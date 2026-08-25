A Gaza Israele dichiara guerra anche agli aquiloni. Pretesti per continuare un genocidio

Il Ministro della Difesa israeliano ha dato ordine di attaccare qualsiasi bambino di Gaza che faccia volare un aquilone, da anni il giocattolo più popolare tra i bambini palestinesi della Striscia a causa del blocco e della disastrosa situazione economica.

“Avvertiamo Hamas che se i lanci verso Israele non cesseranno immediatamente, l’esercito israeliano agirà intensificando le operazioni contro i responsabili” ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, aggiungendo che Israele ordinerà lo sfollamento forzato dei palestinesi dalle aree della Striscia di Gaza utilizzate per “lanciare droni, palloni aerostatici e aquiloni”.

La decisione del Ministro della Difesa non si è fermata qui. Ha anche ordinato lo sfollamento degli abitanti di qualsiasi area in cui un bambino faccia volare un aquilone e la distruzione degli aquiloni stessi, poiché l’esercito considera questo giocattolo un atto militare.

Mejid Balghouti commenta: “Questo avviene dopo che gli israeliani hanno trovato degli aquiloni sfuggiti dalle mani dei bambini e atterrati negli insediamenti intorno a Gaza. Questi aquiloni non rappresentavano una minaccia, ma i media israeliani e l’opposizione hanno sfruttato l’incidente come tema elettorale per attaccare il governo, che, a sua volta, si è alleato con loro per mantenere il potere. Ora, l’opposizione sta lanciando i propri aerei da guerra nei cieli di Gaza, alla ricerca di qualsiasi bambino che giochi con un aquilone per ucciderlo, tutto per placare l’opinione pubblica israeliana”.

E’ utile ricordare che diversi anni fa, ma sembra passato un secolo, tra le varie forme di resistenza dei palestinesi c’era anche il lancio di aquiloni incendiari sui campi israeliani al di là della frontiera di Gaza con scene ridicole di aerei e elicotteri militari israeliani alla caccia di aquiloni.

Ma non è questo il caso. Da tempo i palestinesi di Gaza non sono in grado di muovere azioni offensive contro Israele. Questo degli aquiloni somiglia spudoratamente ad un nuovo pretesto per poter bombardare impunemente le tendopoli dei rifugiati palestinesi.

25 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO