India. La generazione che si rifiuta di strisciare: la Gen Z è una lotta di classe

Il 20 luglio, migliaia di giovani hanno tentato di marciare da Jantar Mantar verso il Parlamento. Portavano cartelli, gridavano slogan e chiedevano le dimissioni del Ministro dell’Istruzione dell’Unione, Dharmendra Pradhan, a causa delle ripetute irregolarità negli esami, delle fughe di notizie sui test, degli esami cancellati e del rifiuto del governo di assumersi la responsabilità per il disastro inflitto agli studenti.

La Polizia di Delhi ha risposto con barricate, manganelli e gas lacrimogeni. Alcuni manifestanti sono stati trattenuti, mentre altri si sono riorganizzati in gruppi più piccoli e hanno continuato verso il Parlamento. Il movimento aveva superato una soglia importante: ciò che era iniziato come satira sui social media era sceso in piazza come confronto con il potere statale.

I manifestanti si fanno chiamare Cockroach Janta Party (CJP). Il nome è nato dopo che un’osservazione giudiziaria denigratoria ha paragonato gli attivisti e i giovani disoccupati a scarafaggi e parassiti. Piuttosto che ritirarsi di fronte all’insulto, i giovani lo hanno trasformato in un distintivo di sfida collettiva.

Se coloro che governano l’India vedono i suoi giovani disoccupati come scarafaggi, allora gli scarafaggi si riuniranno. Il nome prende in giro il Bharatiya Janata Party, ma cattura anche qualcosa dell’esperienza di una generazione a cui è stato ripetutamente detto di essere eccessiva, ingrata, inoccupabile e in qualche modo personalmente responsabile del fallimento del sistema economico, che vedono come un sistema precario che dovrebbe dare loro lavoro, ma che – come il sistema capitalistico spietato – li tratta come usa e getta.

Dalla sua prima grande protesta a Delhi il 6 giugno, il movimento si è diffuso in città tra cui Pune, Mumbai, Bengaluru, Lucknow e Nagpur. I suoi sostenitori hanno allestito un campo a Jantar Mantar, dove l’attivista climatico Sonam Wangchuk ha intrapreso uno sciopero della fame in solidarietà con le loro richieste prima di essere portato via con la forza in ospedale.

Le questioni immediate sono abbastanza serie: l’integrità degli esami di ammissione e reclutamento, il risarcimento per le famiglie degli studenti che si sono tolti la vita, la riforma di un sistema esaminativo infarcito di corruzione e le dimissioni del ministro dell’Istruzione.

Tuttavia, dietro queste richieste si cela una crisi sociale molto più ampia, poiché un foglio d’esame non è semplicemente un foglio pieno di domande. Per milioni di famiglie della classe lavoratrice, rappresenta anni di risparmi, sacrifici, studio e speranza. Quando quel foglio viene divulgato o l’esame viene cancellato, il fragile progetto di un’intera famiglia viene distrutto.

I media hanno prontamente descritto il movimento Cockroach come la prima “protesta della Gen Z” indiana. C’è del vero in questa descrizione. Il suo linguaggio è nato sui social media e quindi utilizza con grande abilità meme, satira, parodie, video brevi e umorismo autoironico. Molti dei suoi partecipanti non hanno conosciuto altro governo che quello guidato dal Primo Ministro Narendra Modi.

Il loro vocabolario politico si è sviluppato in condizioni in cui i telegiornali si sono in gran parte arresi al potere, il dissenso è stato criminalizzato e Internet è diventato sia un meccanismo di sorveglianza che uno degli ultimi spazi rimasti in cui la rabbia può circolare rapidamente.

Ma il termine “Gen Z” spiega molto meno di quanto sembri. È una categoria di marketing che si spaccia per sociologia. Raggruppa insieme la figlia di un bracciante agricolo e il figlio di un miliardario solo perché sono nati nello stesso arco di anni.

Le generazioni non sostengono esami, non cercano lavoro, non consegnano cibo né prendono in prestito denaro per le tasse dei corsi di preparazione, ma le classi sociali sì. La questione decisiva non è quando questi giovani sono nati, ma che tipo di ordine economico hanno ereditato e quale posto, se mai, quell’ordine ha preparato per loro.

I giovani manifestanti non sono in rivolta perché hanno una capacità di attenzione più breve o una speciale avversione culturale per l’autorità. Sono in rivolta perché il capitalismo non può integrarli in una vita economica dignitosa. È stato detto loro di studiare, acquisire lauree, imparare nuove competenze, rimanere competitivi e diventare “imprenditori”.

Le loro famiglie hanno preso in prestito denaro, venduto terreni, rinviato cure mediche e ridotto i consumi domestici per pagare l’istruzione e i corsi di preparazione. Alla fine di questo estenuante viaggio, molti scoprono che il lavoro promesso non esiste. Altri trovano solo contratti temporanei, tirocini non retribuiti, lavoro su piattaforma o lavori i cui salari non hanno alcuna relazione con le loro qualifiche.

Anche i dati ufficiali rivelano la portata del problema. La Periodic Labour Force Survey del governo per il 2025 ha collocato la disoccupazione tra i quindicenni e i ventinovenne al 9,9 per cento, con un picco del 13,6 per cento tra i giovani urbani. Ha anche rilevato che un quarto degli indiani tra i quindici e i ventinove anni non era né occupato né impegnato in istruzione o formazione.

Questi dati principali oscurano una vasta sottoccupazione, il lavoro familiare non retribuito e la disperazione che costringe le persone ad accettare qualsiasi attività come lavoro. Solo il 23,6 per cento dei lavoratori indiani aveva un impiego regolare retribuito o salariato, mentre il 56,2 per cento era classificato come lavoratore autonomo, una categoria che spazia dai professionisti facoltosi ai venditori ambulanti e ai lavoratori non retribuiti nelle fattorie familiari.

Il Rapporto sull’occupazione in India prodotto dall’Institute for Human Development e dall’International Labour Organisation fornisce un quadro ancora più chiaro. Nel 2022, la disoccupazione tra i giovani laureati era al 29,1 per cento, nove volte il tasso tra i giovani che non sapevano né leggere né scrivere. Quasi l’82 per cento della forza lavoro era nel settore informale, mentre quasi il 90 per cento era impiegato informalmente.

I salari reali per i lavoratori regolari erano stagnanti o in calo, e l’occupazione su piattaforma si era espansa come estensione del lavoro informale supervisionata digitalmente, in gran parte priva di sicurezza sociale. Il rapporto ha rilevato che l’attesa media per un primo lavoro superava un anno e che molti giovani tecnicamente qualificati svolgevano lavori non correlati alla loro formazione.

Questo è l’amaro paradosso al centro delle proteste. L’istruzione ha ampliato le aspirazioni e le capacità dei giovani indiani, ma l’economia non ha ampliato il numero di posti di lavoro dignitosi a loro disposizione. Più studiano, più vedono chiaramente il divario tra ciò che la società ha promesso e ciò che può offrire.

La loro laurea diventa la prova non della loro inadeguatezza, ma di quella di un modello economico organizzato attorno alla finanza, alla produzione ad alta intensità di capitale, alla privatizzazione e all’arricchimento di una piccola élite aziendale.

La crisi non è iniziata con il governo Modi, ma dodici anni di governo del BJP l’hanno aggravata. La demonetizzazione e la mal progettata Goods and Services Tax (GST) hanno danneggiato le piccole imprese, che storicamente hanno assorbito un gran numero di lavoratori.

Le assunzioni nel settore pubblico sono state ritardate o ridotte, i posti vacanti rimangono scoperti e il lavoro sicuro è stato sostituito dal lavoro contrattuale. La manifattura non è cresciuta nella misura necessaria per impiegare i milioni di persone che entrano ogni anno nel mercato del lavoro.

Nel frattempo, l’istruzione pubblica è stata indebolita e l’industria dei corsi di preparazione si è espansa, trasformando l’ansia in una merce immensamente redditizia. Il governo celebra la crescita del PIL, le autostrade, i pagamenti digitali, le società unicorno e la ricchezza dei miliardari indiani, ma nessuna di queste statistiche risponde alla domanda sentita in innumerevoli case: dove sono i posti di lavoro?

Le fughe di notizie sui test devono quindi essere comprese come qualcosa di più della corruzione amministrativa. Sono espressioni concentrate di una più ampia ingiustizia di classe. Milioni di persone competono per un numero limitato di posizioni perché il lavoro sicuro è stato deliberatamente reso scarso. Ogni candidato deve pagare le tasse, percorrere lunghe distanze, acquistare materiale di studio e talvolta passare anni nei centri di preparazione.

Quando un esame viene compromesso, lo stato parla di problemi tecnici e commissioni d’inchiesta. Per il candidato, tuttavia, è stato rubato il tempo stesso. Un limite massimo di età si avvicina; il debito familiare si accumula; un altro anno scompare.

Il governo vorrebbe isolare le proteste come lo sfogo emotivo di una generazione impaziente. Alternerà ridicolo, repressione, promesse di consultazione e tentativi di dividere il movimento. Ai giovani verrà detto che mancano di esperienza, che forze straniere li stanno traviando o che la loro protesta danneggia l’immagine della nazione.

Ma non c’è nulla di antinazionale nel chiedere che un paese fornisca ai suoi giovani un lavoro utile. Ciò che danneggia l’India è un ordine in cui i giovani sono necessari come consumatori, punti dati, lavoratori delle consegne e folle elettorali, ma non sono accolti come lavoratori con diritti, cittadini con voce e esseri umani che hanno diritto a un futuro.

L’energia del movimento Cockroach è importante, ma la spontaneità e la portata digitale da sole non possono superare il potere consolidato. La sua forza duratura dipenderà dal fatto che colleghi la riforma degli esami alla lotta per l’occupazione, l’istruzione pubblica, i diritti dei lavoratori e la ridistribuzione economica.

Gli studenti di Jantar Mantar condividono un futuro con insegnanti a contratto, lavoratori dei progetti, fattorini delle consegne, apprendisti in fabbrica, laureati disoccupati e lavoratori rurali. Il movimento deve resistere ai tentativi di descrivere la politica organizzata, i sindacati e le organizzazioni studentesche consolidate come reliquie appartenenti a un’altra generazione. L’esperienza accumulata dalla classe operaia organizzata non è un peso per la rivolta giovanile; è una delle risorse che possono dare a tale rivolta resistenza e direzione.

Il nome “scarafaggio” porta con sé una verità storica involontaria. Gli scarafaggi sopravvivono perché sono difficili da eliminare. Ma i giovani per le strade non chiedono semplicemente di sopravvivere nelle fessure di un sistema in decomposizione. Vogliono vivere, lavorare, usare ciò che hanno imparato e contribuire alla società con dignità. La loro rabbia è generazionale nell’apparenza ma profondamente basata sulla classe nel suo contenuto.

Il compito della Sinistra non è né romanticizzare questa rabbia né predicare da lontano, ma entrare in dialogo con essa, aiutarla a identificare la struttura alla base della sua sofferenza e unire le sue richieste immediate a un programma capace di creare milioni di posti di lavoro sicuri e socialmente utili.

Il gas lacrimogeno fuori dal Parlamento non può rispondere alla domanda posta dai manifestanti. I governanti dell’India possono spingerli dietro le barricate e chiamarli insetti, parassiti o provocatori. Ma una società che si rifiuta di fare spazio ai suoi giovani scoprirà alla fine che i giovani hanno deciso di rifare la società stessa.

* Globetrotter

28 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO