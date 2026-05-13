Trump a Pechino, cappello in mano e chiacchiere

Il vertice più importante è anche quello più squilibrato. E il soggetto debole stavolta sono gli Stati Uniti.

Aggressività militare a parte, che ormai è quasi l’unica “specialità della casa”, Washington arranca un po’ in tutti i campi. A voler essere precisi, sta vedendo la Cina in corsia di sorpasso viaggiare a velocità doppia e non riesce a cambiare marcia. Prova a “tenere la posizione” – come nelle gare automobilistiche – con manovre al limite dello scontro (dazi, sanzioni, ecc), che hanno comunque il fiato corto.

Trump si presenta a Pechino con un bilancio di politica estera deficitario quanto a risultati e indigesto quanto a princìpi. La sua aggressività, infatti, ha prodotto un solo risultato di rilievo: il rapimento del presidente venezuelano Maduro, condannato da quasi tutto il mondo (col silenzio dell’Europa) e soprattutto dalla Cina, che ha adottato come regola ferrea la non interferenza negli affari interni di altri paesi, qualsiasi sia il loro regime politico o economico.

L’attacco all’Iran, in particolare, è esplicitamente un attacco anche al sistema di relazioni che vede Pechino al centro di uno schieramento economico-commerciale – i Brics – praticamente alternativo allo “scambio ineguale” gestito dagli Usa. Tehran ne fa parte, come peraltro anche l’Arabia Saudita, e le conseguenze della guerra di certo non fanno un piacere al Celeste Impero.

Ma neanche a Washington. Proprio mentre saliva sulla scaletta dell’aereo Trump è stato salutato dai dati sull’inflazione, salita al 3,8% in aprile a causa soprattutto dell’esplosione del prezzo dei carburanti. Ovvia derivazione della dinamica di petrolio e gas. Anche se gli Usa sono autosufficienti (anzi, addirittura esportatori netti) in fatto di idrocarburi, il prezzo internazionale si è riversato comunque su quelli alla pompa, erodendo significativamente il reddito di cittadini già alle prese con salari che non tengono più il passo.

“Le famiglie americane continuano a subire il peso dell’aumento dei costi energetici, che si aggiunge all’ondata di inflazione affrontata dalla pandemia in poi”, riferisce il sito di notizie Axios. “Inoltre, con lo Stretto di Hormuz ancora di fatto bloccato, cresce il rischio che non abbiamo ancora superato il picco di queste pressioni sui prezzi.”

Gli aumenti salariali soffrono un ritardo su quelli dei prezzi, anche perché non era stato ancora recuperato il gap sorto con la pandemia di Covid. In più, l’ingresso dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi sta eliminando decine di migliaia di posti di lavoro di buon livello. Ed anche negli Usa i nuovi posti sono generalmente “lavoretti” a basso salario, nella ristorazione e nel commercio.

In più, i tagli operati dall’amministrazione Trump alla spesa sociale stanno portando la maggior parte delle organizzazioni no profit verso il fallimento. Questo settore comprende dalle organizzazioni delle banche alimentari e rifugi per senzatetto, ai gruppi di aiuto per immigrati. La cancellazione dei contributi federali non poteva essere compensata da quelli statali, e così milioni di persone indigenti (negli Usa ci sono oltre 100 milioni di “non occupati”, su 350 milioni di abitanti e oltre 200 “in età da lavoro”) si ritrovano abbandonate a se stesse.

Tutt’altro panorama in Cina, che da cinque anni a questa parte può vantare la cancellazione della “povertà assoluta”, pur in presenza di grandi disuguaglianze di reddito. Ma a partire da un livello di sopravvivenza assicurato a tutti (e sono 1,4 miliardi di abitanti).

Le relazioni commerciali tra i due paesi sono insomma al centro della trattativa tra Trump e Xi Jinping, e si tratta di un terreno immenso che vede Pechino esportare verso gli Usa per 453 miliardi di dollari e importare per 145.

Il tycoon aveva provato a correggere lo squilibrio con dei dazi mostruosi (anche il 145%), ma aveva dovuto fare subito marcia indietro davanti a dazi di ritorsione equivalenti e soprattutto al divieto di esportazione delle “terre rare”. Ora dovrà cercare qualche diverso tipo di accordo, ma intanto ha mollato sulla possibilità di vendere alla Cina i chip H200 di Nvidia – al terzo posto nella classifica dei più potenti della casa – sollevando qualche preoccupazione tra gli esperti di sicurezza informatica.

Forse anche per questo è stato invitato all’ultimo momento a far parte della spedizione Jensen Huang, ceo di Nvidia, che si aggiunge così agli altri “re dell’hi tech” che tengono in pugno il tycoon: l’amministratore delegato di Tesla Elon Musk, quello di Apple Tim Cook e il ceo di Qualcomm, Cristiano Amon,

Molto pubblicizzato, a beneficio della base “Maga”, anche il cosiddetto contenzioso sul Fentanyl, che ha provocato l’anno scorso circa 40.000 morti negli Stati Uniti (erano 75.000 tre anni prima). In realtà la Cina produce una serie di sostanze chimiche considerate “precursori” della droga sintetica, che viene poi prodotta fisicamente da narcotrafficanti latino-americani. Ma gli esperti in materia spiegano che la serie dei prodotti chimici utilizzabili per questa produzione mortifera è praticamente infinita, e arriva da qualsiasi paese.

Soprattutto, però, Trump sbarca portandosi dietro la responsabilità di aver sconvolto il mercato energetico mondiale e messo in mora tutte le organizzazioni sovranazionali (dall’Onu al Wto alla Corte penale, ecc) e l’essere unanimemente considerato, in tutto il mondo, completamente inaffidabile. Un accordo con lui è scritto sull’acqua. Anche se a Pechino non mancano certo i mezzi per inchiodare gli impegni almeno su alcune questioni ritenute fondamentali.

13 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO