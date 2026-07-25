La guerra degli USA. Oltre la superficialità dei media…

Ciò che gli Stati Uniti stanno facendo attualmente è una rapida ristrutturazione per adattarsi a condurre una prolungata guerra di logoramento nella regione mediorientale.

Chiunque pensi che gli Stati Uniti non possano impegnarsi in guerre di logoramento, che fanno parte della loro dottrina militare, si sbaglia. Ma la domanda più importante è: gli Stati arabi possono sopportare le conseguenze di una guerra di logoramento tra Iran e Stati Uniti?

Le azioni dell’attuale amministrazione statunitense sotto Trump, dalla creazione di crisi commerciali con alleati vicini come Canada e Messico, alla minaccia militare diretta di annettere la Groenlandia, fino a spingere la regione sull’orlo di una guerra con l’Iran che non è un’opzione convenzionalmente praticabile, indurrebbero solo gli ingenui a credere di avere a che fare con un presidente folle che guida scenari di imprudenza politica, follia e avventurismo economico.

Trump sta portando avanti un piano terrificante che trascende la copertura mediatica superficiale e le analisi politiche superficiali. E se questa distruzione e smantellamento sistematico del vecchio ordine mondiale fosse l’obiettivo letterale e deliberato di un “piano generale” ideato ed eseguito alla perfezione nel caos controllato delle stanze oscure di Washington?

Il mondo intero oggi dipende geograficamente dallo Stretto di Hormuz e dal petrolio mediorientale.

I dati confermano che:

– Il Giappone importa il 75% del suo fabbisogno di petrolio dal Medio Oriente.

– L’India dipende dalla stessa fonte per il 60% del suo fabbisogno.

– L’Europa e la Cina dipendono dalle rotte di approvvigionamento del Golfo per il 20% del loro fabbisogno.

Ecco il fulcro del piano Trump. Se Trump trascinasse la regione in un confronto militare aperto e prolungato con l’Iran, la prima inevitabile conseguenza sarebbe la chiusura dello Stretto di Hormuz, seguita da quella dello Stretto di Bab el-Mandeb, e il blocco totale del flusso di petrolio mediorientale.

E in quel momento:

– L’economia globale crollerebbe e i prezzi dell’energia in Europa e in Asia schizzerebbero alle stelle, raggiungendo livelli senza precedenti e paralizzando fabbriche e città.

Ma:

– Dove si colloca il Nord America in questo collasso? Qui risiede l’oscuro genio strategico dell’Uomo Arancione:

– Il Nord America non ha bisogno del petrolio mediorientale; gli Stati Uniti hanno enormi riserve, il Canada si trova sopra vasti giacimenti petroliferi e il Venezuela, che è stato occupato, possiede le maggiori riserve petrolifere del pianeta.

– Non si tratta solo di petrolio e gas; la questione si estende all’azoto e ai fertilizzanti, essenziali per la produzione alimentare globale.

– Il Medio Oriente è il principale fornitore di questi materiali e, una volta interrotte le forniture, il mondo (soprattutto Europa e Asia) avrà solo due fonti di cibo ed energia: il Nord America e la Russia.

Pertanto, Trump si trasforma in un ingegnere che monopolizza gli elementi essenziali della vita umana, rendendo il mondo intero dipendente e asservito alle risorse che controlla.

L’aspetto più cruciale del piano di Trump è rispondere alla domanda fondamentale su cui si basa l’egemonia americana: come si proteggerà l’America dal collasso finanziario quando il suo debito sovrano raggiungerà i 39 trilioni di dollari?

Il sistema tradizionale di ogni amministrazione americana ha sempre temuto che le nazioni creditrici (come Giappone, Cina, Taiwan, Corea del Sud, Unione Europea e Stati del Golfo) avrebbero abbandonato i titoli di stato americani per rifugiarsi nell’oro, nello yuan cinese, nel franco svizzero o adottare il cambio valutario locale come base per gli scambi commerciali, il che avrebbe significato il crollo dello “schema Ponzi” finanziario americano.

Tuttavia:

Con l’attuazione del piano per rendere il mondo un paradiso energetico e alimentare, queste nazioni creditrici si trovano intrappolate; hanno un disperato e continuo bisogno di acquistare energia e cibo americani per sopravvivere.

E da dove proverranno i soldi per queste risorse? Saranno pagati riciclando i loro fondi e titoli di stato all’interno della stessa economia americana.

Trump sta conducendo una battaglia pericolosa e ambiziosa che minaccia la sicurezza globale se dovesse sfuggire al suo controllo. Sta trasformando la più grande debolezza storica dell’America (il debito) nella più grande arma di soggiogamento. Ha intrappolato i creditori, impedendo loro di abbandonare il dollaro perché sono semplicemente intrappolati all’interno della fortezza.

La conclusione geopolitica è che il “Nuovo Ordine Mondiale”, basato sulla globalizzazione, il libero scambio e la protezione gratuita degli alleati, è morto e sepolto.

Ciò che Trump sta facendo è creare quella che viene definita “la rete tecnologica”, che sta trasformando il continente nordamericano (Stati Uniti, Canada, Messico e Groenlandia, ricchi di minerali delle terre rare) in una fortezza economica e militare chiusa, dotata di assoluta autosufficienza e in grado di controllare le catene di approvvigionamento globali attraverso monopoli sulle materie prime e il dominio sulle rotte marittime e terrestri.

Trump non sta agendo in modo sconsiderato. Piuttosto, sta attuando una strategia spietata per smantellare il “vecchio impero globale americano” che prosciuga le risorse dei contribuenti statunitensi e ricostruirlo come un “monopolio brutale” che lascia il mondo nel caos e nelle guerre, mentre Washington siede sul suo trono delle risorse, dettando le proprie condizioni e costringendo tutti a inginocchiarsi in segno di sottomissione per sopravvivere.

Non è un sistema stupido; è un nuovo, brutale ordine mondiale gestito con la mentalità di un magnate immobiliare e di un grande monopolista, proprio come il dollaro si è trasformato sotto i nostri occhi da strumento di commercio globale in una frusta punitiva usata per tarpare le ali alle potenze emergenti.

Trump ha dato al mondo il tempo di affrontare lo shock, il tempo di assorbirlo e il tempo di placare le reazioni. Sta avvelenando l’economia globale e le somministra occasionalmente degli antidolorifici, ma la sta lentamente uccidendo, di una morte pietosa.

Il mondo non è del tutto stupido, e c’è chi lo capisce. Trump sta per compiere un passo pericoloso verso le linee rosse dei suoi rivali, e le conseguenze non saranno positive, soprattutto perché il campo di battaglia inizierà a Est. In breve, stiamo bussando alle porte di una nuova era di schiavitù digitale. Il mondo si orienterà verso il trumpismo, o assisteremo tutti al crollo di un intero impero per mano di un buffone audace e ambizioso?

Oltre la superficialità dei media… un po’ più a fondo.

* giurista norvegese di origini palestinesi. Presidente dell’International Network for Rights and Development e Direttore esecutivo dell’International Alliance for the Prosecution of War Criminals

25 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO