I giovani uomini non possono più lasciare la Germania senza permesso

La modifica alla legge sulla modernizzazione del servizio militare è entrata in vigore in gran parte inosservata. Milioni di uomini devono ora richiedere un’autorizzazione alla Bundeswehr per soggiorni più lunghi all’estero.

Dal 1° gennaio 2026, tutti gli uomini di età compresa tra 17 e 45 anni devono richiedere un’autorizzazione al Centro Carriere della Bundeswehr se intendono lasciare la Germania per più di tre mesi – sia per un semestre all’estero, un lavoro o un viaggio più lungo.

Questo obbligo è ora permanente e non più valido solo in caso di tensione o di difesa, cioè in una situazione di concreta minaccia militare. La modifica è entrata in vigore con la legge sulla modernizzazione del servizio militare, passando in gran parte inosservata. In precedenza ne aveva riferito la Frankfurter Rundschau.

Nello specifico, è stato riformulato il paragrafo 2 della legge sulla leva (WPflG). Finora le disposizioni del paragrafo 3, che regola l’obbligo di autorizzazione per i soggiorni più lunghi all’estero, si applicavano esclusivamente in due situazioni estreme: il caso di tensione, cioè una minaccia esterna accertata dal Bundestag o dalla NATO, e il caso di difesa, quando il territorio nazionale viene effettivamente attaccato con la forza delle armi. Dall’inizio dell’anno, tuttavia, la regola si applica anche al di fuori di queste situazioni eccezionali – quindi in condizioni normali.

Una portavoce del Ministero federale della Difesa ha confermato a Ippen.Media il nuovo obbligo di autorizzazione. “Il contesto e l’idea guida di questa regolamentazione è una rilevazione militare affidabile e significativa per il caso di necessità“, ha spiegato. “Bisogna sapere, per l’emergenza, chi si trova eventualmente all’estero per un periodo più lungo“.

Il Ministero ammette conseguenze “profonde” – ma i dettagli rimangono coperti

Allo stesso tempo, il Ministero ha riconosciuto che le conseguenze di questa regolamentazione sono “profonde“. Si sta attualmente lavorando a “regolamenti di dettaglio per consentire eccezioni all’obbligo di autorizzazione“, anche per “evitare burocrazia inutile“. Tuttavia, la portavoce ha chiesto comprensione per il fatto che non si possono anticipare i procedimenti di valutazione in corso. Una descrizione definitiva della procedura “non è ancora possibile al momento“.

Il paragrafo 3 della legge sulla leva prevede che le autorizzazioni debbano essere concesse in linea di principio – quindi non è previsto un rifiuto. Tuttavia, la presentazione della domanda rimane obbligatoria. Il Ministero non ha risposto alla domanda su quali conseguenze possano derivare se un uomo non richiede l’autorizzazione prima della partenza.

L’obbligo di autorizzazione fa parte di un pacchetto di riforme più ampio. Il governo federale vuole aumentare l’effettivo della Bundeswehr entro il 2035 dagli attuali circa 184.000 a 255.000-270.000 soldati. A tal fine, tutti i giovani nati a partire dall’anno 2008 riceveranno un questionario in cui viene chiesto, tra l’altro, la disponibilità al servizio militare. Per gli uomini la risposta è obbligatoria, per le donne volontaria – poiché la Legge fondamentale prevede la leva solo per gli uomini.

La visita di leva su larga scala avverrà in seguito

La vera e propria visita di leva sarà introdotta gradualmente. Nel 2026 verranno sottoposti a visita medica coloro che nel questionario avranno indicato la loro disponibilità. La visita di leva capillare di tutti i giovani uomini seguirà solo in un secondo momento. Il principio del volontariato non cambia: nessuno sarà costretto a portare le armi.

Per milioni di uomini in Germania rimane per ora poco chiaro come verrà attuato nella pratica il nuovo obbligo di autorizzazione all’espatrio – e cosa succederà a chi semplicemente non lo conosce.

* da Berliner Zeitung

6 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO