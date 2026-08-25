L’inflazione a Cuba. Una battaglia per la sopravvivenza della Rivoluzione e il benessere del popolo

Quando ci si siede a riflettere sull’inflazione cubana, non lo si può fare né dalla fredda statistica né dai manuali di economia scritti in paesi senza blocco. Bisogna farlo dalla trincea, dalla resistenza quotidiana di un popolo che da più di sei decenni dimostra di non arrendersi. Perché questo, compagni, non è un problema tecnico: è una battaglia politica, e in essa è in gioco niente meno che la sopravvivenza della Rivoluzione e il benessere del nostro popolo.

L’inflazione: un termometro dell’aggressione imperialista

Non possiamo parlare di inflazione senza parlare della sua causa fondamentale: il blocco criminale degli Stati Uniti. Le cifre ufficiali parlano di un 18,27% di inflazione su base annua nel mercato formale, ma ogni cubano sa che la realtà è più dura. L’assedio petrolifero che Washington ha imposto da gennaio ha fatto salire i prezzi in modo trasversale e a livelli smisurati, specialmente nell’alimentazione e nei trasporti.

Il Partito Comunista e il governo hanno riconosciuto con onestà rivoluzionaria che esiste «un accumulo di distorsioni, avversità, difficoltà ed errori propri, esacerbati da un blocco esterno estremamente aggressivo». E di fronte a ciò, la risposta non può essere la rassegnazione. Come ha detto il presidente, «non c’è spazio per la gestione rassegnata della crisi».

Quale livello di inflazione sarebbe sano per il nostro popolo?

In un’economia normale, senza blocco, con produzione propria e moneta stabile, l’obiettivo sarebbe un’inflazione tra il 2% e il 5% annuo. Ma a Cuba, con un blocco che ci strangola, parlare di queste cifre oggi sarebbe irrealistico.

Il livello di inflazione che sarebbe sano per il nostro popolo è quello che permette a una famiglia con un salario medio di coprire i propri bisogni fondamentali senza dover vendere quel poco che possiede. E ciò passa per la stabilizzazione macroeconomica, perché come ha detto il presidente, la stabilità macroeconomica «non è un lusso tecnocratico; è una condizione affinché i salari valgano la pena, affinché il mercato funzioni, non per sé stesso, ma per garantire una politica sociale sostenibile».

Le trasformazioni necessarie: uno sguardo dalla coscienza rivoluzionaria.

Sono state approvate 176 misure economiche che rappresentano la trasformazione più profonda della nostra economia socialista in decenni. Non le abbiamo fatte per compiacere nessuno, è per sopravvivere. Come ha chiarito Díaz-Canel: «Si tratta, al di sopra di tutto, di salvare la Rivoluzione».

In questo compito essenziale per abbassare i prezzi e con essi i livelli di inflazione, queste sono alcune delle proposte che avanziamo:

Primo: smettere di finanziare il deficit con emissione monetaria. Questa non è una concessione al neoliberismo, è una necessità marxista. Quando lo Stato emette moneta senza copertura, ciò che fa è un’imposta invisibile su chi ha meno. Per questo il governo sta lavorando alla stabilizzazione macroeconomica come condizione affinché i salari recuperino il loro valore.

Secondo: unificare il tasso di cambio. La molteplicità dei cambi distorce tutta l’economia. Un tasso di cambio unico, seppur alto, darebbe segnali chiari ai produttori e agli importatori. E in un’economia che dipende da ciò che viene dall’esterno a causa del blocco, questo è vitale.

Terzo: trasformare l’impresa statale. Le imprese pubbliche si stanno trasformando in società commerciali, con autonomia gestionale ed esposte persino a ristrutturazioni se accumulano perdite. L’obiettivo è chiaro: rendere più efficiente il settore statale, risanarlo, evitare gli sprechi. Marx ha già mostrato come l’efficienza sia una forza oggettiva che, anche nel socialismo, deve essere gestita.

Quarto: aprire spazi al settore non statale. Sono state approvate migliaia di MIPYMES (micro, piccole e medie imprese), è stato ampliato il limite di lavoratori e si consente l’investimento di cubani residenti all’estero. Non stiamo parlando di grandi capitalisti, ma piuttosto di piccoli e medi produttori che, inseriti nell’economia nazionale, possono dare molto. Non si cede la proprietà dei mezzi fondamentali di produzione, questo non è negoziabile.

Quinto: affrontare il problema energetico come emergenza nazionale. Il blocco petrolifero degli Stati Uniti ha paralizzato la nostra economia. Per questo è stato autorizzato il primo investimento estero per importare e vendere carburante, e quasi 200 imprese cubane hanno già il permesso per la distribuzione all’ingrosso di carburante. È sopravvivenza, non resa.

Sesto: proteggere i più vulnerabili. Si eliminano i sussidi universali e si concentrano su chi ne ha più bisogno. Il Bilancio dello Stato sovvenzionava il settore imprenditoriale con 92,5 miliardi di pesos, la metà destinata alle tariffe elettriche. Rivedere ed eliminare gradualmente questo onere è coerente con una gestione socialista razionale.

L’unità del popolo come arma principale

Di fronte a coloro che dall’esterno ci etichettano come uno «stato fallito», il presidente ha risposto con la verità dei fatti: «Uno stato fallito potrebbe affrontare un uragano come Melissa e superare la sfida di proteggere la vita del popolo in momenti molto critici per l’economia?»

Coloro che odiano Cuba dimenticano che nella nostra Isola lo Stato siamo tutti. Il tessuto sociale che la Rivoluzione ha creato in isolati, quartieri e comunità è più potente di qualsiasi Stato tipico. Il potere del popolo, quello è il vero potere.

Come ha detto Roberto Morales Ojeda, la risposta del popolo e del governo cubano non è la resa, ma la preparazione meticolosa e la mobilitazione collettiva, dimostrando ancora una volta che l’unità e l’intelligenza sono i pilastri per andare avanti.

Conclusione: una rivoluzione che si reinventa

L’inflazione a Cuba non è un numero, è un termometro dell’aggressione imperialista e della nostra capacità di resistenza. Le trasformazioni che stiamo applicando non sono perfette, avranno contraddizioni, ma è meglio avanzare con correzioni che restare paralizzati mentre il blocco ci soffoca. Come ho già detto prima.

«Non implementeremo un capitalismo predatore né effettueremo una privatizzazione massiccia degli asset nazionali, come alcuni temono. Non ci sarà privatizzazione della salute, della scienza, della cultura o dei servizi strategici per la nazione».

La Rivoluzione non si inginocchia, si reinventa e si rafforza nell’avversità. Perché come ci insegnò Fidel,

«Rivoluzione è senso del momento storico, è cambiare tutto ciò che deve essere cambiato, è difendere i valori in cui si crede a costo di qualsiasi sacrificio». E questo, più di qualsiasi cifra, è ciò che realmente ci tiene in piedi.

La strada è difficile, ma la rotta è chiara: salvare la Rivoluzione, costruire una società più giusta e migliorare la vita del nostro popolo. Questa è la battaglia che stiamo combattendo. E la vinceremo.

* dal giornale cuba Bohemia. L’autore è MSc e vicepresidente dell’ANEC Nazionale. E’ stato soprattutto uno dei cinque “Eroi della Repubblica di Cuba” arrestati negli Stati Uniti per essersi infiltrati nella rete dei “gusanos” che fanno politicamente capo a Marco Rubio (attuale “segretario di stato” di Trump). Sono stati liberati nel 2014, dopo circa 16 anni di prigione negli States.

25 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO