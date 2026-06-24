Gli israeliani hanno invaso il Libano, ma poi lamentano perdite

I sionisti stanno urlando allo scandalo per l’uccisione, da parte di Hezbollah, di un equipaggio di quattro soldati israeliani in un carro armato nel sud del Libano. Il propagandista bellico Mark Levin ha scritto su Twitter che “Israele reagirà duramente” e che “Nessun memorandum d’intesa o accordo definitivo cambierà chi sono questi terroristi“, mentre il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha proclamato: “Per ogni lacrima di una madre israeliana, mille madri libanesi devono piangere. Tutto il Libano deve bruciare!“.

Da tutta questa melodrammatica sceneggiata e da questo vittimismo teatrale, si potrebbe pensare che i quattro israeliani siano stati uccisi nei loro letti a Tel Aviv, e non durante un viaggio in carro armato attraverso un paese straniero che avevano invaso.

Come ha detto Ryan Grim: “Non ho mai sentito parlare di un paese che invade un paese vicino e poi si lamenta che i suoi soldati siano morti durante l’invasione. Non credo che nessun altro paese abbia mai pensato di fare una simile lamentela“.

Con una mossa che non ha sorpreso assolutamente nessuno, Israele ha nuovamente bombardato senza pietà il Libano, mentre Netanyahu continuava a insistere sul fatto che l’esercito israeliano avrebbero proseguito la loro vasta occupazione del territorio libanese.

Le azioni di Israele hanno portato Teheran ad annullare i colloqui di pace programmati con Washington, ma ora giungono notizie di un nuovo accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah.

Israele non ha rispettato mai gli accordi di cessate il fuoco in Libano, ma vedremo cosa succederà.

Un fattore determinante in questo nuovo sviluppo potrebbe essere stata la minaccia dell’Iran di bombardare Israele senza preavviso se Trump non farà pressione su Netanyahu affinché ponga fine alla guerra in Libano, come abbiamo appreso da un recente rapporto di Drop Site News.

Il presidente Trump e il vicepresidente JD Vance hanno creato contenuti virali con toni duri sulla necessità che Israele raggiunga la pace e smetta di uccidere persone in Libano, ma in questo caso ciò che conta sono i fatti. O sono disposti a usare la loro influenza su Israele per garantire che questo accordo di pace si concretizzi, oppure no.

Se Israele continuerà a sabotare l’accordo senza subire gravi conseguenze da parte di Washington, potremo tranquillamente concludere che l’amministrazione Trump si è limitata alle parole.

E nel caso qualcuno non l’avesse capito, Trump non si meriterà mai alcun “merito” per aver fatto la pace con l’Iran, anche se alla fine dovesse spingere Israele a rispettare l’accordo. Non si ricevono elogi per aver iniziato una guerra di aggressione non provocata e poi averla persa. Non è una cosa che si possa fare.

Nel frattempo, invece di attaccare Trump per non aver fatto abbastanza per raggiungere la pace, i Democratici lo definiscono un debole e codardo per non aver continuato la guerra e per aver accettato di garantire 300 miliardi di dollari di finanziamenti per la ricostruzione.

“L’Iran ha raggirato Trump con questo cosiddetto accordo“, ha dichiarato giovedì il leader della minoranza al Senato , Chuck Schumer, aggiungendo: “I miei colleghi dell’altra parte dell’emiciclo sono disposti a inviare all’Iran 300 miliardi di dollari quando le esigenze economiche qui in patria sono così gravi? È quello che Trump vuole che facciano“.

“Con 300 miliardi di dollari potremmo porre fine al problema dei senzatetto, finanziare la ricerca sul cancro per 40 anni e offrire a ogni bambino l’asilo nido gratuito per oltre 7 anni. Invece, Trump li sta mandando all’Iran“, ha twittato la senatrice Amy Klobuchar.

“In sostanza, questo accordo prevede questo: l’Iran non fa alcuna concessione e gli Stati Uniti permettono all’Iran di commerciare petrolio gratuitamente, impegnandosi inoltre a versargli 300 miliardi di dollari di risarcimento“, ha dichiarato il senatore Chris Murphy.

“Trump sta sbandierando un ‘accordo’ che promette di revocare tutte le sanzioni, consentire all’Iran di esportare petrolio e potenzialmente imporre pedaggi, e consegnare più di 300 miliardi di dollari a quel paese“, ha affermato il senatore Adam Schiff, aggiungendo che l’accordo “sembra più una resa“.

Questi importanti esponenti democratici fanno sembrare che Trump stia semplicemente prendendo 300 miliardi di dollari dai contribuenti americani, quando, secondo Reuters, il finanziamento dell’accordo “sarà costituito interamente da fondi del settore privato“.

I democratici stanno essenzialmente riproponendo la stessa falsa accusa “Obama ha dato all’Iran bancali di contanti” che i repubblicani usavano per criticare l’accordo sul nucleare iraniano del 2015.

Ancora più significativo, quanto è rivelatore il fatto che questi guerrafondai fanatici improvvisamente fingano di preoccuparsi di quanto 300 miliardi di dollari potrebbero aiutare i cittadini americani comuni?

Ogni volta che qualcuno cerca di spostare il partito di un centimetro a sinistra su temi come l’assistenza sanitaria universale o altro, si vedono i funzionari del Partito Democratico che puntano il dito contro di loro, dicendo che non ci sono soldi per simili fantasie irrealizzabili, ma non appena si presenta l’occasione di promuovere nuove guerre, si affrettano a dire che potrebbero usare tutti quei soldi destinati alla pace per porre fine al problema dei senzatetto. Tutto ciò, ovviamente, verrà completamente ignorato al momento di votare il prossimo bilancio militare da 1.500 miliardi di dollari.

I democratici sono dei bugiardi insopportabili. La loro meschinità è superata solo dai sostenitori di Trump che affermano che il loro presidente meriti il ​​Premio Nobel per la Pace per aver perso una guerra che lui stesso ha iniziato.

Comunque, la situazione è un disastro. Vedremo come si evolverà il tutto.

* da https://caitlinjohnstone.com.au/, 19 giugno 2026

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