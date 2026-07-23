La Cina ha trasformato l’IA in un bene pubblico, perché la Silicon Valley va nel panico?

Se l’intelligenza artificiale (IA) dovrebbe trasformare il mondo in meglio, perché sta mettendo in ansia la Silicon Valley?

Cerca “China AI” nei motori di ricerca occidentali e vedrai la stessa parola comparire più e più volte – “race”. Ma cliccando tra i titoli, la vera emozione dominante è qualcos’altro: l’ansia.

Business Insider l’ha detto senza mezzi argomenti: “La Silicon Valley è in crisi per la strategia cinese di IA open-source.” Axios è stato ancora più diretto: Kimi K3, un nuovo modello di IA open-source sviluppato da Moonshot AI con sede a Pechino, “ha abbagliato gli sviluppatori, scosso la Silicon Valley e rilanciato la corsa all’IA da un giorno all’altro.”

Un venture capitalist americano ha catturato perfettamente l’atmosfera sui social media: “Il futuro è open source … Immaginate se l’America chiudesse la porta all’open source. Costringeremmo esplicitamente le aziende americane a pagare 26-56 dollari per ogni token da 1 MM per la propria intelligence che i loro avversari/concorrenti nel mondo pagherebbero 0,50-1 dollaro. Questo è economicamente insostenibile a meno che l’IA non sia una stronzata.”

Un ex consigliere per l’IA della Casa Bianca è andato oltre, affermando che i “modelli woke lobotomizzati” (modelli di IA paralizzati dal politicamente corretto) sono nemici della competitività americana.

Questa ondata di inquietudine risale a un solo evento: la World AI Conference (WAIC) 2026 a Shanghai. Lì, la Cina non si è limitata a presentare il modello aggiornato Kimi K3, ma ha anche lanciato l’Organizzazione Mondiale per la Cooperazione per l’Intelligenza Artificiale (WAICO), inviando un chiaro segnale di un approccio molto diverso allo sviluppo dell’IA, che colpisce il modello statunitense dove fa più male.

Alla base, la strategia statunitense sull’IA è una corsa guidata dal capitale. Investono massicciamente, mantengono i modelli più potenti chiusi e proprietari, e aggiungono controlli sulle esportazioni. Il risultato? Valutazioni alle stelle per una manciata di giganti – OpenAI, Anthropic, Google DeepMind – e un dominio a breve termine per gli Stati Uniti.

I prezzi delle azioni sono schizzati alle stelle. Gli investitori hanno incassato. Ma gli svantaggi sono ora impossibili da ignorare: costi estremi e forte dipendenza dalla scarsità artificiale. Nel momento in cui alternative aperte e a basso costo diventeranno ampiamente disponibili, il sistema potrebbe rapidamente crollare.

Questo ci porta alla domanda: a chi è rivolta l’IA?

Nell’approccio americano, l’IA è per lo più uno strumento di fascia alta – un prodotto redditizio progettato per nazioni ricche e grandi investitori. Essa allarga il divario tra ricchi e poveri, paesi sviluppati e in via di sviluppo.

Ancora più inquietante è la visione a lungo termine discussa silenziosamente: un futuro in cui una piccola élite fugge su Marte mentre la Terra viene lasciata a decadere, o in cui una manciata di oligarchi tecnologici usa IA e robot incarnati per controllare la maggior parte delle risorse – e, per estensione, l’umanità stessa.

Questa fredda e gerarchica techno-fantasia rivela il profondo difetto dell’approccio di USA: la tecnologia serve in ultima analisi il potere e la ricchezza di pochi.



La Cina offre una visione radicalmente diversa: l’IA come bene pubblico globale – qualcosa pensato per beneficiare tutta l’umanità.

I veri beni pubblici non hanno prezzi esorbitanti, barriere elevate o controllo monopolistico. Abbracciando modelli open-source, la Cina ha rilasciato codice, pesi e insight sull’addestramento affinché il mondo possa utilizzarli, modificarli e svilupparli. Rifiuta il vecchio manuale di gatekeeping e ricerca di rendite. L’obiettivo è rendere l’IA più facile da usare, più produttiva e accessibile a tutti.

L’IA è già passare dal mondo digitale a quello fisico – rimodellando energia, manifattura, sanità, agricoltura e città. Gli Emirati Arabi Uniti stanno utilizzando l’IA per la guida autonoma. Il Brasile lo sta implementando per l’agricoltura intelligente. La Cina sta condividendo capacità rilevanti con i paesi del Sud Globale. I beni pubblici, dopotutto, non dovrebbero essere un lusso.

La “cortina di ferro dell’IA” che gli Stati Uniti hanno cercato di costruire viene smantellata dalla spinta della Cina verso l’open source. Alla fine, il vero vincitore della corsa all’IA non sarà colui che costruisce il modello più potente in laboratorio. Sarà colui che creerà la prosperità più ampia nel mondo reale.

Gli Stati Uniti giocano per guadagni in conto capitale e egemonia tecnologica. La Cina punta sull’abbondanza condivisa e sul progresso umano. La domanda ultima non è mai cambiata: la tecnologia dovrebbe servire tutta l’umanità, o solo pochi privilegiati? La Cina ha dato la sua risposta.

23 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO