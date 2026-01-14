“L’intervento straniero che gli iraniani vogliono è la revoca delle sanzioni”

Le proteste in Iran sono diventate sempre più violente, ma la maggior parte degli iraniani non vede gli Stati Uniti e Israele come i loro salvatori

Le proteste, ormai quasi a tre settimane di fa, in Iran derivano da una forte pressione economica e dalla frustrazione verso il governo, ma dato che gli iraniani hanno sentito l’ira di Israele e hanno anche visto ciò che gli Stati Uniti hanno fatto recentemente in Venezuela, le loro richieste non sono di intervento straniero, ha spiegato lunedì una lista di esperti.

Sebbene possano esserci alcune voci che sono eccezioni, la maggior parte degli iraniani vorrebbe che la comunità internazionale aiuti a revocare le gravi sanzioni statunitensi e a iniziare una nuova strada, hanno detto gli studiosi in un panel ospitato dal Quincy Institute for Responsible Statecraft.

“Penso che la stragrande maggioranza degli iraniani accoglierebbe con favore un accordo che sollevi l’ombra della guerra e inviti alla rimozione delle sanzioni,” ha detto Mohammad Ali Shabani, direttore del magazine Amwaj, aggiungendo che la maggior parte degli iraniani accetta che la Repubblica Islamica non sarà lì per sempre. “E in effetti, quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni è che la sua sopravvivenza è quasi prolungata dalle sanzioni,” ha detto Shabani.

Shabani ha indicato la classe media iraniana come potenziale motore di cambiamento politico nel paese. Ma le sanzioni statunitensi degli ultimi due decenni hanno “svuotato” la classe media e, di conseguenza, un cambiamento politico organico.

Ellie Geranmayeh, senior policy fellow e vice responsabile del programma Medio Oriente e Nord Africa presso il Consiglio Europeo per le Relazioni Estere, ha condiviso un sentimento simile riguardo al cambiamento politico interno.

“Penso che troppo spesso in Occidente dimentichiamo che la società civile iraniana esiste, e che queste persone non hanno necessariamente invocato interventi stranieri tramite attacchi militari, né hanno chiesto una svolta alla violenza da parte dei manifestanti“, ha detto Geranmayeh.

“Quella coalizione esiste. C’è un braccio politico in tutto ciò. C’è una società civile, una parte dei diritti umani. E quindi queste sono alcune delle persone su cui dovremmo concentrarci e osservare come si stanno organizzando sul campo in condizioni estremamente severe e repressive.”

Ha aggiunto che spesso, anche invisibili all’Occidente, sono “doni al popolo” da parte del governo iraniano che seguono grandi sconvolgimenti.

Dopo il Movimento Verde del 2009, Teheran ha dimostrato una certa flessibilità permettendo all’ex presidente Hassan Rouhani di candidarsi in una campagna riformista, ha sostenuto Geranmayeh. “Nel 2019, con le proteste prevalentemente economiche, sono comunque riusciti a rispondere usando le casse e le spese del sistema per continuare a fornire sovvenzioni ai più poveri. Nel 2022, con le proteste Women, Life, Freedom, le proteste hanno portato a un processo di cambiamento e flessibilità sulle questioni sociali relative all’obbligo dell’hijab”.

Oggi, però, le uscite sono molto più limitate. “Il sistema potrebbe aver raggiunto un limite in ciò che può fare sotto l’attuale guida suprema,” afferma Geranmayeh.

Detto ciò, nonostante la dimensione record delle proteste, difficilmente si concluderanno con un rovesciamento totale del governo, perché attualmente non hanno un leader, ha detto alla commissione Vali Nasr, professoressa di affari internazionali e studi sul Medio Oriente presso la Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

“In realtà sono un’esplosione genuina di rabbia popolare ma senza leadership, direzione e organizzazione, tali proteste – non solo in Iran ma altrove nel mondo – sono molto difficili da sostenere”, ha detto la docente.

Le notizie secondo cui il figlio esiliato dello scià deposto dell’Iran, Reza Pahlavi, stia dirigendo le proteste sono infondate, ha aggiunto Nasr. “Non ha iniziato queste proteste. Non ha stabilito loro l’agenda. In realtà è arrivato tardi.”

Quindi, i Pahlavi mantengono qualche ruolo in Iran?

I manifestanti che chiedono il ritorno dello scià “indicano il voler dare una lezione a Khamenei”, afferma Shabani. “Questa è una mia valutazione personale e non interpretando i desideri di 90 milioni di persone. Penso che la domanda numero uno a cui le persone debbano riflettere, quando considerano il suo ruolo, sia: dove sono le persone all’interno dell’Iran? Perché stanno chiedendo a un tizio che non è stato in Iran da 47 anni, seduto in Virginia, per un cambiamento all’interno dell’Iran?” ha chiesto.

Shabani ha poi sollevato il caso del leader politico riformista Mostafa Tajzadeh, che è nel carcere di Evin dal 2022, come esempio di persone all’interno dell’Iran capaci di guidare l’opposizione, a differenza di Pahlavi, che è relativamente estraneo all’Iran.

“E tra l’altro, indovina chi ha fatto esplodere Evin nel giugno 2025, uccidendo 70 persone? Israele. Quindi queste persone stanno letteralmente vedendo la loro vita minacciata sia dall’Iran che da Israele.”

Stati Uniti e Israele

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito che ora sta esaminando opzioni militari per l’Iran alla luce delle proteste, soprattutto dopo quello che ha definito un bombardamento “molto riuscito” e senza precedenti contro i siti nucleari iraniani a giugno.

Israele non ha mai nascosto il fatto che vuole far crollare completamente l’Iran e avere l’aiuto degli Stati Uniti in questo sforzo.

“Penso che ci sia il pericolo che Trump decida di colpire in modo da mandare un segnale forte che ha agito, e che non è come l’ex presidente Barack Obama, che fissa linee rosse e non agisce oltre,” ha detto Geranmayeh. “Ma c’è un reale pericolo che poi ci sia un seguito da parte di Israele e attacchi che poi appesantiscano sempre di più gli Stati Uniti,” ha aggiunto.

Trump potrebbe accontentarsi di un Iran economicamente aperto agli Stati Uniti e di un Iran integrato nel mondo arabo che porti stabilità nella regione, ha sostenuto Geranmayeh, rendendo l’obiettivo finale di Washington molto diverso da quello di Israele.

Per quanto riguarda le affermazioni di Trump secondo cui gli importa della vita dei manifestanti e che per questo sta considerando un intervento militare, Nasr ha sostenuto che le forze di sicurezza iraniane probabilmente hanno represso “molto più aggressivamente e brutalmente” dopo quella dichiarazione per “finire in fretta“.

Nasr afferma che gli iraniani si rendono conto che l’amministrazione Trump è tentata dal cambio di regime, e questa volta l’Iran non ha la forza regionale che aveva prima – né un programma nucleare che gli Stati Uniti sono interessati a negoziare – per dissuadere gli USA da azioni audaci.

“Questa volta, gli Stati Uniti hanno pensato che l’Iran sia debole e che abbia le spalle al muro, e il presidente Trump si sente a suo agio nel minacciare un intervento.”

Ma ogni volta che c’è una minaccia estera o esterna durante questo tipo di disordini in Iran, il regime cambia effettivamente tornando “verso le sue impostazioni di fabbrica” e dando potere ai conservatori del paese, ha detto Shabani al panel.

“Se liquidi i disordini in Iran come un complotto estero, penso che sia solo un argomento della Repubblica Islamica. Ma poi, se si ignora questo dopo una guerra devastante, con un’amministrazione USA che cerca così apertamente e esplicitamente di minare lo stato iraniano, e con Netanyahu che dice apertamente di voler liberarsi dell’intera opinione pubblica, se poi si esce e dici, beh, aspetta, non può esserci alcuna interferenza straniera – voglio dire, è piuttosto ingenuo,” spiega Shabani.

Ci sono anche altre sfumature da considerare.

L’incendio di venerdì a 25 moschee e 20 banche da parte dei manifestanti, come riportato dalle autorità iraniane, potrebbe mettere alcuni di coloro in strada contro gli altri, nonostante condividano le stesse lamentele.

Mentre centinaia di manifestanti sono stati uccisi, il governo ha anche dichiarato che almeno 100 membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi. I funerali di entrambe le parti furono trasmessi dalla televisione statale.

“Immaginate quella protesta negli Stati Uniti che uccide 100 agenti di polizia. È piuttosto violento, vero? Quindi questa è una nuova dinamica,” sottolinea Shabani. “È un confronto a due vie. La gente sta reagendo. Quindi, quando le persone vedono questa distruzione, persone che non sono necessariamente sostenitori della Repubblica Islamica, ma che temono l’instabilità, che potrebbe essere uno scenario senza perdita, soprattutto dopo aver visto Siria, Iraq, Afghanistan… non vogliono una situazione di completo collasso e instabilità della sicurezza.”

‘Attacchi aerei, una delle tante opzioni’

Almeno 192 persone sono state uccise nelle più grandi proteste contro il governo iraniano da oltre tre anni, secondo Iran Human Rights, un’organizzazione non governativa con sede in Norvegia.

Secondo la Human Rights Activist News Agency con sede negli Stati Uniti, 544 persone sono state uccise durante le manifestazioni degli ultimi 15 giorni.

La guida suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, sembra aver risposto alle minacce di Trump in un post sui social media lunedì.

Scrivendo in farsi e dirigendosi a Trump ha affermato: “Che quel che siede lì con arroganza e orgoglio, giudicando il mondo intero, sappia anche che i tiranni e gli arroganti di questo mondo, come il Faraone, Nimrod, Reza Shah, Mohammad Reza Shah e simili, furono rovesciati quando erano all’apice del loro orgoglio; Anche lui sarà rovesciato.”

Con l’aumento delle tensioni politiche, l’Iran è entrato nel suo quarto giorno di quasi totale blackout di internet. Il monitor Internet NetBlocks ha dichiarato che il paese rimaneva in un “blackout nazionale di internet”, con una connettività limitata e instabile.

Araqchi ha detto che il servizio internet sarà ripristinato in coordinamento con le autorità di sicurezza.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso preoccupazione per le segnalazioni di “violenza e uso eccessivo della forza” in Iran e ha invitato le autorità a “esercitare la massima moderazione e astenersi dall’uso inutile o sproporzionato della forza”. Ha inoltre pregato Teheran affinché ripristinasse l’accesso a internet.

A Washington, lunedì, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha confermato che Trump ha parlato con il magnate tecnologico Elon Musk per discutere l’accesso ai suoi satelliti Starlink in Iran, ma non ha approfondito ulteriormente. Ha detto che l’intervento militare statunitense in Iran è ancora in fase di considerazione.

“Penso che una cosa in cui il presidente Trump sia molto bravo è sempre tenere tutte le sue opzioni sul tavolo, e i raid aerei sarebbero una delle tante, moltissime opzioni che il comandante in capo ha detto,” ha detto Leavitt ai giornalisti.

“La diplomazia è sempre la prima opzione per il presidente. Vi ha detto ieri sera che ciò che sentite pubblicamente dal regime iraniano è molto diverso dai messaggi che l’amministrazione riceve privatamente, e penso che il presidente abbia interesse a esplorare quei messaggi,” ha aggiunto la portavoce della Casa Bianca.

“Tuttavia, detto ciò, il presidente ha dimostrato di non aver paura di usare opzioni militari se e quando lo ritiene necessario, e nessuno lo sa meglio dell’Iran.”

* da Middle East Eye: News, Opinion, and Analysis | Middle East Eye

