Israele si avvia a riconoscere il Partito della Libertà austriaco, fondato da ex nazisti

Gli ultimi veli dei nazi-sionisti cadono uno dopo l’altro, velocemente.Il quotidiano israeliano Haaretz riporta infatti la “scolta storica” che il governo Netanyahu sta imprimendo alle relazioni con i partiti europei apertamente filo-nazisti e con una storia di acclarato antisemitismo.nLìultimo caso riguarda il cosiddetto “Partito della libertà” austriaco.

Chi si somiglia si piglia…

*****

Il ministro degli Esteri israeliano ha dichiarato giovedì che Gerusalemme punta a «un dialogo sostanziale, aperto e franco» per stabilire rapporti con il Partito della Libertà austriaco, formazione di estrema destra fondata da ex nazisti e che negli ultimi anni ha progressivamente adottato una posizione fortemente filoisraeliana.

Gideon Sa’ar stava rispondendo a un discorso pronunciato poche ore prima a Strasburgo da Herbert Kickl, leader del partito, durante una conferenza organizzata dal partito stesso e alla quale è intervenuta anche la ministra del Likud Miri Regev.

Israele boicotta ufficialmente il partito a causa del suo passato nazista e della storia di esponenti antisemiti che ne hanno fatto parte, sebbene negli ultimi anni i rapporti si siano gradualmente riscaldati. La comunità ebraica austriaca ufficialmente riconosciuta, tuttavia, respinge con veemenza il partito.

Kickl ha parlato a un evento organizzato dal suo partito presso il Parlamento europeo di Strasburgo, insieme al gruppo Patriots for Europe, una formazione parlamentare composta da partiti europei di estrema destra alla quale il Likud ha aderito ufficialmente lo scorso anno.

Sa’ar ha dichiarato che Israele «accoglie con favore il significativo discorso pronunciato» dal leader del partito, citando la sua condanna dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, l’adozione da parte del partito della definizione di antisemitismo dell’IHRA – che secondo i critici confonde la critica a Israele con l’antisemitismo – e il suo «riconoscimento del legame storico del popolo ebraico con la Giudea e la Samaria», il nome biblico della Cisgiordania, nonché «la sua dichiarata intenzione di trasferire l’Ambasciata austriaca a Gerusalemme e il suo impegno ad approfondire la cooperazione pratica e a costruire una nuova partnership con Israele».

Amichai Chikli, anch’egli ministro del Likud, titolare del dicastero per gli Affari della Diaspora e responsabile della lotta all’antisemitismo, che ha promosso i rapporti di Israele con l’estrema destra europea, ha definito l’incontro congiunto «una svolta storica nelle relazioni tra il Partito della Libertà austriaco, lo Stato di Israele e il popolo ebraico».

«Più che una svolta, questo è stato un attraversamento del Rubicone, dopo un lungo processo di costruzione della fiducia, di approfondimento della cooperazione e di creazione di un autentico ponte politico tra Israele e il Partito della Libertà austriaco», ha aggiunto.

Lo scorso anno, quando Kickl aveva ricevuto l’incarico di formare una coalizione, in un tentativo che alla fine fallì, Oskar Deutsch, presidente della comunità ebraica di Vienna, aveva dichiarato: «Forse dovremmo iniziare a fare le valigie».

Pur non definendo il partito stesso un «partito nazista», Deutsch aveva affermato: «Tra i dirigenti e gli esponenti del partito ci sono molti simpatizzanti del nazismo». Dopo il fallimento dei negoziati per una coalizione tra il Partito della Libertà e il centrodestra austriaco, aveva definito lo sviluppo «un grande sollievo».

All’inizio di quest’anno, Harald Vilimsky, leader dell’FPÖ al Parlamento europeo e organizzatore dell’evento di Strasburgo, era stato ricevuto nell’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Deutsch aveva dichiarato all’Haaretz, all’epoca, che l’incontro era «estremamente preoccupante».

Israele ha mantenuto un boicottaggio ufficiale del Partito della Libertà, con Netanyahu che nel 2017 aveva confermato che Israele avrebbe evitato i contatti con i suoi ministri di estrema destra e limitato i rapporti agli esponenti di livello operativo. Questa politica faceva seguito a una risposta diplomatica ancora più severa nel 2000, quando il partito entrò per la prima volta nel governo austriaco e Israele richiamò il proprio ambasciatore e declassò le relazioni diplomatiche.

Lo scorso anno, mentre Israele intensificava i rapporti con alcuni partiti di estrema destra in Europa, una fonte diplomatica aveva dichiarato che Israele stava riesaminando costantemente il panorama politico europeo, comprese le posizioni dei partiti su Israele, antisemitismo, nazismo e Olocausto. All’epoca, la fonte aveva affermato che Israele non aveva concluso che la propria politica nei confronti del Partito della Libertà o dell’Alternativa per la Germania, partito tedesco di estrema destra, dovesse cambiare.

* da Haaretz

19 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO