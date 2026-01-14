L’ICE sta portando le tattiche delle forze di occupazione israeliane nelle strade Usa

Le tattiche dell’ICE (Dipartimento Immigrazione e Dogane) non sembrano solo israeliane; in molti casi, potrebbero addirittura provenire direttamente dalle Forze di Occupazione Israeliane (Idf).

In seguito all’omicidio di Renee Nicole Good, madre di tre figli di 37 anni, da parte di un agente dell’ICE a Minneapolis, si sono svolte proteste in tutto il Paese contro la brutalità che questa agenzia federale delle forze dell’ordine sta portando nelle città americane.

Sebbene alcuni abbiano istintivamente tracciato parallelismi con la violenza israeliana contro i palestinesi, il legame tra l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) e le Forze di Difesa Israeliane (IDF) è più che una questione di sangue. Sebbene la maggior parte degli americani non ne sia a conoscenza, l’ICE ha un rapporto diretto con l’esercito israeliano, che addestra le sue forze armate a trattare i cittadini americani come palestinesi sotto Occupazione.

Per oltre due decenni, agenti e dirigenti dell’ICE hanno mantenuto rapporti con gruppi di pressione israeliani e partecipato a programmi di addestramento e scambio con le Forze di Occupazione Israeliane.

Il 16 ottobre 2025, il veterano e informatore dell’esercito americano, Antony Aguilar, ha dichiarato che “agenti dell’ICE e della DEA, e altre agenzie di tre lettere, si addestrano con gli israeliani“, avvertendo la popolazione che le tattiche usate sui palestinesi sarebbero state reintrodotte negli Stati Uniti.

EXPOSED: 121 Former IDF SOLDIERS Now Working as ICE Agents in CHICAGO… America Is Officially OCCUPIED Israel even has its OWN ICE office in Tel Aviv. That's not partnership—that's a foreign military running deportation ops on our streets pic.twitter.com/erdn0L8WI7 — Irlandarra (@aldamu_jo) January 8, 2026

L’avvertimento dell’ex Berretto Verde non è nato dal nulla. Nel luglio 2025, un alto funzionario delle indagini sulla sicurezza interna dell’ICE, Peter Hatch, aveva rivelato in una testimonianza in tribunale che “la maggior parte” dei nomi degli studenti che l’agenzia era stata incaricata di indagare provenivano direttamente dal sito Web collegato alla Lobby israeliana, Canary Mission.

Il gruppo estremista sionista Betar ha anche sottoposto all’ICE i nomi di centinaia di manifestanti filo-palestinesi, che, a quanto si conferma, sono stati poi esaminati con l’obiettivo di farli deportare e di violare il loro diritto alla libertà di parola.

E chi può dimenticare i famigerati casi in cui ciò è accaduto all’insediamento del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come quello dell’ex studente della Columbia Mahmoud Khalil?

L’ICE non solo agisce per conto di liste sottopostegli da gruppi sionisti e organizzazioni legate alla lobby israeliana, ma utilizza anche tecnologie di sicurezza israeliane come il programma spia Graphite e il programma di analisi forense digitale Cellebrite.

Eppure il legame tra l’ICE, che opera con il bilancio di un esercito, e le IDF è più profondo. Nel 2014, il gigante tecnologico statunitense Palantir ha stipulato un contratto con l’ICE per un sistema di gestione dei casi. Palantir, che ha sviluppato una piattaforma di Intelligenza Artificiale con l’esercito israeliano che aiuta a identificare le persone da colpire, è stata etichettata come una lista di uccisioni generata dall’Intelligenza Artificiale.

Inoltre, Palantir utilizza dati forniti dagli Stati Uniti, presumibilmente inclusi i registri dei messaggi privati di cittadini americani, potenzialmente per prendere decisioni di vita o di morte.

Sono anche organizzazioni come la Lega Anti-Diffamazione, l’Istituto Ebraico per la Sicurezza Nazionale d’America e altre organizzazioni Sioniste americane che hanno organizzato e incoraggiato viaggi in cui agenti e funzionari di alto rango dell’ICE vengono inviati in Israele per essere addestrati e incontrare le loro controparti israeliane.

Non solo le tattiche violente utilizzate dall’Esercito di Occupazione illegale che commette un Genocidio a Gaza vengono esportate nelle città statunitensi attraverso organizzazioni come l’ICE, ma esiste anche un collegamento ideologico dimostrabile tra l’ICE e l’esercito israeliano. Oltre a ciò, lo stesso identico complesso di sorveglianza militare-industriale permea entrambi.

Le tattiche dell’ICE non sembrano solo israeliane; in molti casi, potrebbero addirittura provenire direttamente dalle Forze di Occupazione Israeliane.

Ancora più preoccupante è il fatto che i gruppi sionisti negli Stati Uniti siano riusciti a usarli per colpire i loro nemici politici all’interno del Paese, nonostante ciò abbia comportato chiare violazioni del Primo Emendamento.

* Robert Inlakesh è un analista politico, giornalista e documentarista attualmente residente a Londra, Regno Unito. Ha scritto e vissuto nei Territori Palestinesi Occupati e conduce lo speciale televisivo “Palestine Files”. È regista di “Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe” (Il Furto del Secolo: La Catastrofe di Trump tra Palestina e Israele).

traduzione: La Zona Grigia – Articolo originale: https://www.palestinechronicle.com/how-ice-is-bringing…/

On the same day they murdered Renee Good, ICE agents showed up to a Minneapolis High School to go after students, parents, and teachers. Trump’s gestapo is out of control. https://t.co/3QMue6pjbL — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) January 9, 2026

