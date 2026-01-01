Esperti ONU esortano alla tutela dei prigionieri di Palestine Action in sciopero della fame

Riportiamo la traduzione del comunicato stampa rilasciato lo scorso 26 dicembre dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. In esso vengono riportate le dichiarazioni di un gruppo di esperti ONU al riguardo degli fatti che si stanno consumando nel Regno Unito in relazione alla repressione del movimento di solidarietà col popolo palestinese, e in relazione allo sciopero della fame cominciato ormai quasi due mesi fa dagli attivisti di Palestine Action imprigionati con accuse di terrorismo.

È utile leggere queste poche righe perché, oltre a riassumere il pensiero di cinque relatori speciali dell’ONU e di un esperto indipendente, e dunque di alcune delle voci più accreditate del sistema di governance internazionale, indica fuori da ogni dubbio il profilo di violazioni gravissime che stanno avvenendo in Gran Bretagna, e le inserisce dentro la cornice della repressione della solidarietà con la Palestina.

Difatti, vi sono alcuni elementi tipici delle “democrature” ormai diffuse in Occidente, che accomunano tutte le potenze imperialistiche in crisi, le quali stanno restringendo con violenza il perimetro della dialettica politica attraverso misure speciali, attacchi ai diritti politici e di parola, un uso arbitrario dell’armamentario giuridico antiterroristico.

La vittima prediletta è il movimento pro-Pal, un’enorme mobilitazione internazionale che ha messo in discussione non solo la propaganda “umanitaria” dell’Occidente ma, attraverso la complicità di quest’ultimo nel genocidio dei palestinesi, anche l’allineamento strategico con l’avamposto imperialista che è Israele: in sostanza, sulla base di un nodo squisitamente politico ha scosso alle fondamenta le basi di quello che è l’ordine imperialista, proprio nel momento in cui la sua presa egemonica è più debole che mai negli ultimi decenni.

Leggere le parole di esperti, pronunciate sulla base di quegli stessi principi su cui USA, UE e loro alleati hanno fondato la narrazione della propria superiorità politica e morale, palesa non solo il decadimento democratico dei nostri paesi, ma anche e soprattutto la necessità di un mondo nuovo, lontano da quello plasmato dalle cittadelle imperialiste. Buona lettura.

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno espresso oggi profonda preoccupazione per la vita e i diritti fondamentali di otto attivisti filo-palestinesi imprigionati nel Regno Unito, che sono in sciopero della fame a tempo indeterminato dal 2 novembre.

“Lo sciopero della fame è spesso l’ultima risorsa di chi ritiene che il proprio diritto a protestare e a una soluzione efficace sia stato esaurito“, hanno affermato gli esperti.

Mentre entrano nel secondo mese di sciopero, la salute dei detenuti filo-palestinesi sarebbe peggiorata in modo significativo, esponendoli a un rischio critico di gravi complicazioni, tra cui collasso degli organi, danni neurologici irreversibili, aritmie cardiache e morte.

“Il dovere di assistenza dello Stato nei confronti degli scioperanti della fame è accresciuto, non diminuito“, hanno affermato gli esperti. “Le autorità devono garantire un accesso tempestivo alle cure di emergenza e ospedaliere quando clinicamente indicato, e astenersi da azioni che possano costituire pressione o ritorsione e rispettare l’etica medica“.

Gli esperti hanno ricordato che il rispetto del diritto alla salute va applicato a tutti, comprese le persone private della libertà. Hanno sottolineato che gli Stati devono rispettare l’autonomia individuale, garantire un monitoraggio medico continuo e indipendente, fornire informazioni accurate sui rischi per la salute e adottare tutte le misure necessarie per proteggere la vita e prevenire danni irreversibili, senza ricorrere a misure coercitive o punitive.

Hanno inoltre espresso preoccupazione per il trattamento riservato agli scioperanti della fame, tra cui i ritardi segnalati nell’accesso alle cure mediche, l’uso eccessivo di misure di contenzione durante il ricovero ospedaliero, la negazione del contatto con i familiari e con l’assistenza legale e la mancanza di una supervisione medica indipendente e coerente, in particolare per i detenuti con gravi problemi di salute preesistenti.

“Questi rapporti sollevano seri interrogativi sul rispetto delle leggi e degli standard internazionali sui diritti umani, compresi gli obblighi di proteggere la vita e prevenire trattamenti crudeli, inumani o degradanti“, hanno affermato gli esperti.

In precedenza gli esperti hanno espresso preoccupazione al governo del Regno Unito in merito all’applicazione delle misure antiterrorismo e di sicurezza riguardanti atti di protesta politica che non sono autenticamente terroristici secondo gli standard internazionali, e hanno messo in guardia contro la criminalizzazione di condotte che rientrano nell’esercizio protetto dei diritti alla libertà di riunione, associazione ed espressione, e contro la soppressione del legittimo dissenso politico, compresa la difesa dei diritti in Palestina.

Gli esperti hanno inoltre espresso seria preoccupazione per l’eccessiva ampiezza della definizione di terrorismo secondo la legge del Regno Unito, per la proscrizione di Palestine Action ai sensi del Terrorism Act del 2000 e per i successivi arresti di massa e le accuse penali, compresi reati legati al terrorismo, mosse contro individui per il presunto sostegno a Palestine Action.

“Questi scioperi della fame devono essere intesi nel contesto più ampio delle restrizioni all’attivismo pro-palestinese nel Regno Unito“, hanno affermato gli esperti, sottolineando che i detenuti sono trattenuti in relazione ad attività legate alle proteste.

Hanno esortato il Regno Unito a garantire immediatamente un’assistenza sanitaria adeguata a tutti gli scioperanti della fame e ad avviare un dialogo e un’azione significativi per affrontare non solo le rivendicazioni dei manifestanti, ma anche le violazioni dei diritti fondamentali e porre fine alla repressione dell’attivismo palestinese.

“Le morti evitabili in custodia non sono mai accettabili. Lo Stato ha la piena responsabilità della vita e del benessere di coloro che detiene“, hanno affermato gli esperti. “È necessario intervenire con urgenza ora“.

Gli esperti sono pronti a collaborare in modo costruttivo con il governo del Regno Unito e continueranno a monitorare attentamente la situazione.

Gli esperti in questione sono:

Gina Romero, Relatrice speciale sui diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione

Tlaleng Mofokeng, Relatore speciale sul diritto di ogni individuo a godere del più alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale

George Katrougalos, esperto indipendente per la promozione di un ordine internazionale democratico ed equo

Ben Saul, Relatore speciale sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo

Irene Khan, Relatrice speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione

Francesca Albanese, Relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967

