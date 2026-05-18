Il silenzio della vergogna: lo stupro arma di guerra nelle prigioni dell’occupazione

L’11 maggio 2026, il celebre scrittore americano Nicholas Kristof ha infranto il muro di silenzio con un articolo pubblicato sul New York Times intitolato “Il silenzio che circonda lo stupro delle palestinesi“.

Questo articolo non era un semplice reportage giornalistico, ma una dura accusa che smascherava la narrativa ufficiale dell’occupazione di fronte a scioccanti testimonianze documentate provenienti dal cuore della sofferenza palestinese.

Kristof ha rischiato la vita recandosi in Cisgiordania e tornando con resoconti strazianti, tra cui la storia di una donna palestinese di 42 anni che è stata spogliata, torturata e violentata per due giorni interi davanti alle telecamere dei soldati.

Questi soldati hanno usato la documentazione come strumento di ricatto e successiva intimidazione psicologica. Queste atrocità non si limitavano alle donne, si sono estesi anche a giornalisti come Sami al-Sa’i, e statistiche agghiaccianti confermano che più della metà dei minori detenuti ha subito o assistito a forme di violenza sessuale sistematica.

Di fronte a questo terremoto professionale, la diplomazia israeliana non ha fatto altro che reagire con un attacco isterico. Il Ministero degli Esteri israeliano si è affrettato a minacciare azioni legali contro il prestigioso quotidiano per “diffamazione“, definendo l’inchiesta una “calunnia del sangue moderna“.

Ma il vero colpo è arrivato dal New York Times stesso, che si è rifiutato di cedere al ricatto e di cancellare o modificare l’articolo, riaffermando il suo pieno sostegno all’autore e la credibilità della sua inchiesta, sia dal punto di vista legale che professionale.

Ciò che Nicholas Kristof ha rivelato trascende i confini di un singolo reato penale, toccando il cuore stesso della struttura fascista della politica di occupazione. Allo stesso tempo, smaschera la vergognosa ipocrisia della comunità internazionale.

Per decenni, le capitali occidentali hanno fatto orecchie da mercante alle grida dei prigionieri palestinesi, nascondendosi dietro espressioni di “profonda preoccupazione” e richieste di indagini trasparenti – indagini che, in ultima analisi, spettano agli stessi colpevoli condurre e scagionare.

Quando la violenza sessuale viene perpetrata sistematicamente con il tacito consenso dei vertici militari e utilizzata come strumento per spezzare la volontà popolare e calpestare la dignità umana, si configura come un crimine di guerra a tutti gli effetti secondo il diritto internazionale.

L’aspetto strano e sconvolgente è la palese ipocrisia: il mondo che ha mobilitato le proprie istituzioni giudiziarie per documentare e perseguire qualsiasi sospetto di violenza sessuale in altri conflitti in tutto il mondo, è lo stesso mondo che sprofonda nel silenzio più totale quando si tratta di una vittima palestinese e di un carnefice israeliano.

La minaccia israeliana di citare in giudizio il New York Times riflette una paura esistenziale di perdere il controllo della narrazione. Per decenni, la macchina mediatica dell’occupazione ha creduto di godere di un’immunità assoluta, impedendo a qualsiasi importante testata giornalistica occidentale di oltrepassare le sue “linee rosse”.

Ma quando la situazione raggiunge un punto di rottura e i crimini diventano così efferati che nessuna coscienza può rimanere in silenzio, questa immunità crolla e gli strumenti di intimidazione (come l’onnipresente accusa di antisemitismo) diventano armi logore che non ingannano più nessuno.

Questo articolo pone uno specchio di cruda verità per tutta l’umanità: o si sta dalla parte della vittima e si chiede conto al colpevole, oppure si accetta di vivere in una giungla senza legge.

Il silenzio assordante dei leader occidentali riguardo agli stupri di prigioniere palestinesi non è solo impotenza politica, ma complicità e partecipazione attiva al crimine.

La storia non cancellerà questa vergogna, né le minacce legali oscureranno il sangue e le lacrime delle vittime. La voce è stata liberata e la verità sta ora perseguitando l’oppressore nelle stesse case dei suoi alleati. Non si fermerà finché i criminali non saranno portati davanti ai tribunali penali internazionali, dove è giusto che stiano.

18 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO