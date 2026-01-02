Argentina. Un altro genocida libero

Viene concessa la libertà a un altro condannato per crimini contro l’umanità. La Sezione IV della Cassazione ha dato priorità a perizie favorevoli al repressore rispetto alle valutazioni che ne evidenziavano la mancanza di pentimento e l’opposizione unanime delle vittime.

Eufemio Jorge Uballes, ex vice-commissario della Polizia Federale Argentina (PFA), che le sue vittime identificavano nei centri clandestini Club Atlético ed El Banco con il soprannome di «Führer» per la sua ossessione per il nazismo, tornerà in libertà. Condannato all’ergastolo nel 2010 per crimini contro l’umanità, Uballes, 78 anni, è stato beneficiato da una sentenza della Camera Federale di Cassazione Penale, firmata dai giudici Gustavo Hornos e Javier Carbajo. Lo stesso tribunale che pochi giorni fa ha concesso la libertà a Emilio Eduardo Kalinec.

La decisione ha ribaltato una risoluzione del Tribunale Orale Federale (TOF) n. 2 che, lo scorso 8 settembre, aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale. Il giudice dell’esecuzione Guillermo Costabel aveva motivato il diniego basandosi sul rapporto dell’Equipe Interdisciplinare per l’Esecuzione Penale che, dipendente dalla stessa Cassazione, aveva sottolineato che Uballes non aveva mostrato «alcun tipo di pentimento». Durante il colloquio, il repressore ha affermato di non essersi difeso perché non aveva fatto «nulla di male», ha giustificato le sue azioni sostenendo che nel Paese si vivesse una «guerra civile» e che lui si limitasse a obbedire agli ordini.

La difesa di Uballes ha tuttavia presentato ricorso sostenendo che non fosse stato adeguatamente considerato un rapporto della Direzione per l’Inserimento Sociale di Salta, l’ente che lo controlla durante la detenzione domiciliare – beneficio ottenuto nel 2016 per motivi familiari. Hornos e Carbajo hanno accolto il ricorso, affermando che Costabel aveva attribuito «un’eccessiva rilevanza» alle dichiarazioni dello stesso condannato, che mettevano in evidenza la sua mancanza di collaborazione per l’accertamento dei crimini. Il terzo membro della Sezione IV, Mariano Borinsky, ha votato in dissenso.

Questa sentenza si inserisce in una tendenza recente della Sezione IV a ignorare i rapporti dell’Equipe Interdisciplinare per l’Esecuzione Penale – specializzata nella valutazione del rischio e del reinserimento – a favore di altri più favorevoli ai repressori, come quelli del Servizio Penitenziario Federale che evidenziano la buona condotta carceraria.

Il profilo del «Führer»

Le testimonianze dei sopravvissuti durante il processo hanno tracciato un profilo sinistro. Uballes era noto per il suo antisemitismo esasperato. Daniel Merialdo ha dichiarato che si accaniva in particolare contro i detenuti ebrei. Jorge Allega lo ha descritto come ossessionato dal nazismo. Delia Barrera e Nelva Méndez de Falcone (madre di Claudia Falcone) hanno raccontato che Uballes obbligava i sequestrati a gridare «Heil Hitler» e ad ascoltare discorsi di Adolf Hitler. Ana Careaga, sopravvissuta, lo ha identificato come uno dei suoi interrogatori.

Oltre al suo ruolo nelle torture, Uballes, proveniente dal settore comunicazioni della PFA, si vantava di aver creato un dispositivo di radiolocalizzazione. Nel 1978 utilizzò queste conoscenze per tentare di individuare da dove i Montoneros interferivano con le trasmissioni dei Mondiali.

Un colpo alle vittime e un avvertimento

Dopo la sentenza, il giudice Costabel – mettendo a verbale il proprio dissenso – ha disposto la libertà condizionale di Uballes. Con questa misura, sono già 434 i condannati per crimini contro l’umanità che beneficiano degli arresti domiciliari, pari all’84% del totale, secondo i dati della Procura dei Crimini contro l’Umanità. Solo 18 restano in carceri comuni e 63 nell’Unità 34 di Campo de Mayo.

Per le vittime e le organizzazioni per i diritti umani, la libertà di Uballes rappresenta un nuovo colpo e un segnale di un’epoca pericolosa. Ana Careaga ha avvertito:



«Questo tipo di favori e privilegi che oggi vengono concessi agli autori di crimini contro l’umanità e di genocidio non sono estranei all’insieme di fatti che mirano a negare la gravità di questi crimini, alla loro rivendicazione e anche alla banalizzazione del male. Stiamo assistendo a un’epoca molto pericolosa in cui si cerca di fare marcia indietro rispetto ai risultati che, in materia di Memoria, Verità e Giustizia, costituiscono un patrimonio culturale».

Nel suo voto, Hornos ha cercato di rispondere a queste critiche sostenendo che la concessione del beneficio «non deve essere intesa come un inadempimento da parte dell’amministrazione della giustizia dell’obbligo internazionale di punire i responsabili». Tuttavia, i sopravvissuti, i familiari e i militanti per i diritti umani condannano queste decisioni giudiziarie perché rappresentano un’avanzata dell’impunità per i genocidi.

Questo 24 marzo, quando ricorrono 50 anni dal colpo di Stato, dobbiamo raddoppiare le mobilitazioni per continuare a esigere: Memoria, Verità e Giustizia!!!

* da La Izquierda Diario – Foto: Centro Clandestino di Detenzione «Club Atlético»

2 Gennaio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO