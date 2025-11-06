“Il silenzio dopo le urla”: come i media occidentali hanno contribuito a giustificare lo stupro dei palestinesi

Lunedì 3 novembre, un gruppo di soldati israeliani si trovava fuori dalla Corte Suprema a Gerusalemme Ovest indossando maschere nere. Non erano lì per scusarsi; Erano lì per difendersi.

I soldati, accusati di aver torturato e violentato una detenuta palestinese nella famigerata prigione di Sde Teiman, hanno chiesto “gratitudine” per le loro azioni.

“Invece di apprezzare, abbiamo ricevuto accuse”, ha detto uno con aria di sfida. I media israeliani hanno coperto la scena, mentre i media occidentali l’hanno per lo più ignorata.

Gli stessi soldati fanno parte di un procedimento penale che i pubblici ministeri israeliani hanno aperto con riluttanza nel 2024 dopo che sono emerse prove video che mostravano detenuti palestinesi spogliati, picchiati e aggrediti sessualmente a Sde Teiman.

Un uomo palestinese è stato ricoverato in ospedale con sette costole rotte e una lacerazione rettale, ferite compatibili con violenti abusi sessuali.

Il Times of Israel ha riportato l’incriminazione di cinque riservisti per “gravi abusi”, mentre altre fonti hanno citato prove di sodomia all’interno della struttura.

Eppure, nella copertura occidentale, la parola stupro non è quasi mai apparsa. I titoli dei giornali parlavano di “abusi” o “maltrattamenti”, come se la tortura sessuale fosse una questione di cattiva condotta sul posto di lavoro.

Confrontate questo silenzio con la copertura totale del 7 ottobre, quando Israele ha accusato i combattenti di Hamas di “stupro di massa”. Queste affermazioni, ancora non provate, divennero il fondamento morale della campagna di annientamento di Israele a Gaza.

Nella sua ultima intervista con la giornalista americana Candace Owens, il politologo Norman Finkelstein ha definito le accuse israeliane “propaganda di atrocità genocida”.

Dopo aver esaminato più di 5.000 fotografie e cinquanta ore di filmati di quel giorno, Finkelstein ha detto di non aver trovato “nemmeno uno straccio di prova di uno stupro”. Eppure queste storie non verificate, ripetute all’infinito dagli organi di stampa occidentali, sono state sufficienti per dipingere un’intera popolazione come subumana e per legittimare l’uccisione di oltre 68.000 palestinesi.

Nel dicembre 2023, il New York Times ha pubblicato un’indagine tentacolare intitolata “Urla senza parole: come Hamas ha armato la violenza sessuale il 7 ottobre”.

L’articolo affermava che i combattenti di Hamas avevano sistematicamente violentato donne israeliane durante l’attacco. Le sue pagine erano piene di descrizioni grafiche e immagini raccapriccianti. La storia si basava su testimoni anonimi, video non verificati e testimonianze di seconda mano, eppure è stata presentata come prova conclusiva di stupro di massa.

In pochi giorni, ha plasmato il discorso internazionale. L’allora presidente degli Stati Uniti Joe Biden, i leader europei e le femministe di spicco hanno invocato la storia del Times per condannare Hamas e giustificare moralmente la “rappresaglia” di Israele.

Ma quando giornalisti e studiosi hanno iniziato a verificare le prove, la storia è andata in pezzi. Gli esperti forensi non hanno trovato prove fisiche di stupro. Molti dei presunti testimoni citati dal Times si contraddicevano a vicenda o sono stati successivamente screditati.

Nell’aprile 2024, più di 50 professori di giornalismo hanno inviato una lettera pubblica chiedendo una revisione indipendente delle fonti e del processo editoriale dell’articolo. Il Washington Post ha riportato un dissenso interno all’interno della stessa redazione del Times, dove i giornalisti hanno detto che il pezzo era stato “affrettato” per soddisfare le aspettative politiche.

Nel frattempo, lo scandalo Sde Teiman, un’atrocità israeliana supportata da prove video, referti medici e procedimenti giudiziari, non ha mai ricevuto una frazione dell’attenzione che ha avuto l’articolo del Times. Questo squilibrio non è meramente linguistico. È strutturale, riflette la gerarchia del valore umano incorporata nella copertura occidentale della guerra.

Ecco come funziona la “propaganda delle atrocità”. Non richiede menzogne per funzionare, solo verità selettiva. Ripetendo affermazioni non verificate di stupro da parte di Hamas e minimizzando i crimini sessuali accertati di Israele, i media occidentali hanno trasformato il giornalismo in un’arma di guerra.

*Palestine Chronicle

