L’azienda orwelliana dietro i nuovi guanti a scossa elettrica dell’ICE

Nel 2022, il vicecapo Adam Glueck, del dipartimento di polizia di Cape Girardeau, nel Missouri sud-orientale, acquistò guanti a scossa elettrica per i suoi agenti dopo averli scoperti in una fiera. E i suoi dipendenti, disse, non ne avevano mai abbastanza.

“Se in questo momento provassi a togliere i guanti a quegli agenti, credo che avremmo un ammutinamento tra le mani“, scherzò Glueck in un’intervista podcast un paio di anni dopo. “Ci si sono davvero affezionati“.



I guanti a scossa, spiegò poi, permettono a chi li indossa di infliggere dolore senza lasciare il tipo di segni che potrebbero sembrare sgradevoli ai testimoni o rendere un agente vulnerabile a cause legali.



“Nella società di oggi, sapete, tutti filmano tutto, tutti hanno un telefono cellulare“, disse Glueck. Se un agente prende a pugni qualcuno in video, può diventare virale in un istante; persino un taser standard lascia ferite da puntura. Ma “il guanto ha un impatto visivo ridotto e sembra migliore in video e agli occhi dei testimoni. Con un guanto, non ci sono segni di bruciatura o cicatrici“.



I guanti, prodotti da un’azienda chiamata Compliant Technologies, sono stati usati per anni da polizia, sceriffi, guardie carcerarie e persino agenti di sicurezza scolastica. Sono stati descritti da gruppi come Amnesty International come “facilmente utilizzabili in modo improprio per la tortura“. E questa settimana, l’ICE ha pubblicato un piano per ordinarne 20 milioni di dollari.



Il dispositivo si chiama GLOVE, acronimo di Generated Low Output Voltage Emitter (Emettitore a Bassa Tensione Generato). Sembra un normale guanto da lavoro nero imbottito, ma quando chi lo indossa preme un piccolo pulsante sul polso del guanto, produce una scossa elettrica dolorosa.



“Abbiamo un detto: sentire per credere“, ha dichiarato Jeff Niklaus, amministratore delegato di Compliant Technologies, in un video su YouTube del 2022. In clip promozionali, si vedono persone che perdono il controllo degli arti, cadono a terra e gridano dal dolore dopo un leggero tocco del GLOVE.

Nel 2022, l’azienda lo definiva un'”arma” nei post su Instagram. Da allora, però, ha ridimensionato il linguaggio definendolo “un dispositivo di distrazione conduttiva e de-escalation“, presentando la tecnologia sul suo sito web come “umana“.



Organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International hanno da tempo sollevato preoccupazioni sui dispositivi a scossa elettrica come il GLOVE, così come su altri prodotti venduti da Compliant Technologies, come cinture e giubbotti a scossa elettrica, che l’azienda raccomanda per il trasporto dei detenuti, l’uso in aula e l’uso su “individui aggressivi” durante procedure mediche come prelievi di sangue.



La tecnologia non è regolamentata “nonostante i chiari rischi per i diritti umani associati al suo utilizzo“, hanno scritto i ricercatori di Amnesty International in un rapporto del 2025 che dettaglia casi in cui dispositivi a scossa elettrica sono stati usati per la tortura. Il rapporto si conclude con la raccomandazione che i paesi “cessino l’uso, dismettano e distruggano eventuali scorte di tali proibite armi a scossa elettrica“.

Yumna Rizvi, analista politica senior del Center for Victims of Torture, ha definito i guanti “attrezzatura intrinsecamente abusiva che facilita la tortura“. Alcuni dipartimenti di polizia che usano i dispositivi emettono linee guida che ne sconsigliano l’uso contro donne incinte, anziani o persone in catene.

Un manuale utente del GLOVE del 2021 osserva che può causare “un aumento della pressione sanguigna” e “cambiamenti del ritmo cardiaco” e raccomanda agli utenti di evitare di dare scosse a “persone con condizioni di salute evidenti“.

Il manuale include anche un’immagine che recita “il male è impotente quando i buoni non hanno paura“, sovrapposta a una bandiera Blue Lives Matter.



“Come è possibile che l’ICE vada in giro con questi guanti?” si chiede Rizvi. “È intrinsecamente dannoso. Non ha alcuno scopo legittimo per le forze dell’ordine“.



“I nostri agenti sono altamente addestrati nelle tattiche di de-escalation e ricevono regolarmente formazione continua sull’uso della forza,” ha dichiarato un portavoce dell’ICE a Mother Jones; Compliant Technologies non ha risposto a una richiesta di commento.

I dispositivi “saranno assegnati agli ufficiali e agenti di Homeland Security Investigations (H.S.I.) e Enforcement Removal Operations (ERO)“, secondo un avviso pubblicato dal DHS il 10 agosto. Saranno consegnati entro la fine di marzo 2027.



Compliant Technologies è stata fondata nel 2018 da Jeff Niklaus, ex pilota di elicotteri Blackhawk dell’esercito in Afghanistan e Somalia, che crede che il presidente Donald Trump sia stato “unto” da Dio. È anche un teorico della cospirazione a tempo perso: in un’intervista podcast del 2025, ha incolpato il vaccino e l’inclusione di donne e persone LGBTQ nelle forze armate da parte dell’amministrazione Biden per il tragico incidente aereo tra un aereo di linea e un elicottero militare.

In un’intervista del mese scorso all’International Law Enforcement Educators & Trainers Association, Niklaus ha dichiarato di essersi ispirato a fondare la sua azienda dopo aver partecipato alla battaglia di Mogadiscio del 1993, su cui si basa il libro Black Hawk Down.



“Se guardate al perché… voglio dire, abbiamo perso 18 ragazzi in un solo giorno“, ha detto Niklaus. (In quel giorno furono uccise centinaia di somali, insieme a 18 americani). “Quindi, per me personalmente, se possiamo aiutare a salvare o fermare il ferimento di almeno 18 persone, allora sento di aver fatto qualcosa come azienda“, ha affermato.



Ma la sua tecnologia ha anche ferito delle persone. Una causa pendente per morte ingiusta sostiene che un uomo di 43 anni di nome Jonathan Mansfield sia morto perché gli agenti penitenziari lo hanno scosso 27 volte con i guanti e 13 volte con un taser. Due delle scosse con i guanti sono durate 45 e 99 secondi. Il limite raccomandato dal produttore è di 15 secondi.

Un uomo con problemi cardiaci ha fatto causa dopo essere stato scosso in una fiera a Las Vegas, come riportato dall’Associated Press. E nel 2023, un uomo detenuto nel carcere della contea di Bullitt, nel Kentucky, ha citato in giudizio un dipendente di quel carcere per averlo scosso ripetutamente con i guanti.

“I guanti sembrano esattamente come un taser“, ha detto Josh Elswick, che era in manette e catene quando è stato scosso. I rappresentanti del carcere della contea di Bullitt hanno dichiarato ai media locali che avrebbero smesso di usare i guanti a scossa elettrica poco dopo.



Ma le polizie locali in tutto il paese continuano ad acquistare con entusiasmo i guanti, in gran parte per poter danneggiare le persone ed evitare di essere citate in giudizio. “Ha avuto successo, dagli agenti di pattuglia alle guardie carcerarie“, ha detto lo sceriffo della contea di Lumpkin, Stacy Jarrard, in un video promozionale di Compliant Technologies.

“È stato un ottimo strumento per mitigare la responsabilità legale“, secondo Justin Hall, guardia carceraria della contea di Nelson. Anche Bob Couey dello sceriffo della contea di Floyd ha elogiato il GLOVE: “Raccomando vivamente questi guanti a chiunque cerchi uno strumento utile che non porti a cause legali“.

* da Mother Jones

17 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO