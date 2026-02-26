Provocazione contro Cuba. Imbarcazione USA viola le acque territoriali, scontro a fuoco

In un comunicato il ministero degli Interni di Cuba ha reso noto che nelle prime ore della mattina del 25 febbraio è stata individuata un’imbarcazione veloce che aveva violato le acque territoriali cubane nei pressi di Cayo Falcones, nel municipio di Corralillo, nella provincia di Villa Clara.

Secondo il comunicato ufficiale, questa imbarcazione, con immatricolazione della Florida (Stati Uniti) e numero di registro FL7726SH, si trovava a circa un miglio nautico a nord-est del canalizo El Pino, all’interno delle acque sotto sovranità cubana.

Una unità di superficie delle truppe di frontiera cubane con a bordo cinque militari, si è avvicinata all’imbarcazione per procedere all’identificazione. In quel momento, sempre secondo la nota ufficiale, dalla imbarcazione è stato aperto il fuoco contro il personale cubano.

Nel corso dell’azione, il comandante dell’unità cubana è rimasto ferito. Le forze di sicurezza hanno risposto all’aggressione, dando luogo a uno scontro armato.

Le autorità cubane hanno riferito che, tra gli occupanti dell’imbarcazione straniera, quattro aggressori sono stati uccisi e sei sono rimasti feriti. I feriti sono stati evacuati e hanno ricevuto assistenza medica.

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire pienamente le circostanze dell’accaduto.

Nel comunicato, il Ministero dell’Interno ha ribadito la volontà di Cuba di proteggere le proprie acque territoriali, sottolineando che la difesa nazionale costituisce un pilastro fondamentale dello Stato, finalizzato alla salvaguardia della sovranità e alla stabilità regionale.

Le autorità competenti proseguono le indagini per l’esatto accertamento dei fatti. Al momento non è ancora nota la nazionalità delle persone a bordo dell’imbarcazione intercettata. Seguiranno aggiornamenti.

