestanti, implicando elementi dell’opposizione o gruppi affiliati in una probabile operazione false-flag per provocare la crisi e giustificare la rimozione di Yanukovich. Un tribunale ucraino ha recentemente sentenziato a suo favore: è corretto?

Il mio libro presenta altre prove che si è trattato di un massacro false-flag perpetrato con il coinvolgimento di elementi oligarchici e di estrema destra dell’opposizione del Maidan per rovesciare il governo Yanukovych in Ucraina.

Oltre a video e testimonianze di testimoni, tali prove includono confessioni di 14 membri auto-confessi di gruppi di cecchini del Maidan, testimonianze della stragrande maggioranza dei manifestanti del Maidan feriti e di circa 100 testimoni dell’accusa e della difesa nel processo e nell’indagine sul massacro del Maidan in Ucraina, esami forensi da parte di esperti balistici e medici governativi, e posizioni dei fori di proiettile che mostrano che sia la polizia che i manifestanti sono stati massacrati da cecchini posizionati in edifici e aree controllate dall’opposizione .

Ma la sentenza che cosa dice?

La sentenza del processo sul massacro del Maidan in Ucraina nell’ottobre 2023 ha confermato che molti attivisti del Maidan sono stati uccisi e feriti, e che giornalisti della BBC e di ARD sono stati colpiti non dalla Berkut o da altre forze dell’ordine, ma da cecchini nell’Hotel Ukraina e in altre località controllate dal Maidan, che questo hotel era controllato da attivisti del Maidan, inclusa una compagnia di cecchini del Maidan legata all’estrema destra, che agenti russi non erano coinvolti nel massacro, che non c’erano ordini di massacro dal presidente Yanukovych e dai suoi capi della polizia e dei servizi di sicurezza, e che il Maidan all’epoca era una ribellione armata, che coinvolgeva il massacro della Berkut e delle Truppe Interne.

La condanna in contumacia di tre poliziotti della Berkut, che sono stati scambiati da Zelensky con separatisti del Donbas, per l’omicidio di 35 manifestanti è stata basata su un’unica perizia forense dei proiettili fabbricata.

Questa perizia, condotta più di 5 anni dopo il massacro, ha invertito i risultati di circa 40 precedenti esami forensi dei proiettili e ha contraddetto video sincronizzati, esami medici e balistici forensi da parte di esperti governativi, e testimonianze della stragrande maggioranza dei manifestanti del Maidan feriti e di diverse centinaia di testimoni.

Nel suo libro sostiene che i media occidentali hanno interpretato erroneamente sia l’annessione russa della Crimea che il conflitto in Donbass. Può spiegare il motivo?

Contrariamente alle narrazioni dei media occidentali, il mio libro e altri studi mostrano che la maggioranza dei crimeani e dei residenti del Donbas ha sostenuto il separatismo pro-russo dopo il rovesciamento violento e incostituzionale del governo Yanukovych in Ucraina sostenuto dall’Occidente.

Cito vari sondaggi di opinione pubblica, inclusi quelli condotti per la mia ricerca dal Kyiv International Institute of Sociology nella primavera 2014. I media occidentali hanno anche rappresentato erroneamente la guerra in Donbas come una guerra Russia-Ucraina o «guerra ibrida», mentre il mio libro e altri studi mostrano che si è trattato di una guerra civile con interventi militari russi.

Qual è stato il ruolo dell’Unione Europea negli eventi di EuroMaidan, in particolare riguardo all’accordo di associazione respinto da Yanukovych? Esistono documenti o testimonianze che indicano un coordinamento tra l’UE e l’opposizione ucraina prima del febbraio 2014?

L’UE ha usato l’accordo di associazione con l’Ucraina come strumento contro la Russia, mentre l’UE si è rifiutata persino di riconoscere l’Ucraina come potenziale candidato UE nell’accordo. Vari alti funzionari e politici UE hanno sostenuto pubblicamente EuroMaidan visitando il Maidan.

I leader UE hanno anche condannato pubblicamente l’uso della forza da parte del governo Yanukovych contro i manifestanti del Maidan e hanno minacciato di imporre sanzioni.

L’UE si è rifiutata di sostenere l’accordo che Yanukovych ha firmato con i leader dell’opposizione del Maidan e i ministri degli esteri francese, tedesco e polacco dopo il massacro del Maidan, e ha sostenuto invece il rovesciamento incostituzionale e antidemocratico di Yanukovych.

Negli ultimi mesi, i negoziati tra il presidente Trump e la Russia sull’Ucraina si sono bloccati, culminando nel rinvio del summit Trump-Putin previsto per il 21 ottobre 2025, a causa del rifiuto russo di un cessate il fuoco immediato e di disaccordi sulle concessioni territoriali. Secondo lei, quali sono le principali cause di questo stallo e come potrebbe influenzare la risoluzione del conflitto?

Gli interessi di Trump, Putin e Zelensky differiscono. Ci sono significativi disaccordi su alcune condizioni chiave di un potenziale accordo di pace tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. La Russia sta gradualmente vincendo la guerra e rifiuta di accettare un cessate il fuoco proposto da Trump e accettato da Zelensky, che in precedenza aveva respinto tale cessate il fuoco.

L’analisi mostra che un accordo di pace è stata la migliore opzione per l’Ucraina prima e dopo l’invasione russa nel febbraio 2022, poiché le probabilità che l’Ucraina sconfiggesse la Russia erano prossime allo zero a causa del vantaggio militare russo in varie aree chiave.

Tale risoluzione pacifica del conflitto avrebbe potuto evitare o minimizzare le devastanti conseguenze della guerra per l’Ucraina, in particolare un gran numero di vittime, perdita di territori, distruzione della generazione di energia e di altre infrastrutture critiche, e significative perdite economiche.

Più a lungo continua la guerra, più vittime e danni subirà l’Ucraina, mentre le condizioni di qualsiasi accordo di pace probabilmente diventeranno peggiori per l’Ucraina.

