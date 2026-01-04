Attacco al Venezuela, la reazione dei Brics

Richiesta di prove e chiarimenti. Inizialmente, il Cremlino si è detto “estremamente allarmato” e ha chiesto “immediati chiarimenti” sulla sorte di Maduro e di sua moglie, Cilia Flores. Dopo la conferma della loro detenzione negli Stati Uniti, la Russia ha chiesto ufficialmente il loro rilascio immediato, definendo Maduro il “presidente legittimamente eletto“.