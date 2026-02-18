Sosteniamo Cuba, con ogni mezzo necessario

E’ stata lanciata la campagna “Energia per la vita” a sostegno di Cuba.

Da oltre sessant’anni Cuba è vittima di un blocco economico e finanziario condannato più volte dalle Nazioni Unite, ma mai realmente superato.

Oggi le condizioni si sono ulteriormente aggravate: alla stretta dell’embargo si sommano gli effetti della pandemia, la crisi economica globale e le ricorrenti catastrofi naturali che colpiscono l’area caraibica.

Ogni giorno l’isola affronta difficoltà crescenti, ma continua a resistere con dignità e determinazione. Un popolo che, anche nei momenti più duri, ha saputo dimostrare al mondo la propria generosa solidarietà — come durante la pandemia, quando medici e mediche cubani hanno portato aiuto in molti Paesi, compresa l’Italia.

Una campagna per accendere la speranza

La raccolta fondi “Energia per la vita”, intende sostenere il sistema elettro-energetico cubano, contribuendo all’acquisto di prodotti, attrezzature e supporti tecnici per il funzionamento dei pannelli solari.

Un aiuto concreto per garantire l’energia necessaria al funzionamento di scuole, ospedali, luoghi di lavoro e di cultura: spazi fondamentali per la vita quotidiana dell’isola.

Come contribuire

La campagna invita associazioni, imprese, gruppi e singole persone a partecipare alla raccolta fondi e a diffondere il nostro appello di solidarietà.

Le donazioni possono essere effettuate sul conto intestato a:

Nexus Emilia Romagna ETS

IBAN: IT58D 05018 02400 000011318730

Causale: Energia per la vita

I contributi versati sono detraibili ai fini fiscali, secondo le norme vigenti.

Insieme possiamo accendere una luce di solidarietà e speranza per Cuba.

Energia per la vita: accendiamo la luce!

La campagna Energia per la vita: accendiamo la luce a Cuba è stata avviata dall’Associazione d’Amicizia Italia-Cuba, Arci, Anpi, Cgil

18 Febbraio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO