In Bolivia si acutizza il conflitto. Il governo punta allo stato d’emergenza

Lunedi La Paz si è svegliata senza mezzi pubblici e con molteplici manifestazioni che hanno aggravato il blocco di veicoli e pedoni in diverse zone della città. La carenza di benzina ha ridotto anche la circolazione dei minibus e lunghe code alle stazioni della funivia.

La crisi ha provocato anche punti di blocco nell’area meridionale di La Paz. Su Avenida del Poeta e nel settore di Calle 8 a Calacoto, si sono viste lunghe file e proteste di automobilisti che cercavano di fare rifornimento.

Parallelamente, diverse mobilitazioni hanno marciato verso il centro della città. Una marcia è scesa da Pampahasi e Villa San Antonio, mentre un’altra colonna ha percorso Poeta Avenue dalla zona sud.

La manifestazione più grande è arrivata come di consueto da El Alto ed è avanzata verso il centro di La Paz in mezzo a una forte spiegamento di polizia. I manifestanti sono arrivati vicino al centro politico e amministrativo della sede del governo.

La mancanza di carburante, i blocchi e le proteste hanno aggravato la crisi di mobilità a La Paz, dove migliaia di cittadini hanno avuto difficoltà a muoversi in una giornata segnata da tensioni e congestione.

Il tentativo del governo boliviano di rompere la paralisi del paese attraverso un cosiddetto “corridoio umanitario” ha portato sabato a una giornata di violenza che ha aggravato la crisi istituzionale. L’operazione, condotta congiuntamente da polizia e forze militari sulla strada principale che collega La Paz con Oruro, si è conclusa con una serie di feriti, arresti e la morte di un manifestante.

Si tratta di Víctor Cruz Quispe, un giovane membro della comunità colpito da un proiettile da arma da fuoco nei pressi della città di Vilaque. Sebbene sabato sera il portavoce presidenziale, José Luis Gálvez, abbia pubblicamente negato l’esistenza di morti e assicurato che le forze dell’ordine avevano usato solo gas lacrimogeni, il rilascio di un certificato di morte presso l’Hospital de Clínicas de La Paz e le successive dichiarazioni dell’Ufficio del Procuratore Dipartimentale hanno finito per smentire la versione ufficiale.

Parallelamente allo scenario delle mobilitazione nelle strade, il partito di governo ha ottenuto un passaggio chiave per contrastare il conflitto sociale che va avanti da settimane. Il Senato ha approvato l’abrogazione della Legge 1341 sullo Stato di Emergenza. Si tratta di un regolamento approvato nel 2020 che limitava i poteri presidenziali nel decretare misure straordinarie. Con il sostegno della maggioranza e l’unica opposizione di tre parlamentari legati al vicepresidente Edmand Lara, la Camera Alta ha eliminato il precedente controllo parlamentare e l’obbligo di fissare limiti temporali su questo tipo di decreto.

Se la sanzione finale sarà ottenuta alla Camera dei Deputati, il presidente Rodrigo Paz avrà la via libera per dettare lo stato d’assedio in Bolivia senza restrizioni procedurali.

Fonte: Resumen Latinoamericano

27 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO