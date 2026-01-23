Mujo in Iran. L’ignoranza camuffata da autorità morale

Chiunque provenga dall’ex Jugoslavia capirà immediatamente il titolo. Mujo è un personaggio bosniaco leggendario (sebbene fittizio), protagonista (insieme al suo inseparabile amico Haso) di innumerevoli barzellette con cui sono cresciute generazioni di jugoslavi. Le guerre hanno portato via molte vite, cancellato villaggi e distrutto futuri, ma Mujo è sopravvissuto anche ai giorni più bui del conflitto bosniaco. C’è una barzelletta in particolare che mi è rimasta impressa per più di tre decenni, perché cattura, meglio della maggior parte delle analisi, l’arroganza della “esperienza” occidentale superficiale.

La scena si svolge in un piccolo villaggio bosniaco, in una taverna locale dove uno straniero (dell’Occidente, ovviamente) è facilmente riconoscibile. Un giorno, Mujo entra, nota lo sconosciuto e, con la cordialità tipica del luogo, si avvicina. Gli chiede quando è arrivato e quanto tempo intende restare. “Ieri”, risponde lo straniero. “Domani parto”.

“E cosa fa qui?”, chiede Mujo.

“Sto scrivendo un libro sulla Bosnia”.

“E come si chiamerà il libro?”

La risposta è indimenticabile: Bosnia: ieri, oggi e domani.

Ecco come appare l’ignoranza camuffata da autorità. Una o due brevi visite, o nessuna visita, qualche impressione presa in prestito, qualche cliché mediatico e, all’improvviso, uno si proclama esperto di un intero paese, della sua gente, della sua storia e del suo futuro. Quindi, permettetemi di essere inequivocabile: non sono mai stata in Iran. Lo dichiaro apertamente, a differenza di molte voci rumorose che fingono il contrario. Collaboro con colleghi iraniani; l’Iran è da tempo una destinazione sognata per me. Speravo di visitarlo prima della pandemia, ma ora mi chiedo sinceramente se quel momento arriverà mai.

Come persona che sa cos’è la guerra, non dai libri, ma dall’esperienza vissuta; come persona che ha visto in tempo reale lo svolgersi delle “rivoluzioni colorate”, degli interventi militari e delle menzogne umanitarie; come persona che studia la pace e i conflitti; e come persona di sinistra per convinzione, mi rifiuto di rimanere in silenzio mentre la creatura arancione della Casa Bianca si prepara, ancora una volta, a trascinare un altro paese nella catastrofe.

Non sono una specialista dell’Iran, ma riconosco l’imperialismo quando lo vedo. Segue un copione rigido, quasi meccanico: demonizzare lo Stato o il suo leader; delegittimarlo incessantemente; eliminarlo, con mezzi “soffici” o con la forza bruta; strumentalizzare le legittime rivendicazioni sociali e le divisioni interne; gettare benzina sul fuoco; aspettare che scoppi la violenza e, quindi, scatenare la “cavalleria americana”. Ovunque intervengano gli Stati Uniti, la vita appassisce. L’erba non ricresce. Ciò che cresce sono nuovi Stati clienti, leader fantoccio, a volte persino carnefici dell’ISIS con un nuovo marchio. E, inevitabilmente, lo sfruttamento su larga scala delle risorse.

Democrazia? Diritti umani? Non ci fate ridere. Sono orpelli retorici, non obiettivi. L’unica costante è l’interesse imperiale.

Una popolazione che forse ha già sofferto sotto un governo imperfetto o persino duro viene poi disciplinata all’obbedienza, questa volta sotto la supervisione di un ambasciatore americano che agisce come governatore generale. E se lo spargimento di sangue necessario non avviene in modo organico, si può sempre inscenare, esagerare o fabbricare per giustificare un intervento “umanitario”.

Ecco perché le speculazioni sul numero di morti nelle proteste pacifiche divenute violente per intenzionalità sono diventate una linea di divisione morale. Separa coloro che si preoccupano genuinamente del popolo iraniano da coloro che semplicemente usano la sua sofferenza come un’arma. Questa divisione non esiste solo tra sinistra e destra, ma attraversa la sinistra stessa. Questi momenti sono test politici ed etici. Ti costringono ad affrontare i tuoi principi o a esporre la tua vacuità. Troppo spesso, falliscono questo esame.

La frase di Marx nel Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte risuona nuovamente in questi giorni: “Gli uomini fanno la propria storia, ma non la fanno in modo arbitrario; non la fanno in circostanze scelte da loro stessi, ma in circostanze date e tramandate dal passato”.

Questo si applica non solo alle rivoluzioni, ma anche ai nostri desideri ingenui di vedere l’Iran trasformarsi da un giorno all’altro in uno Stato pacifico e prospero. Tuttavia, molte voci iraniane autentiche, donne e uomini, parlano dall’interno della società stessa, insieme a fonti credibili. I media occidentali fanno ciò che sanno fare meglio: non si preoccupano dell’informazione, ma servono da barometro della propaganda, che, purtroppo, funziona anche con persone istruite e di buone intenzioni.

È difficile, se non arrogante, affermare di comprendere appieno un paese complesso e immenso di 90 milioni di abitanti, con un’enorme diversità etnica, religiosa, generazionale e ideologica. Ma c’è qualcosa di indiscutibile: lo sviluppo sociale dell’Iran è stato violentemente deviato nel momento in cui è diventato un obiettivo strategico dell’avidità occidentale e, successivamente, vittima di sanzioni eccezionalmente crudeli. Ora si trova ad affrontare nuove e terribili prospettive per il futuro.

Le prove sono schiaccianti. Le sanzioni, specialmente quelle unilaterali, e quelle imposte all’Iran non sono mai state legali secondo il diritto internazionale, devastano sempre le società dal basso. Affamano le popolazioni, svuotano la classe media e radicalizzano la politica (o la rendono impossibile), mentre le élite si adattano e sopravvivono.

La società iraniana è stata sottoposta a una lenta e deliberata asfissia: una forma invisibile di ingegneria sociale progettata per bloccare la crescita economica, la mobilità sociale e l’evoluzione politica. Siamo tutti complici per non aver costruito un movimento globale sostenuto contro le sanzioni. Non che il successo fosse garantito; Cuba è un monito permanente.

Cambiare i leader non smantella le strutture forgiate sotto assedio. Uno Stato circondato da basi militari, sottoposto a minacce costanti e punito semplicemente per esistere svilupperà inevitabilmente élite difensive e una politica securitaria. Indicare il “nemico esterno” non è paranoia, è realtà. Così, le forze esterne, più di quelle interne, hanno plasmato attivamente il sistema politico e la cultura dell’Iran.

Piaccia o meno, queste strutture sono espressioni legittime di una determinata condizione storica. Ciò che aggrava la violenza è l’umiliazione culturale: l’incessante demonizzazione degli iraniani e della loro civiltà in quanto tali. La Persia, una delle grandi civiltà del mondo, è stata ridotta a caricature di “mullah”, veli e arretratezza. In netto contrasto, le brillanti donne iraniane offrono un’analisi profondamente acuta e sfumata della vivace società civile del paese, evidenziando come gruppi di donne, sindacati e movimenti sociali lottino (entro i limiti esistenti) per la dignità e una vita migliore. Questa realtà viene sistematicamente cancellata nelle narrazioni occidentali.

Dopo il Venezuela, e dopo la lunga lista di leader eliminati prima di lei, l’Iran è ora nel mirino. Per il momento, le autorità hanno bloccato il copione occidentale. Ma il sangue è stato versato, e il sangue lascia cicatrici. Alcuni chiedono ora sanzioni ancora più dure, punendo un “regime che uccide il suo stesso popolo”, come se gli Stati attaccati non ricorressero mai alla repressione. Altri applaudono apertamente alla prossima avventura militare “rapida e spettacolare” di Trump.

Ci troviamo sull’orlo di molteplici scenari, tutti pericolosi. Trump ha già imposto nuove restrizioni commerciali; l’UE lo segue obbedientemente, teatralmente “preoccupata” per i civili iraniani, mentre rimane in silenzio, cieca e complice a Gaza. L’oscenità è sbalorditiva: gli Stati genocidi e i predatori imperiali preparano la loro prossima mossa, la sofferenza iraniana si moltiplicherà in tutte le classi sociali e “gli ospiti di Mujo” dibattono se sia il momento di condannare moralmente l’autoritarismo prima di approfondire una critica all’Occidente.

Ogni volta che le potenze occidentali – o certi circoli intellettuali – invocano i “diritti umani”, mi si rivolta lo stomaco. Jugoslavia. Iraq. Libia. Siria. Tutti gli interventi sono stati una menzogna, uno strumento di dominazione imperiale. Tutti gli attori sono stati cinici, al servizio degli interessi capitalisti. Tutte le operazioni sono state redditizie, mentre il popolo ha pagato il prezzo. Inutile dire che qualsiasi interferenza esterna viola il diritto all’autodeterminazione politica. Qualsiasi uso della forza senza l’autorizzazione dell’ONU è un crimine e, nelle attuali condizioni, un crimine contro l’umanità. Questi principi devono essere applicati universalmente.

Il popolo iraniano è stato maltrattato per generazioni, e questo deve finire. Sì, molti sopportano vite dure, e sì, la generazione più giovane è esausta dalla costante sensazione di vivere in una gabbia. Ma queste persone non sono ingenue né infantili, e non hanno bisogno della “tutela” imperiale. Sono pienamente in grado di comprendere la propria realtà e di forgiare il proprio futuro. Amano il loro paese e non desiderano vederlo ridotto a un cliente del potere imperialista occidentale.

Chiunque desideri sinceramente vedere la società iraniana fiorire dovrebbe iniziare chiedendo la revoca immediata di tutte le sanzioni illegali, la cessazione delle operazioni coperte e la fine delle minacce e degli interventi militari portati avanti da attori privi di legittimità legale, politica o morale.

* Biljana Vankovska è docente di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università dei Santi Cirillo e Metodio di Skopje, membro della Transnational Foundation for Peace and Future Research (TFF) di Lund, in Svezia, e l’intellettuale pubblica più influente della Macedonia del Nord. È membro del collettivo No Cold War.

Fonte: Globetrotter

