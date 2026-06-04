Colombia. “Vogliamo permettere che rubino le elezioni?”

Presento le prove verificate della potenziale frode, che posso trasmettere all’autorità competente.

Ho dichiarato di non aver riconosciuto i dati preliminari del conteggio dei voti provenienti dal software dei fratelli Bautista perché sono in possesso di tali dati.

Il mio impegno verso il mio popolo e il mio amore per il mio Paese, per il quale ho combattuto tutta la vita, mi impongono di rischiare tutto condividendo queste informazioni, e lo farò ora.

Il responsabile dell’anagrafe si è costantemente rifiutato di consegnare il codice sorgente, requisito fondamentale per la trasparenza elettorale.

L’ho fatto perché, in una sentenza del Consiglio di Stato del 2018, questo software è stato dichiarato vulnerabile sia internamente che esternamente.

Quando ho segnalato che il software era stato modificato in giorni in cui, per legge, avrebbe dovuto rimanere inattivo, il responsabile dell’anagrafe ha affermato che era impossibile.

Questo dimostra solo che l’anagrafe nazionale non ha alcun controllo sul software, come già sapevamo.

Il software è stato effettivamente modificato, due volte il 26 maggio 2026. La prima modifica è avvenuta alle 13:21:35. e la seconda alle 19:21:13.

La modifica consisteva nell’alterazione delle liste elettorali e del numero dei seggi e dei tavoli di votazione. Il quotidiano El Tiempo è riuscito a scoprire solo la modifica dei tavoli di votazione.

L’entità della modifica è la seguente:

Censimento ufficiale: 41.421.973. Questa cifra è stata modificata in DIVIPOL, utilizzando il software dei fratelli Bautista, il 26 maggio 2026, cinque giorni prima delle elezioni, al seguente importo: 42.307.373.

La differenza corrisponde a 885.409 nuove tessere elettorali che non si sono registrate entro i termini di legge.

Anche il numero dei seggi elettorali è stato modificato, aumentandolo come segue:

Da 13.742 seggi ufficiali a 14.438 in DIVIPOL, il software dei fratelli Bautista; differenza: 696 seggi.

Questo modifica il numero totale: i seggi elettorali ufficiali, già registrati, sono 120.527, ma nel DIVIPOL, gestito dai fratelli Bautista, che hanno condotto lo spoglio, ne risultano 122.020, con una differenza di 1.493 seggi in più, che potrebbero non essere stati conteggiati.

Posso dimostrare questi fatti dinanzi all’autorità competente.

Nel conteggio dei voti dei fratelli Bautista, 5.300 seggi risultano con più di 300 voti il ​​giorno delle elezioni, il numero massimo consentito durante l’orario di votazione; molti raggiungono i 700 voti.

È in questi seggi che si colloca il vantaggio di 635.000 voti di Abelardo su Cepeda.

Fornisco i dati completi relativi ai 5.300 seggi.

Allego qui i dati relativi ai 5.300 seggi elettorali atipici, dove il numero di elettori è di gran lunga superiore alla capienza fisica.

Il riconteggio in questi seggi deve essere effettuato non solo ricontando i voti, ma anche confrontando le liste elettorali con il modulo E-11 e con l’elenco elettorale ufficiale presentato due mesi fa:

In queste breve righe presento le prove documentabili della possibile frode commessa al primo turno delle elezioni presidenziali, per cui possono essere consegnate alle autorità competenti.

Il giorno delle elezioni ho detto che non riconoscevo i dati del pre-conteggio del software dei fratelli Bautista. Questo l’ho fatto perché ho i dati.

Il mio impegno verso il mio popolo e l’amore per il mio Paese, per cui ho lottato tutta la vita, mi fanno rischiare tutto nel trasmetterli, come leggerete di seguito.

Il “registrador”, l’Ufficio di Registro, si è rifiutato categoricamente di consegnare il codice sorgente che gestisce il conteggio dei voti, ossia il requisito di base per la trasparenza elettorale.

L’ho chiesto perché, con una sentenza piena del Consiglio di Stato del 2018, quel software è stato dichiarato vulnerabile, sia dall’interno che dall’esterno.

Di fronte alla mia denuncia che il software è stato modificato in giorni in cui, per norma legale, avrebbe dovuto rimanere fermo, il registrador ha detto che non era possibile consegnare il codice.

Questo indica che l’Ufficio non ha il controllo del software, come già sapevamo.

In verità, il software è stato effettivamente modificato, e ben due volte, il 26 maggio 2026. La prima modifica è avvenuta alle 13:21:35. La seconda alle 19:21:13.

La modifica è consistita nell’alterare il censimento elettorale e il numero di seggi elettorali. Il giornale “El Tiempo” è riuscito a scoprire solo la modifica dei seggi.

L’entità della modifica è la seguente. Censimento ufficiale: 41.421.973. Questa cifra è stata cambiata nel DIVIPOL, ossia nel software dei fratelli Bautista, il 26 maggio 2026, cinque giorni prima delle elezioni, arrivando alla cifra di 42.307.373.

La differenza è di 885.409 nuove schede elettorali che non sono state iscritte entro la data legale.

Sono stati anche variati i luoghi dove poter votare, aumentandoli da 13.742 ufficiali a 14.438 nel DIVIPOL. La differenza è di 696.

Questo comporta un cambiamento nel numero totale dei seggi ufficiali già scritti, ossia 120.527. Ma nel DIVIPOL dei fratelli Bautista, che sono coloro che hanno effettuato il conteggio, ce ne sono 122.020, con una differenza di 1.493 seggi aggiuntivi che probabilmente non sono stati scrutinati.

Posso provare questi fatti davanti alle autorità competenti.

Nel conteggio dei voti dei fratelli Bautista compaiono 5.300 seggi con più di 300 voti al giorno, che è la cifra massima che si può votare nelle ore elettorali; molti raggiungono i 700 voti.

A questo punto, non è un caso evidenziare che è proprio in questi seggi che si colloca il vantaggio di 635.000 voti con cui Abelardo ha superato Cepeda al primo turno nel conteggio proposto dai fratelli Bautista.

* Presidente uscente della Colombia

4 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO