Gli USA, il “petrogas-dollaro”, e i sintomi del caos predatorio

Riportiamo la traduzione di una lunga analisi di Richard Medhurst, giornalista britannico figlio di due peacekeeper delle Nazioni Unite. I suoi pezzi, riguardanti per lo più il Vicino Oriente e, in particolare, la Siria (dove è nato) e i crimini israeliani nella recente campagna genocidiaria, sono apparsi su Al Mayadeen, Al Jazeera, FOX News, RT.

Medhurst è diventato famoso quando, il 15 agosto 2024, è diventato il primo giornalista arrestato sulla base del Terrorism Act del 2000, appena atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow. La condanna arrivata da varie organizzazioni giornalistiche internazionali non ha impedito che, il 3 febbraio 2025, Medhurst venisse di nuovo arrestato dalle autorità austriache, che sequestrarono inoltre i suoi dispositivi elettronici.

Insomma, la sua attività giornalistica rappresenta quel tipo di indipendenza dell’informazione che è sempre più sotto attacco in una Europa che sta correndo sulla strada della repressione e della censura per far fronte alla propria crisi egemonica e strutturale. Riteniamo perciò interessante leggere le sue riflessioni intorno a un nodo fondamentale dell’attuale sistema finanziario globale: il controllo del petrolio e il ruolo del dollaro.

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Si è tentati di credere che la macchina da guerra degli Stati Uniti sia finita. Dal punto di vista militare, l’Iran ha effettivamente inflitto agli Stati Uniti la peggiore umiliazione della storia moderna – di cui ho parlato in modo dettagliato. Ma dietro le quinte, Washington ha silenziosamente messo a segno una rapina a mano armata alle riserve mondiali di petrolio e gas. Tutte quante.

In soli 90 giorni, gli Stati Uniti hanno messo in atto una blitzkrieg energetica preparata da decenni:

Centinaia di attacchi contro petroliere e raffinerie russe

Interruzione di un terzo delle forniture di petrolio e GNL della Cina

Conquista delle più grandi riserve petrolifere del pianeta

Istituzione di un blocco navale globale dall’Artico all’Oceano Indiano

E nel frattempo, hanno rapito o assassinato due capi di Stato. Stiamo assistendo alla transizione degli Stati Uniti da un impero a uno Stato pirata senza legge, e alla nascita di quello che io chiamo il “petrogas-dollaro” o “GNL-dollaro”. La cronologia di questa campagna parla da sé:

Il caos è l’obiettivo

In passato, gli Stati Uniti erano molto sensibili alle crisi petrolifere. La chiusura dello Stretto di Hormuz sarebbe stata una catastrofe, poiché gli Stati Uniti non erano in grado di produrre petrolio a sufficienza per soddisfare la domanda. Ma oggi sono i maggiori produttori mondiali di petrolio, gas e prodotti raffinati, nonché il principale esportatore mondiale di gas naturale liquefatto (GNL).

Molti credono ancora al vecchio mantra secondo cui i prezzi elevati del petrolio sono dannosi per gli Stati Uniti, ma è vero il contrario. Per la prima volta durante una carenza globale, il dollaro non crolla mentre l’oro sale: anzi, è il contrario. I prezzi elevati dell’energia non sono più una minaccia per Wall Street: sono infatti l’obiettivo.

Non è una coincidenza che gli Stati Uniti siano diventati il primo esportatore mondiale di GNL dopo la guerra in Ucraina. I vantaggi sono stati molteplici: gli Stati Uniti sono passati dal fornire solo il 9% dell’energia europea all’essere la prima fonte europea di carbone, petrolio e GNL.

Quando Condoleezza Rice o Joe Biden hanno detto che l’Europa dovrebbe voler “dipendere” dall’energia statunitense e hanno promesso di “porre fine” al Nord Stream 1) lo intendevano letteralmente. Sanzionando Mosca e facendo saltare in aria i gasdotti del Nord Stream, gli Stati Uniti non hanno solo danneggiato la Russia 2) hanno trasformato l’Europa in un cliente permanente degli Stati Uniti, assicurandosi profitti a lungo termine e consolidando il petrodollaro.

Gli Stati Uniti sono separati da due oceani, il che rende costosa la fornitura di gas. Nessuno avrebbe mai comprato il GNL americano con il gas russo a buon mercato proprio a due passi. Così gli Stati Uniti hanno eliminato la concorrenza. Non solo a spese della Russia, ma mangiandosi nel frattempo metà della quota di GNL del Qatar.

Portare a termine il lavoro in Europa

Gli Stati Uniti, tuttavia, hanno ormai raggiunto la piena capacità di esportazione. Hanno il gas, ma non riescono a spedirlo abbastanza velocemente da soddisfare il mercato che si sono conquistati. Washington ha capito che non era necessario costruire altre infrastrutture per avere la meglio. Dovevano solo eliminare la concorrenza – di nuovo. Dopo gli Stati Uniti, il Qatar e l’Australia sono i maggiori fornitori mondiali di GNL e i principali concorrenti dell’America.

Proprio come Washington ha usato la copertura della guerra in Ucraina, delle sanzioni e dei bombardamenti al Nord Stream per costringere la Russia a “uscire” dall’Europa, allo stesso modo ha usato la copertura della guerra in Iran per mettere fine alla posizione del Qatar come attore globale nel settore del GNL.

Costringendo Doha a dichiarare “forza maggiore” (l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali, ndr) il 4 marzo, nella prima settimana di guerra, e scatenando poi gli attacchi di rappresaglia su Ras Laffan il 18 marzo, Washington ha messo fuori gioco il più grande giacimento di gas del mondo, paralizzando l’Iran e mettendo da parte il Qatar in un colpo solo.

L’affermazione secondo cui Israele avrebbe effettuato questo specifico attacco senza informare Washington è politicamente e logisticamente impossibile – resa ancora più sospetta dai tentativi di Netanyahu e Trump di tenere la Casa Bianca a distanza da qualsiasi responsabilità in merito. A prescindere da ciò, non ci possono essere dubbi sul fatto che siano stati gli Stati Uniti e Israele a provocare tutto questo.

A quel punto, erano trascorse tre settimane dall’inizio dell’escalation, con i bombardamenti sull’Iran 24 ore su 24 e la conseguente valutazione delle reazioni. Inoltre, Teheran aveva chiarito abbondantemente (già il 12 marzo) che qualsiasi attacco alle infrastrutture energetiche iraniane sarebbe stato contrastato con la legge del “occhio per occhio”.

Paralizzando la capacità di GNL del Qatar – anche solo parzialmente – Washington ha preso tre piccioni con una fava:

il Qatar è stato costretto a cancellare i suoi contratti a lungo termine e a basso costo con la Cina e l’Europa, spingendoli verso l’acquisto di gas statunitense

I prezzi del GNL sono saliti alle stelle, ma solo in Europa e in Asia (non aumentano in America, come mostrato più avanti nell’indagine)

Gli Stati Uniti si sono posizionati come un fornitore affidabile di energia in un mondo instabile

Poi, una settimana dopo, per un colpo di fortuna astronomico, l’Australia, il secondo fornitore di GNL del pianeta, è stata colpita da un ciclone. Questo ha costretto metà dei suoi hub di GNL a fermarsi. Niente di catastrofico come in Qatar, ma un tempismo orribile – o un tempismo perfetto se si vende GNL statunitense.

Anche se si sceglie di considerare questi eventi come una pura coincidenza, il risultato è identico: nell’arco di soli 9 giorni, gli Stati Uniti hanno visto i loro due maggiori concorrenti uscire di scena, facendo impennare i prezzi del GNL e rafforzando il dollaro-GNL. E in un’altra mossa dal tempismo incredibile, il giorno in cui il GNL del Qatar è stato messo fuori gioco (18 marzo) è stato lo stesso giorno in cui l’Unione Europea ha vietato il gas spot russo.

Come suggerisce il nome, si tratta di gas che si acquista sul mercato spot, ovvero in piccole quantità o senza un contratto – il che può essere utile in momenti come questi, quando i fornitori del Qatar e dell’Australia sono fuori gioco. Questo, ancora una volta, spingerebbe gli acquirenti tra le braccia degli Stati Uniti. La data di questo divieto era nota al pubblico con mesi di anticipo.

Il bacino levantino

Il bacino levantino è uno dei più grandi giacimenti di gas al mondo, situato al largo delle coste di Siria, Palestina e Libano. La conquista di quest’area da parte di Stati Uniti e Israele ha coinciso perfettamente con la guerra contro l’Iran e con la più ampia appropriazione da parte di Washington delle risorse energetiche del pianeta. È con questo che gli Stati Uniti e Israele intendono collegare l’Europa a un’arteria mediterranea – una sostituzione simmetrica del gasdotto Nord Stream che hanno smantellato.

Situato alle porte dell’Europa, il bacino levantino potrebbe sostituire interamente il gas russo trasportato via gasdotto – un obiettivo dichiarato esplicitamente da Von der Leyen. Ciò permette a Washington di continuare a vendere GNL a prezzi esorbitanti via mare, assicurandosi al contempo un secondo, massiccio flusso di entrate.

In questo senso, la società statunitense Chevron ha firmato un accordo sul gas da 35 miliardi di dollari con Israele a dicembre – per il quale hanno iniziato a gettare le basi quasi 2 anni prima del genocidio di Gaza. Tutto si è svolto come un orologio: prima il cessate il fuoco a Gaza in ottobre, poi il Board of Peace e, infine, l’accordo sul gas con Chevron.

Chevron avrebbe formalizzato i contratti e gestito l’estrazione, mentre il “Consiglio di Pace” avrebbe fatto da copertura umanitaria. Questo organismo è stato fatto passare in fretta e furia attraverso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di fornire la copertura legale al piano coloniale di Washington – un piano che Cina e Russia hanno inspiegabilmente permesso di approvare.

Un esame più attento della Risoluzione 2803 rivela solo un breve accenno ad “acqua, elettricità e fognature”. La parola “energia” o “gas” non compare nemmeno una volta. Tuttavia, al primo vertice del Consiglio di Pace, le piattaforme petrolifere e di gas sono apparse improvvisamente nelle pubblicità aziendali della “Nuova Gaza”.

Questo messaggio palese, unito alla tempistica dell’accordo sul gas di Israele – e al fatto che solo la Chevron opera nella zona – ci porta all’unica conclusione logica: che hanno in programma di saccheggiare i giacimenti di gas del Gaza Marine. Nell’ottobre 2023 avevo avvertito che questa guerra non ha mai riguardato gli ostaggi o Hamas: si trattava di saccheggiare le risorse di Gaza.

Non è stato sprecato un solo secondo. Nel momento in cui Washington e la Chevron erano pronte a muoversi, la guerra è stata messa da parte e improvvisamente è stato proposto un “cessate il fuoco”.

La Siria è stata il domino successivo a cadere. Chevron aveva appena firmato l’accordo con Israele a dicembre, quando ha già iniziato a muoversi sul petrolio e sul gas siriani – con l’inviato speciale statunitense Tom Barrack che ha incontrato i nuovi governanti legati ad Al-Qaeda che Washington ha contribuito a insediare a Damasco. Nel febbraio 2026 l’accordo era ormai concluso e gli Stati Uniti potevano finalmente iniziare a saccheggiare le ricchezze offshore del Paese.

Prima della guerra, la Siria era completamente autosufficiente in materia di petrolio e gas. Oggi, quella sovranità è svanita. Ai siriani vengono razionate solo poche ore di elettricità al giorno e sono costretti ad acquistare l’intero approvvigionamento dalla Turchia – proprio lo Stato che ha contribuito a smantellare il loro – mentre Chevron convoglia le ricchezze offshore della Siria direttamente in Europa.

Ma la blitzkrieg aziendale della Chevron non si è fermata qui. Mentre l’accordo con la Siria veniva finalizzato, Chevron ha concluso un altro accordo sul gas con la Grecia quello stesso mese, poi un altro con Cipro ad aprile. Tutto era collegato. Washington aveva ora costruito un’arteria americana, che andava dal Levante, a Cipro, alla Grecia.

Il gas, le condutture e i contratti di locazione erano tutti a posto – per non parlare di un’ulteriore uscita di GNL attraverso l’Egitto. Il corridoio del gas settentrionale dalla Russia era ormai morto, e al suo posto ne era stato costruito uno nuovo – quasi perfettamente simmetrico – da una società statunitense. L’ultimo chiodo nella bara del Nord Stream.

In totale, l’intero bacino vale oltre mezzo trilione di dollari – superando i profitti complessivi di BP, Shell, Chevron, ExxonMobil e TotalEnergies derivanti dall’intera guerra in Ucraina. Queste riserve non sfruttate sono state tenute in sospeso dall’esercito israeliano, che di fatto agisce come mercenario privato per le grandi aziende americane.

Non è una coincidenza che tutti i porti lungo questa costa siano stati distrutti tranne quelli israeliani. Bloccando Gaza e paralizzando i porti di Beirut e della Siria, hanno fatto in modo che i levantini non potessero mettere le mani sulla loro eredità, lasciando invece la porta aperta alla Chevron per incassare.

Con il Qatar e l’Iran messi da parte e il Mediterraneo assicurato, dall’altra parte del pianeta la Marina degli Stati Uniti stava già spianando la strada alla Chevron di impossessarsi dei giacimenti petroliferi più grandi del mondo.

Puntare al petrolio e al gas della Cina

Il controllo dell’Europa e l’indebolimento della Russia erano, tuttavia, solo l’inizio. Il vero obiettivo è la Cina. La Cina è troppo grande e competitiva perché gli Stati Uniti possano distruggerla. L’obiettivo di Washington è invece quello di controllarla. Tagliando le fonti di combustibile più vitali di Pechino, gli Stati Uniti vogliono forzare una dipendenza totale dall’energia americana.

Questo crea la leva necessaria per garantire la sopravvivenza del dollaro, minando al contempo i BRICS, la Belt and Road Initiative (BRI) e la multipolarità. La Cina riceve circa 1/3 del proprio petrolio da Venezuela, Russia e Iran messi insieme – partnership che considera strategiche. Negli ultimi 90 giorni gli Stati Uniti hanno preso di mira tutti e tre questi paesi con un’escalation crescente.

Venezuela (Operazione Southern Spear)

Il blocco è iniziato nel settembre 2025, quando una flotta statunitense è stata dispiegata nei Caraibi con il pretesto della «lotta al narcotraffico». Agendo sotto il comando del Comando Sud (USSOUTHCOM), Washington ha posizionato queste navi proprio ai confini del Venezuela, circondando di fatto il Paese. A dicembre, la flotta ha rivelato il suo vero scopo piratando apertamente il petrolio venezuelano.

Questa campagna è culminata nel rapimento del presidente Nicolás Maduro a gennaio e nella conquista delle più grandi riserve petrolifere del mondo. La marina statunitense ha parcheggiato le proprie navi alle porte del Venezuela, dove rimangono ancora oggi. Decide quali petroliere possono entrare e uscire e, ovviamente, si tratta principalmente di Chevron.

Nel frattempo, il governo statunitense – dopo aver costretto con la forza l’amministrazione locale alla sottomissione – procede a formalizzare questo furto rilasciando deroghe del Tesoro e Licenze Generali alle proprie società, come se possedesse i diritti sul petrolio. Trump si vantò pochi giorni dopo (proprio al vertice del “Board of Peace”) che gli Stati Uniti ora controllano il 62% del petrolio mondiale.

Questa acquisizione ha raggiunto due obiettivi fondamentali per lo Stato Pirata: in primo luogo, ha immediatamente tagliato fuori la Cina da un partner energetico vitale e, in secondo luogo, ha assicurato una seconda riserva strategica di petrolio per compensare il caos che Washington stava per scatenare su Russia e Iran.

Russia (Operazione Arctic Sentry)

Negli ultimi mesi, le forze statunitensi e della NATO hanno letteralmente dato la caccia alle navi russe di petrolio e gas in tutto il pianeta, dal Mar Mediterraneo al Mar Nero, al Mar Baltico, ai Caraibi, all’Artico, all’Atlantico settentrionale e all’Oceano Indiano.

La Russia fornisce il 17% delle importazioni totali di petrolio della Cina. Sebbene una parte venga trasportata tramite oleodotti, la stragrande maggioranza parte via mare. Ciò include la miscela critica di tipo Urals su cui fanno affidamento le raffinerie indipendenti cinesi. Poiché queste esportazioni partono dai porti occidentali della Russia nel Mar Baltico, sono particolarmente vulnerabili a causa della loro vicinanza alla NATO.

Gli Stati Uniti sapevano che la Cina avrebbe immediatamente cercato in Russia un sostituto del petrolio perso in Venezuela — quindi, per tagliarle fuori, Washington ha ridistribuito gruppi d’attacco chiave dai Caraibi all’Artico e all’Atlantico. Questo è precisamente il motivo per cui la NATO ha silenziosamente istituito l’“Operazione Arctic Sentry” a febbraio, senza fare alcuno sforzo per nasconderne il vero scopo:

“Anche l’interesse della Cina per l’Artico sta crescendo, poiché Pechino cerca di ottenere accesso all’energia, ai minerali critici e alle vie di comunicazione marittime. Inoltre, la maggiore cooperazione tra Russia e Cina ha implicazioni strategiche e operative per la posizione di deterrenza e difesa della NATO nella regione”. – NATO Arctic Security Brief

In parole povere: si tratta di un embargo sul petrolio e sul gas. La NATO ammette apertamente che il suo obiettivo è quello di interrompere l’“accesso di Pechino all’energia e ai minerali critici” e di ostacolare il suo crescente commercio con la Russia. Nessuna di queste cose è una questione di sicurezza. Sono questioni geostrategiche ed economiche.

Questo spiega perché Donald Trump sia così interessato alla Groenlandia e al Canada, e perché la Royal Navy abbia schierato un gruppo da battaglia di portaerei il mese scorso nel corridoio Groenlandia-Islanda-Regno Unito (GIUK) e di nuovo questa settimana. L’obiettivo è di mettere alle strette le petroliere russe nel Baltico e nell’Artico prima ancora che possano partire.

Questo passaggio è stato un punto nevralgico sin dalla Guerra Fredda; un tempo era l’unica via attraverso cui i sottomarini russi potevano raggiungere l’Atlantico. La NATO sta ora tornando in quella zona con un obiettivo diverso in mente: ostacolare il commercio lungo la Rotta Marittima del Nord (NSR), la principale scorciatoia della Russia verso l’Asia e in previsione della futura Rotta Marittima Transpolare (TSR).

I media hanno descritto il lancio di Arctic Sentry come una “via d’uscita” diplomatica per “allentare le tensioni” tra gli Stati Uniti e la Groenlandia. Chiaramente questa missione non è stata concepita per “allentare” nulla, ma piuttosto come un cavallo di Troia per portare le truppe della NATO in posizione di attuare un blocco – con la partecipazione di molte marine occidentali, tra cui Francia, Svezia, Spagna e Gran Bretagna, tutte attivamente impegnate ad aiutare Washington a piratare il petrolio russo.

Quando ho esposto per la prima volta la mia tesi sullo “Stato pirata” a marzo, all’epoca venivano colpite solo le petroliere russe. Ma nel corso di questa indagine, questi attacchi si sono intensificati, passando dal colpire le navi al colpire raffinerie e hub di esportazione.

Ciò avvalora la mia tesi principale secondo cui stiamo assistendo a una guerra energetica fisica. Solo nel mese di marzo, circa il 40% della capacità di esportazione di petrolio via mare della Russia è stata messa fuori uso: la più grave interruzione logistica nella storia moderna della Russia.

Mentre pubblico questo articolo, i risultati di aprile sono inconfutabili: questo è stato il mese più violento finora, costringendo la Russia a ridurre la produzione di petrolio da 300.000 a 400.000 barili al giorno – il taglio più drastico degli ultimi 6 anni.

L’ultimo rapporto dell’OPEC conferma che la Russia si trova 400.000 barili al giorno al di sotto della propria quota ufficiale, il che dimostra che questi attacchi stanno avendo un effetto decisivo sul campo. E questo senza nemmeno contare ciò che è andato perso o è stato saccheggiato in mare.

Nei 4 anni di guerra in Ucraina, le infrastrutture energetiche russe non sono mai state colpite così profondamente né su questa scala. Sebbene la campagna sia iniziata nell’autunno del 2025, il Blitz sull’energia russa si è intensificato davvero solo dopo che Washington si è assicurata il Venezuela e ha lanciato la guerra contro l’Iran.

La tempistica calcolata e la portata globale di questa manovra a tenaglia dimostrano che lo Stato Pirata stava aspettando di aver assicurato la propria riserva strategica prima di sferrare il colpo decisivo, raggiungendo due obiettivi contemporaneamente: l’interdizione delle forniture cinesi e il consolidamento del mercato globale.

Iran (Operazione Epic Fury)

L’Iran esporta circa il 60% del petrolio che produce e, come la Russia e il Venezuela, ne spedisce la maggior parte in Cina a prezzi scontati. L’Iran rappresenta l’11% delle importazioni cinesi di greggio via mare. Con le spedizioni dal Venezuela e dalla Russia sabotate dagli Stati Uniti, un approvvigionamento costante dall’Iran è diventato ancora più critico – e Pechino ha aumentato le importazioni di conseguenza.

Poiché lo Stretto di Hormuz è sotto il controllo dell’Iran, queste spedizioni dovrebbero di fatto avere la priorità, dato che la Cina è un partner strategico. Tuttavia, la natura stessa di una guerra garantisce il caos, e il sistema sperimentale di caselli autostradali di Teheran – come tutte le infrastrutture – è sistematicamente preso di mira dall’aggressione statunitense-israeliana, creando un accumulo di ritardi.

Affondando l’IRIS Dena a più di 3.200 km dal Golfo Persico, lo Stato Pirata ha segnalato le proprie intenzioni a tutte le navi nel Sud Globale, armate o disarmate, all’interno o all’esterno del teatro di guerra. Sfortunatamente, fissare il prezzo del carico in yuan non sarà sufficiente con uno Stato Pirata alle porte, che deruba e affonda navi a caso.

Gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di allentare la tensione. Anche durante il “cessate il fuoco”, il Segretario alla Guerra Hegseth ha dichiarato esplicitamente che Washington non lascerà queste acque – cessate il fuoco o meno – confermando ciò che avevo preannunciato: che gli Stati Uniti applicheranno il loro modello artico e venezuelano all’Iran.

L’assalto statunitense-israeliano, unito all’interruzione delle forniture di GNL del Qatar, ha fatto precipitare le importazioni cinesi di GNL al minimo degli ultimi otto anni. I dati del governo cinese (GACC) mostrano che le importazioni totali di gas naturale sono crollate del 16,3% da febbraio a marzo – ovvero, rispetto allo scorso anno, un calo del 10,7% su base annua.

Poiché i gasdotti funzionano al 100% della loro capacità, questo calo è quasi certamente dovuto al blocco globale imposto dagli Stati Uniti e rappresenta l’indicatore più chiaro finora del fatto che le guerre e i blocchi di Washington stanno limitando l’approvvigionamento della Cina.

La Russia e l’Iran detengono le più grandi riserve accertate di gas naturale al mondo, ma la loro capacità di mitigare il deficit della Cina è fisicamente limitata. L’Iran consuma il 94% del gas che produce e il suo potenziale di esportazione residuo è già stato compromesso dai recenti attacchi.

Inoltre, la Russia sta già utilizzando a pieno regime i suoi principali gasdotti e oleodotti verso la Cina (rispettivamente Power of Siberia ed ESPO). Il completamento di Power of Siberia 2 è ancora lontano anni luce e la Russia non dispone della flotta di petroliere – di classe artica o di altro tipo – necessaria per aiutare la Cina a compensare queste perdite via mare.

Anche se queste navi fossero disponibili, l’intensità degli attacchi sostenuti dagli Stati Uniti ha fatto salire alle stelle i premi assicurativi sulle petroliere russe, vanificando quasi completamente lo scopo di acquistare il loro petrolio a prezzo scontato.

Sabotaggio a più livelli e guadagni a più livelli

Per il momento, ciò significa che tutti e tre i fornitori strategici di petrolio della Cina sono attivamente ostacolati o attaccati dagli Stati Uniti. Questi attacchi sono ancora più costosi se si tiene conto di quanto segue:

Raffinerie “teiera” progettate per il greggio pesante

Le raffinerie “teiera” cinesi sono progettate specificamente per trattare il greggio acido proveniente dal Venezuela, scomponendo i fanghi pesanti e densi e trasformandoli nel gasolio che alimenta le industrie high-tech cinesi. Sebbene il petrolio russo e quello iraniano siano chimicamente diversi – e più facili da raffinare – la Cina li ha ricevuti a un prezzo talmente scontato che valeva la pena raffinarli utilizzando le “teapot”.

Petrolio scontato

Non sono solo le capacità fisiche e tecniche delle “teapot” a renderle perfette per questi tipi di petrolio, ma anche il prezzo. Queste varietà sono state fornite alla Cina a prezzo scontato o, nel caso del Venezuela, come forma di rimborso del debito. Ottenere miscele identiche allo stesso prezzo competitivo è praticamente impossibile.

In primo luogo, Washington sta privando le raffinerie “teapot” del “fango” pesante per cui sono state specificamente progettate. In secondo luogo, eliminando le alternative economiche russe e iraniane, sta rendendo finanziariamente impossibile l’avvio delle raffinerie. Ciò crea un effetto a cascata di sabotaggio sull’economia cinese, di cui gli Stati Uniti sono indubbiamente ben consapevoli.

Sebbene la Cina possa riprendersi nel lungo termine e il suo consumo energetico sia diversificato, il solare e il carbone da soli non possono alimentare la sua base industriale al suo potenziale assoluto. Anche con riserve massicce, queste non possono reggere il confronto a lungo termine con l’impatto di uno Stato pirata che attacca i suoi 3 partner energetici più vitali nell’arco di 90 giorni.

La maggior parte dei governi considererebbe il comportamento di Washington un atto di guerra o, nella migliore delle ipotesi, tratterebbe la questione come una minaccia alla sicurezza nazionale – e avrebbero ragione.

Deviato verso il Golfo del Messico

A peggiorare la situazione, gli Stati Uniti hanno dirottato il greggio venezuelano sequestrato verso le proprie raffinerie nel Golfo del Messico. Ciò garantisce una serie di vantaggi per Washington:

Queste raffinerie sono progettate per lavorare il greggio pesante, proprio come le “teiere” cinesi. Alimentandole con il petrolio venezuelano, funzionano alla massima efficienza, aumentando la quota di Washington nel mercato globale del diesel e i propri margini di profitto

Utilizzando il greggio pesante rubato sul proprio territorio, gli Stati Uniti possono esportare il proprio petrolio leggero da scisti — a prezzi da guerra record — in Europa e in Asia.

Cuba

Oltre a tagliare fuori la Cina dal Venezuela, gli Stati Uniti stanno usando il loro controllo sui giacimenti petroliferi più grandi del mondo per stringere il cerchio su Cuba e minacciarla con un cambio di regime.

Metà della rete energetica di Cuba dipendeva da questo petrolio. Subito dopo aver rapito Maduro, Washington ha tagliato fuori L’Avana, facendo sprofondare il paese nell’oscurità e aggravando l’assedio di 60 anni che hanno imposto alla nazione caraibica. Questa è un’ulteriore prova del fatto che la cattura del petrolio venezuelano non fosse solo una questione di avidità delle grandi aziende, ma avesse scopi strategici e geopolitici.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano “permesso” a una sola petroliera russa di raggiungere l’Avana e abbiano anche concesso una tregua di 30 giorni per il petrolio iraniano e russo, questi atti non devono essere scambiati per segnali di allentamento della tensione. Sono semplicemente valvole di sfogo progettate per stabilizzare i mercati globali mentre Washington porta a termine l’acquisizione ostile.

Transizione verso una potenza navale

Gli Stati Uniti stanno attraversando una trasformazione radicale che li sta trasformando in una potenza navale, come dimostrano non solo la loro strategia militare, ma anche una totale ristrutturazione del mercato energetico globale. Definire questa situazione un blocco globale non è una figura retorica. Geograficamente, essa abbraccia metà del pianeta – estendendosi dalla Groenlandia al Venezuela fino all’Iran – con un unico obiettivo: l’interdizione dei rifornimenti di carburante.

Questo blocco è così omogeneo che spesso sono letteralmente le stesse navi e lo stesso equipaggio a passare da un teatro all’altro. Questa flotta è guidata dalla USS Gerald R. Ford, ma include anche la USS Iwo Jima e i cacciatorpediniere Churchill e Spruance. Opera come un’unica forza mobile.

Ogni volta che è necessario, il loro comando viene semplicemente approvato e trasferito tra USSOUTHCOM, USEUCOM e USCENTCOM. La Ford, ad esempio, ha partecipato alla conquista del Venezuela, così come all’assalto all’Iran, subito dopo aver terminato una missione nell’Artico.

Rete di estorsione marittima

Non è solo l’esercito statunitense ad avere una flotta globale. Mentre la maggior parte del gas della Russia o della Norvegia viene trasportata tramite gasdotti, il GNL statunitense viene inviato via nave. Questo lo rende mobile – e costoso, motivo per cui l’Europa e l’Asia non lo comprerebbero se non fossero costrette a farlo.

Con la concorrenza ormai fisicamente eliminata, l’Europa e l’Asia sono costrette a fare offerte per il GNL americano a prezzi esorbitanti sul mercato spot. Per rendersi conto di quanto sia spietato questo business, si possono vedere navi di GNL fermarsi a metà viaggio e cambiare rotta in tempo reale verso il miglior offerente. Chi è disposto a pagare di più, vince.

Piano d’azione marittimo (M6P)

Questo documento è stato pubblicato dalla Casa Bianca nel febbraio 2026 – nello stesso periodo in cui si sono verificati tutti gli altri eventi salienti di questa offensiva lampo. Si tratta di un piano strategico che delinea la transizione degli Stati Uniti verso una potenza navale. Si chiama Piano d’Azione Marittimo (MAP) ed è di fatto il seguito di un documento del 2025, intitolato “RIPRISTINARE IL DOMINIO MARITTIMO DELL’AMERICA” – nel caso qualcuno non avesse ancora colto il messaggio.

Il MAP essenzialmente obbliga chiunque faccia affari con gli Stati Uniti a passare a navi di fabbricazione statunitense. Questo obiettivo affonda le sue radici nello “SHIPS for America Act del 2025 (S. 1541)”, che stabilisce un chiaro quadro giuridico per rivitalizzare la flotta statunitense. (“La flotta” include non solo navi militari, ma anche navi per il GNL e il petrolio – a dimostrazione del peso strategico che gli Stati Uniti attribuiscono a queste risorse).

Esso impone che una percentuale crescente di merci strategiche venga alla fine trasportata su navi costruite negli Stati Uniti. Ciò include l’intera flotta di navi per il trasporto di GNL – un numero assurdo di navi, dato che gli Stati Uniti sono già il primo esportatore mondiale di 1 e hanno appena consolidato ulteriormente il loro controllo sul mercato.

Si applica anche a qualsiasi carico che entra nel paese, compreso il petrolio. Circa il 40% del petrolio raffinato negli Stati Uniti proviene dall’estero – quindi, ancora una volta, gli Stati Uniti sfruttano la loro posizione di principale raffineria al mondo per estorcere denaro al pianeta e generare un’ulteriore manna di contanti.

Chi non investe in un cantiere navale statunitense sarà costretto a pagare una tassa. In entrambi i casi, dovrà sborsare qualcosa allo Zio Sam. Questa transizione verso una potenza marittima è così intensa che proprio questa settimana Trump ha licenziato in tronco il suo Segretario della Marina, John Phelan. Il suo crimine? Non aver costruito la flotta abbastanza in fretta.

Gli Stati Uniti sono chiaramente fiduciosi nella loro posizione geostrategica e scommettono sul dominio energetico globale totale – e lo utilizzano per raddoppiare e triplicare i loro flussi di entrate, tra anni se non decenni (di nuovo, pensate a “guadagni su più livelli”). La trasformazione è tanto economica quanto militare. E nel tipico stile di Wall Street, realizzeranno questa transizione verso una potenza navale facendo pagare il conto a qualcun altro.

Racket di protezione

Infine, Donald Trump ha annunciato quello che in sostanza equivale a un servizio di guardia del corpo, offrendosi di proteggere le navi a un “prezzo molto ragionevole” tramite la Marina degli Stati Uniti. Questo aggiunge l’ultimo tassello al monopolio sotto forma di racket di protezione. Non c’è davvero bisogno di sottolineare l’ironia della situazione: poiché l’unica vera minaccia alla libertà di navigazione in alto mare è proprio la potenza che si offre di “proteggerla”.

Molto spesso, gli Stati Uniti non sequestrano nemmeno il carico di queste navi, ma le affondano e basta. Tuttavia, quando le abbordano, usano o vendono letteralmente il carico come bottino – come i pirati – e giustificano la vendita all’interno del sistema legale statunitense citando le proprie sanzioni OFAC. Eppure nessuna di queste navi è mai entrata negli Stati Uniti o nelle loro acque.

Inoltre, le sanzioni statunitensi sono inutili al di fuori degli Stati Uniti, e in realtà illegali ai sensi del diritto internazionale, come mi ha spiegato nel 2021 Alena Douhan, relatrice speciale delle Nazioni Unite sull’impatto negativo delle misure coercitive unilaterali.

Insieme, tutti questi elementi garantiscono a Washington molteplici fonti di reddito e il controllo totale sulla catena di approvvigionamento e produzione energetica in ogni sua fase. Ricorrendo alla pirateria, a sanzioni inventate e alla loro posizione dominante sul mercato, gli Stati Uniti stanno estorcendo al pianeta il pagamento della stessa flotta che li attacca – una transizione dall’”ordine internazionale basato sulle regole” dell’Impero a uno Stato pirata senza legge.

Cambiamento strategico

Il petrodollaro non esiste più. È stato silenziosamente sostituito da un successore ben più letale: il petrogas-dollaro, proprio nel momento in cui tutti pensavano che gli Stati Uniti fossero in declino. Tutto ciò a cui assistiamo oggi è il risultato di una pianificazione decennale tra Washington e Wall Street.

Trump ha messo in campo i pezzi, ma nessuno è stato in grado di comporre il puzzle fino ad ora. La “Dottrina Donroe” è ampiamente fraintesa. Molti pensano che sia solo una rivisitazione della Dottrina Monroe, o semplicemente che riguardi il controllo dell’Emisfero Occidentale.

Ma non è così. Si tratta di trasformare l’Emisfero Occidentale in qualcos’altro. L’obiettivo è portare il mercato in America e spostare il corridoio energetico mondiale nell’Emisfero Occidentale. Questi piani non sono esclusivamente di Trump, né sono stati messi insieme dall’oggi al domani. Sono il frutto dell’amministrazione Bush e dei neoconservatori come Dick Cheney.

Nel 2001, mentre ricopriva la carica di vicepresidente, Cheney tenne 40 incontri segreti con i giganti dell’energia per redigere la strategia americana per il XXI secolo. La Casa Bianca ha combattuto fino alla Corte Suprema per cercare di mantenere segreti questi incontri. Se state immaginando qualcosa di simile a un losco raduno di dirigenti, non siete troppo lontani dalla realtà: i capi di letteralmente tutte le principali compagnie petrolifere erano nella stanza con Cheney e i suoi collaboratori.

Il progetto nato da quegli incontri segreti era un documento strategico chiamato National Energy Policy (NEP). Già 25 anni fa, la Casa Bianca sapeva che impossessarsi delle riserve petrolifere del Venezuela era fondamentale per “diversificare” l’approvvigionamento petrolifero degli Stati Uniti:

“Lo sviluppo in corso delle cosiddette riserve di ‘petrolio pesante’ nell’emisfero occidentale è un fattore importante che promette di aumentare significativamente le riserve petrolifere globali e la diversificazione della produzione”. – Politica Energetica Nazionale, 2001

Potenziare la produzione nell’emisfero occidentale e quella interna degli Stati Uniti è un pilastro fondamentale della NEP. Il documento tratta di fatto le importazioni di petrolio dai paesi che gli Stati Uniti non gradiscono quasi come una minaccia alla sicurezza nazionale:

“…sempre più dipendente dai fornitori stranieri. Se proseguiamo sulla strada attuale, tra vent’anni l’America importerà quasi due barili di petrolio su tre – una condizione di crescente dipendenza da potenze straniere che non sempre hanno a cuore gli interessi dell’America”. – Politica Energetica Nazionale, 2001

Una “minaccia” che gli Stati Uniti risolvono rubando il petrolio o facendolo saltare in aria in modo che altri non possano usarlo. Questo progetto non era opera di politici a caso.

Si trattava di un’amministrazione totalmente al servizio delle grandi compagnie petrolifere: Cheney proveniva da Halliburton; la ricchezza della famiglia Bush era stata costruita nell’industria petrolifera del Texas, e Condoleezza Rice aveva trascorso un decennio nel consiglio di amministrazione della Chevron – sì, la stessa Chevron che ha appena divorato le ricchezze del Venezuela, della Siria e della Palestina in 90 giorni. (La Chevron ha addirittura intitolato una petroliera a lei, la SS Condoleezza Rice).

Nel 2003, Cheney e Bush invasero l’Iraq per il petrolio. Gli Stati Uniti tentarono di nascondere questo furto dietro la maschera della “democrazia”. Allora, Washington aveva letteralmente bisogno del petrolio – ma oggi, gli Stati Uniti sono un produttore dominante e Trump non sta appropriandosi delle risorse del Venezuela per sopravvivere a una carenza.

Ciononostante, l’obiettivo generale è identico: consolidare una seconda riserva strategica. Abbandonando il teatro della “ricostruzione nazionale”, l’esercito statunitense si è trasformato in una pura forza pirata per garantire che l’emisfero occidentale diventi l’unico corridoio energetico del mondo.

L’emisfero occidentale: il nuovo Medio Oriente

Rendendo l’emisfero occidentale la capitale del petrolio e del gas, si risolvono molti dei problemi che il petrodollaro aveva. In passato, il petrodollaro dipendeva troppo dagli eventi politici in Medio Oriente. Ma con questa strategia, gli Stati Uniti controllano l’intero processo senza dover fare affidamento su rappresentanti in Medio Oriente, che si tratti di Israele, dei regni del Golfo o delle vere e proprie basi dell’esercito statunitense.

Che si tratti di shock petroliferi, della chiusura di Hormuz o del conflitto in Palestina, questi eventi non possono più compromettere la stabilità del dollaro, perché l’intero processo – dall’estrazione alla raffinazione – è ora gestito localmente nell’emisfero occidentale da aziende statunitensi.

Nel 1944, Bretton Woods stabilì l’attuale ordine finanziario capitalista globale. Il dollaro fu ancorato all’oro fino agli anni ’70, poi slegato e ancorato in modo non ufficiale al petrolio del Golfo. Oggi assistiamo a un’altra rivoluzione del dollaro della stessa portata, ma ancorato a qualcosa di molto più forte: la produzione interna statunitense di gas e petrolio, oltre alle riserve che gli Stati Uniti sottraggono attraverso la guerra e la pirateria, creando così il dollaro-petrogas.

Il dollaro-GNL

Il dollaro-GNL o dollaro-petrogas non è solo più forte perché è al sicuro nel Golfo del Messico. Come indica il nome, è l’aggiunta di GNL/gas naturale che lo rende più diversificato e stabile. Attraverso il GNL, gli Stati Uniti hanno reso la sopravvivenza dell’Europa dipendente dal dollaro, e il mercato vincolato che hanno creato dopo il 2022 è proprio ciò che ha trasformato Washington nel primo esportatore mondiale.

E ora, dopo la loro guerra all’Iran – che la si consideri intenzionale o solo un comodo effetto collaterale – il fatto è che gli Stati Uniti si accaparreranno una quota ancora maggiore del mercato globale del GNL. Gli Stati Uniti detengono già una posizione così dominante nel settore del gas naturale che quando dichiarano guerra, i prezzi al consumo in America non battono ciglio, mentre lo stesso gas in Europa e in Asia sale alle stelle e costa una fortuna.

Come dimostra il grafico, non esiste una crisi energetica “globale”. La crisi riguarda solo i concorrenti degli Stati Uniti. Anche se i prezzi del petrolio salgono, gli Stati Uniti ne sono protetti. In quanto principali produttori e raffinatori, i giganti energetici statunitensi non possono davvero perdere.

Si limitano ad aumentare il prezzo del petrolio e a intascare i maggiori profitti. Fondamentalmente, quei profitti sono in dollari e rimangono all’interno del circuito economico statunitense. In questo momento questi colossi stanno incassando i profitti più alti di sempre e le valutazioni delle loro azioni sono ai massimi storici. L’attuale guerra in Iran rappresenta di fatto il loro periodo più redditizio fino ad oggi.

Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti stanno vendendo quasi più petrolio greggio di quanto ne importino. E, come previsto, i loro principali acquirenti (leggi: vittime) sono l’Europa e l’Asia. Un altro record senza precedenti è stato stabilito a marzo, quando le transazioni SWIFT in dollari statunitensi hanno raggiunto il 51,1%, in aumento rispetto al 49,25% di febbraio. Ciò conferma che il mondo è fisicamente costretto a tornare al dollaro per pagare l’unica energia rimasta sul mercato.

Gli analisti tradizionali del petrolio e dei mercati non riescono a concepire il valore strategico di ciò che sta accadendo. Pensano che il mondo inizi e finisca con le elezioni di medio termine e con gli americani scontenti che pagano il doppio alla stazione di servizio. Non è così che ragionano i dirigenti di Wall Street.

L’unica “lezione” che hanno imparato dopo l’Iraq e il 2008 è che possono praticamente cavarsela, qualsiasi cosa facciano, e che nessuno li fermerà. Sono predatori incoraggiati. Tutto sommato, la strategia statunitense garantisce che tutti siano

costretti ad acquistare prodotti americani, perché lo Zio Sam ha costretto gli altri venditori

costretti a pagare in dollari, indebolendo le loro valute

costretti a pagare prezzi da tempo di guerra, aggiungendo la beffa al danno; il che porta al punto più letale…

Deindustrializzazione

Rendendo il petrolio e il gas costosi in Europa e in Asia, gli Stati Uniti costringono le aziende a scegliere tra chiudere i battenti o trasferirsi in America. Questo processo è stato avviato durante la crisi ucraina, mettendo in ginocchio molte industrie europee, dall’acciaio tedesco al vetro francese, e non farà che intensificarsi man mano che gli Stati Uniti porteranno a termine la loro acquisizione ostile. In effetti, questa strategia cannibalizza sia gli amici che i nemici, e a Wall Street questo va benissimo.

Questo esodo industriale provoca anche una massiccia fuga di capitali. Man mano che le fabbriche e gli asset vengono fisicamente trasferiti dall’Europa e dall’Asia agli Stati Uniti, ogni azienda porta il proprio capitale – contanti, azioni, credito – fuori dal proprio paese d’origine e lo riversa nell’economia americana. Questo sposta il baricentro dell’economia globale verso l’America, rafforzando il petrodollaro.

Secondo i dati del Tesoro degli Stati Uniti (TIC), il volume fisico di dollari in entrata nel paese non solo è cresciuto, ma ha registrato un picco in sincronia con l’espansione delle guerre energetiche.

Tra gennaio e febbraio 2026, il flusso netto di capitali verso gli Stati Uniti ha subito un’inversione di tendenza. A gennaio, il capitale stava lasciando gli Stati Uniti con un deficit di 25 miliardi di dollari. Ma un mese dopo, a febbraio, il denaro ha iniziato ad affluire negli Stati Uniti – anziché uscirne – con un surplus di 184,5 miliardi di dollari, e questo nel pieno del caos causato dagli Stati Uniti in Russia e in Medio Oriente. Si tratta di un’oscillazione di 209,5 miliardi di dollari in un solo mese, semplicemente senza precedenti.

Ancora più rivelatore è il fatto che la maggior parte di questo capitale proviene da investitori privati stranieri, non da governi stranieri o banche centrali. Solo nel mese di febbraio, gli afflussi netti privati hanno raggiunto i 166,5 miliardi di dollari. Ciò significa che le persone stanno scegliendo in modo proattivo di parcheggiare il proprio denaro negli Stati Uniti perché lo “Stato Pirata” sta causando così tanto caos ovunque, da apparire di fatto come l’unica scommessa sicura.

Questo capitale privato record si divide in due flussi:

Secondo l’Ufficio di Analisi Economica degli Stati Uniti (BEA) La metà viene utilizzata per acquistare petrolio e gas americani a prezzi da tempo di guerra., le esportazioni totali degli Stati Uniti sono aumentate del 4,2% raggiungendo il livello record di 314,8 miliardi di dollari nel febbraio 2026. Questo aumento è stato guidato quasi interamente dalle forniture e dai materiali industriali, con le sole esportazioni di gas naturale che sono aumentate di 1,3 miliardi in un solo mese, mentre i partner si affrettavano a sostituire le forniture perse dal Medio Oriente e dalla Russia.

L’altra metà viene investita in titoli del Tesoro, il che dimostra quanta fiducia la gente sembri riporre nel dollaro – anche quando gli Stati Uniti limitano l’approvvigionamento energetico mondiale. Questo dimostra ancora una volta quanto Washington sia isolata dal caos che scatena su tutti gli altri.

Le aziende non si alzano e se ne vanno ogni giorno, quindi una volta che sono negli Stati Uniti, è molto improbabile che si trasferiscano di nuovo per molto tempo. Quel capitale rimane quindi all’interno del circuito economico statunitense, e quelle aziende faranno affari esclusivamente in dollari, rafforzando ancora una volta il biglietto verde.

In effetti, gli Stati Uniti non stanno solo spostando il corridoio energetico del pianeta nell’emisfero occidentale, ma anche la propria base industriale. L’una cosa porta naturalmente all’altra, in un effetto domino che rafforza il “petrodollaro”. Per riassumere, la strategia è piuttosto machiavellica e funziona a cascata.

In primo luogo, gli Stati Uniti eliminano la loro dipendenza dagli altri producendo così tanto petrolio e gas da poter superare la tempesta. In altre parole, possono scatenare guerre dall’altra parte del pianeta senza subirne le conseguenze. Successivamente, distruggono le infrastrutture di tutti gli altri, direttamente o indirettamente (ad esempio, Nord Stream, Ras Laffan), in modo che gli altri siano costretti ad acquistare energia dagli Stati Uniti Se qualcuno cerca di vendere il proprio petrolio e gas per aggirare le sanzioni di Washington, il carico viene rubato durante il transito. Questo fa salire i prezzi globali e conferisce agli Stati Uniti il monopolio totale sul mercato. Rendendo l’energia inaccessibile ovunque altrove, la base industriale statunitense diventa di default la più competitiva, costringendo le aziende estere più forti a trasferirsi in America mentre le altre muoiono. Tutti questi meccanismi rafforzano la valuta statunitense e costringono il pianeta a fare affari secondo le regole di Washington, pagando a caro prezzo.

In passato, gli Stati Uniti rovesciavano i governi per appropriarsi del loro petrolio; oggi, usano il proprio petrolio per rovesciare i governi. Nella guerra in Ucraina, gli Stati Uniti non hanno avuto bisogno di prendere il controllo del petrolio e del gas russi alla fonte. Attraverso sanzioni, sabotaggi e pirateria, sono riusciti a escludere la Russia dal mercato e a costringere i giganti industriali a trasferirsi in America.

Se quella era la prova generale, il piano ha funzionato, e gli Stati Uniti ora stanno costruendo su quella base, estendendo il modello a livello globale. Un esempio calzante è il curioso destino del Qatar. ExxonMobil e QatarEnergy – che sono partner nella raffineria di Ras Laffan, messa fuori uso a marzo – sapevano chiaramente quando ritirare le loro fiches dal Medio Oriente e trasferirle negli Stati Uniti.

Il 22 aprile hanno festeggiato la loro prima spedizione di GNL da Golden Pass, in Texas, dove il Qatar detiene una quota di maggioranza del 70%. Si può dire con certezza che, con questi prezzi da tempo di guerra, recupereranno più volte tutto ciò che hanno perso nel Golfo, il tutto operando in sicurezza all’interno del circuito economico statunitense.

BRICS e de-dollarizzazione

Cosa significa il petrodollaro per il Sud del mondo? A seguito dei bombardamenti del Nord Stream del 2022 e delle sanzioni contro la Russia, la multipolarità ha cominciato a prosperare per necessità. La Russia si è orientata verso l’Est, vendendo il proprio petrolio e gas in rubli; e abbiamo visto economie, sistemi di pagamento (Mir, Shitab) e sistemi bancari (CIPS, SPFS, SEPAM) collegarsi tra Mosca, Teheran, Caracas e Pechino.

Sulla stessa linea, l’Iran sta ora applicando un pedaggio per il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz, con prezzi fissati in valute alternative al dollaro come lo yuan. Queste sono tutte mosse giuste, dal punto di vista geopolitico. Ma affinché la de-dollarizzazione funzioni, il commercio deve essere fisicamente possibile. Non si può avere uno Stato pirata che attacca le merci in transito o fa saltare in aria le risorse naturali.

La strategia degli Stati Uniti è passata dalle sanzioni unilaterali alla guerra d’assedio. Washington non si limita più a escludere i paesi dai mercati occidentali, ma impedisce loro fisicamente di commerciare tra loro. Questo assedio non si limita alla pirateria in mare; è anche un blocco dei corridoi commerciali rivali. Rovesciando il governo di Damasco e distruggendo i porti siriani di Latakia e Tartous, gli Stati Uniti hanno preso più piccioni con una fava:

Hanno conquistato il bacino di gas del Levante per conto della Chevron

Hanno eliminato l’unico attore statale arabo filopalestinese e

Hanno fisicamente isolato la Nuova Via della Seta dal Mediterraneo – danneggiando sia la Cina che il Sud del mondo.

Nelle ultime settimane, la resistenza irachena è riuscita a cacciare l’occupazione della NATO dopo più di due decenni. Questo è vitale per la Nuova Via della Seta, poiché la ferrovia irachena era stata progettata per collegare direttamente l’Asia al Mediterraneo. Ma mentre l’Iraq ha fatto progressi, la sfida è lungi dall’essere finita.

Mettendo fuori uso le basi aeree è fondamentale, ma non sarà sufficiente. La Resistenza deve rendersi conto che Washington sta passando dal proprio modello di occupazione terrestre a un modello di pirateria globale e di interdizione marittima. Poiché gli Stati Uniti fanno sempre più affidamento su incursioni, blocchi e caos controllato a distanza, le basi aeree diventano meno rilevanti. Se la battaglia si sposta in mare, anche la strategia della Resistenza deve cambiare di conseguenza.

Cosa deve fare l’Iran per vincere

Da un punto di vista puramente di teoria dei giochi, Iran, Russia e Cina hanno ancora una manciata di mosse strategiche a disposizione:

Sviluppare fonti di carburante alternative che non possano essere fisicamente rubate o sabotate.

Tentare di neutralizzare la Marina degli Stati Uniti nei rispettivi teatri operativi (anche se, come abbiamo visto, il blocco è ormai globale).

Rendere pan per focaccia allo Stato pirata, ovvero colpire le sue raffinerie e le sue petroliere.

Nella fredda matematica della teoria dei giochi, l’ultima opzione è la mossa più efficace — ma anche la più probabile a scatenare la Terza Guerra Mondiale.

Diamo per scontato che un’azione ostile contro il territorio continentale degli Stati Uniti sia automaticamente una linea rossa. Questo colpisce alla radice una profonda asimmetria strategica: com’è possibile che Washington possa bruciare raffinerie e prendere di mira capi di Stato senza lo stesso timore di ritorsioni?

Per qualsiasi motivo, Russia, Cina e Iran non sono riusciti a stabilire – e mantenere – un deterrente credibile contro l’aggressione occidentale. A questo punto non si tratta di petrolio o valuta, ma di sovranità. Gli arsenali nucleari di Cina e Russia sono resi quasi inutili dall’inazione, il che è di per sé uno straordinario paradosso.

Durante tutta la fase iniziale di questa guerra, l’Asse della Resistenza ha combattuto ben al di sopra delle proprie possibilità. Ma mentre hanno danneggiato risorse per miliardi di dollari, la Marina degli Stati Uniti sta già passando a un modello di interdizione marittima assoluta. Distruggere una stazione radar o una pista di atterraggio è una vittoria tattica, ma non serve a fermare un blocco navale posizionato di fronte allo Stretto di Hormuz.

Washington non vuole nemmeno che le attuali rotte commerciali esistano più, figuriamoci che funzionino. Le stanno smantellando, le stanno attaccando per spostare il corridoio energetico del pianeta nell’emisfero occidentale – tracciando le rotte commerciali marittime e le politiche energetiche del prossimo secolo. Il ghiaccio non si è nemmeno sciolto, e stanno già bloccando la rotta transpolare artica.

Per lo Stato Pirata, che ha promesso di far piovere “morte e distruzione dal cielo per tutto il giorno”, nessun costo è troppo alto nel perseguimento di questi obiettivi – ed è proprio per questo che l’Iran non dovrebbe sottovalutare la loro capacità di ricorrere alla violenza. Ecco perché la sconfitta militare e quella economica non sono la stessa cosa. Finché l’Iran e il Sud del mondo continueranno a combattere gli Stati Uniti sul loro stesso terreno, non sconfiggeranno mai lo Stato Pirata.

L’intera dottrina militare statunitense si fonda sul principio di non combattere mai guerre in patria, al fine di proteggere la popolazione e la base industriale. È la stessa logica alla base dello spostamento del corridoio energetico. Stanno trasferendo la capitale mondiale del petrolio e del gas nell’emisfero occidentale esattamente per lo stesso motivo per cui combattono le loro guerre in Medio Oriente: per mantenere il motore dell’impero al riparo tra due oceani.

Umiliare gli Stati Uniti a migliaia di chilometri di distanza dalla loro base industriale è già stato fatto in passato – in Vietnam, in Afghanistan e ora in Iran – eppure l’Impero continua a fare il pirata. Finché Wall Street si sentirà intoccabile, l’imperialismo statunitense persisterà.

27 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO