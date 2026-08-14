McCarthismo del XXI secolo. Cuba nel mirino

Il 25 maggio 2020 a Minneapolis, negli Stati Uniti, George Floyd (un uomo nero) fu arrestato con l’accusa di aver tentato di pagare un pacchetto di sigarette con una banconota falsa da 20 dollari. L’agente di polizia Derek Chauvin (un uomo bianco) lo gettò a terra e premette il suo ginocchio sul collo per oltre 9 minuti.

Non servì a nulla che George Floyd ripetesse “Non riesco a respirare” più di 20 volte. Perse conoscenza e morì per soffocamento. In altre parole, fu assassinato dal poliziotto. Questo fatto provocò un’ondata di indignazione e proteste che si estese a più di 2000 città degli Stati Uniti e oltre.

La storia degli Stati Uniti mostra un lungo curriculum di politiche discriminatorie che riflettono un sistema strutturalmente razzista. L’indignazione per l’assassinio spietato di un afrodiscendente per mano di un poliziotto bianco sembrerebbe una reazione inevitabile.

Nonostante ciò, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti non ha trovato spiegazione migliore che attribuire la responsabilità delle proteste al governo cubano, il cui “mito fondativo e principio centrale è cancellare gli Stati Uniti dalla faccia della Terra“, come affermano in un rapporto infame pubblicato il 20 luglio di quest’anno 2026, intitolato “Cuba. La Capitale del Comunismo del XXI Secolo“.

Il rapporto del Dipartimento di Stato, che sembra generato dall’Intelligenza Artificiale, è una raccolta di luoghi comuni che ricordano i tempi del senatore repubblicano Joseph McCarthy, il quale avviò una crociata anticomunista tra il 1950 e il 1954 che implicò la persecuzione, il licenziamento o la prigione di chiunque fosse accusato di appartenere o simpatizzare con movimenti di sinistra, il che veniva interpretato come “attività anti-americane”.

In generale non ci fu mai un’indagine giudiziaria che collegasse gli accusati a tali attività. Fu creato un Comitato che convocava gli imputati, ai quali veniva chiesto di denunciare conoscenti con presunte posizioni di sinistra. Le molestie raggiungevano un tale livello che rifiutarsi di rispondere facendo appello al diritto costituzionale di non auto-incriminarsi (Quinto Emendamento) era considerato prova di colpevolezza.

Ora, nel pieno del 2026, il Dipartimento di Stato fa appello alla paura per creare una fantasia che fa apparire il governo cubano e i suoi servizi di intelligence come la maggiore minaccia affrontata dalla maggiore potenza militare della Terra, e così generare un clima di paranoia nella popolazione degli Stati Uniti che scateni la sfiducia e prepari le condizioni per un possibile attacco armato all’isola.

In tale rapporto, Cuba è accusata di aver sostenuto movimenti di resistenza a regimi dittatoriali e criminali come i Tupamaros, che lottarono contro la dittatura uruguaiana negli anni ’70, il Fronte Sandinista, che rovesciò la dittatura di Somoza in Nicaragua, o la guerriglia venezuelana negli anni ’60, che lottò contro il governo socialdemocratico di Betancourt e Leoni, governi che praticarono e perfezionarono le sparizioni forzate, la tortura e le esecuzioni extragiudiziali.

Sebbene il rapporto, come fece McCarthy, non presenti alcuna prova contro Cuba, almeno non ci sono dubbi che l’accusa sia quella di aver sostenuto coloro che resistettero a governi criminali fortemente contestati dalla storia. Sembra che l’IA utilizzata non si sia accorta di questo dettaglio.

Il rapporto, di 99 pagine, elenca le molteplici azioni che, senza alcuna prova, il governo cubano compierebbe per infiltrarsi non solo nel governo statunitense, ma anche nei movimenti sociali, nei sindacati, nelle università e nelle piattaforme scientifiche e culturali. È un racconto in cui si mescolano alcune condanne verificate per spionaggio con testimonianze non verificate di disertori o rapporti del Congresso, della CIA o dell’FBI che non hanno modo di essere provate.

Ciò che il rapporto omette sono i più di 60 anni di aggressioni statunitensi contro Cuba, che includono il blocco illegale condannato ripetutamente ogni anno dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che ha causato danni accumulati dall’inizio per 164 miliardi di dollari, gli attacchi armati come quello della Baia dei Porci, i più di 600 attentati contro il Comandante in Capo Fidel Castro o l’attentato con bomba contro il volo 455 della Cubana de Aviación il 6 ottobre 1976, che provocò la morte di 73 persone e i cui autori intellettuali, Orlando Bosch e Luis Posada Carriles, vissero protetti negli e dagli Stati Uniti fino alla loro morte.

Il Dipartimento di Stato approfitta di questo rapporto per incriminare ogni dissenso all’interno degli Stati Uniti, mescolando epoche e movimenti come le Pantere Nere, Black Lives Matter, associazioni di avvocati, università e brigate di solidarietà come parte di un presunto piano per distruggere i “valori americani“.

Improvvisamente risulta che gli accordi accademici tra l’Università dell’Avana e le università statunitensi fanno parte di un’agenda di spionaggio, che i piani di sviluppo turistico di Cuba fanno parte di un’agenda di addottrinamento e che il corpo medico cubano è in realtà una brigata di spie sparse per il mondo per distruggere i valori occidentali.

Il rapporto del Dipartimento di Stato, oggi diretto da un bugiardo, opportunista e ambizioso Marco Rubio, non ha alcun valore accademico o di intelligence. La sua importanza non è quella. La sua importanza è che rivela in modo esplicito un governo essenzialmente fascista che cerca di imporsi con la forza, la censura e la paura di fronte al mondo e questo include lo stesso popolo nordamericano.

Lo scrittore argentino Julio Cortázar scrisse: “Essere fascisti; se nessuno lo ha definito esattamente, basta osservarlo come comportamento per sentire che la sua radice è negativa, che nasce dalla paura“. È proprio quella paura che l’Amministrazione Trump usa per giustificare il suo agire autoritario.

Il nemico malvagio che chiamò prima comunista, poi terrorista, islamista, narcotrafficante, migrante e ora di nuovo comunista. Un agire pericoloso che cerca di costruire una piattaforma internazionale di repressione sullo stile del Piano Condor rinnovato e rinforzato da sofisticati strumenti tecnologici che attacca senza pietà Cuba ma che si propone di porre fine a tutto ciò che lo sfida.

Quest’anno commemoriamo il centenario del Comandante in Capo Fidel Castro. Come pochi, Fidel rappresenta la dignità dell’essere umano e la difesa dei principi come valori irriducibili per la costruzione di quell’altro mondo possibile e necessario di giustizia, uguaglianza e pace.

Laddove Cuba invia brigate mediche, gli Stati Uniti inviano soldati addestrati per uccidere. Laddove Cuba invia maestre e maestri per insegnare a leggere, scrivere e portare luce ai popoli esclusi, gli Stati Uniti inviano spazzatura mediatica, alienazione, oscurità e morte.

Cuba ha resistito con dignità alla maggiore minaccia dell’umanità ed è dovere di tutti e tutte innalzare la nostra massima condanna alle politiche implementate dal governo degli Stati Uniti contenute oggi in quel rapporto meschino ed esprimere la nostra solidarietà, nel centenario del Comandante Fidel Castro, per quel popolo coraggioso. Basta con il blocco! Basta con le minacce!

* da GlobeTrotter – Guillermo R. Barreto è venezuelano, Dottore in Scienze (Univ Oxford). Professore emerito dell’Università Simón Bolívar (Venezuela). È stato Viceministro della Scienza e Tecnologia, presidente del Fondo Nazionale per la Scienza e la Tecnologia e Ministro dell’Ecosocialismo e delle Acque (Repubblica Bolivariana del Venezuela). Attualmente è ricercatore presso l’Istituto Tricontinentale di Ricerca Sociale e collaboratore visitatore del Centro di Studio delle Trasformazioni Sociali-IVIC.

14 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO