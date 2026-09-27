L’illusione di vittoria di Israele nella sua guerra sui sette fronti è finita, e ora?

Fino al 17 settembre 2024, sembrava che la guerra sui sette fronti, autodefinita dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, fosse semplicemente impossibile da vincere. Eppure, quando migliaia di cerca-persone sono stati fatti esplodere in tutto il Libano, ha cominciato a emergere una visione molto diversa del conflitto regionale. Ora, credere per troppo tempo alla propria propaganda ha portato a una serie di errori strategici irreparabili.

In seguito all’Operazione Onda di Al-Aqsa del 7 ottobre 2023, l’istitutivo politico e militare israeliano si è trovato a dover affrontare una situazione completamente nuova nella Regione. Erano stati ripetutamente avvertiti di ciò che sarebbe accaduto se non avessero trovato una soluzione all’immensa sofferenza che stavano infliggendo al popolo palestinese, eppure avevano deciso di emarginare la questione dal dibattito pubblico e persino di accelerare i loro piani per la conquista di tutta la Palestina Occupata.

Prima dell’Operazione Onda di Al-Aqsa, i palestinesi e la loro Resistenza erano visti più come un fastidio che come una minaccia esistenziale al Progetto Sionista.

Credendo così fermamente nella loro visione del mondo basata sulla Supremazia ebraica, la sconfitta inflitta al Comando Meridionale di Israele ha gettato la dirigenza e l’opinione pubblica israeliana in una frenesia assoluta. La soluzione non è stata analizzare le ragioni di tale colpo e agire razionalmente in base alle circostanze; è stata quella di lasciarsi trasportare da una rabbia cieca.

L’obiettivo era distruggere Gaza e uccidere quanti più abitanti possibile per costringerli ad attraversare il confine egiziano, senza possibilità di ritorno. La pulizia etnica era lo scopo; il genocidio era il mezzo per raggiungerlo. Non si trattava di una guerra mirata contro gruppi armati palestinesi; al contrario, la guerra fu portata contro di loro quando invasero Gaza.

Nel frattempo, Hezbollah colpiva quotidianamente obiettivi israeliani dall’8 ottobre 2023, in quella che il suo ex Segretario Generale, Seyyed Hassan Nasrallah, definì una strategia di “accumulo di punti”. Parallelamente a questa azione dal Libano, le forze armate yemenite imposero un blocco nel Mar Rosso che mandò in bancarotta il porto israeliano di Eilat, e la resistenza islamica in Iraq lanciò munizioni contro le posizioni militari israeliane.

Tel Aviv veniva smascherata sulla scena internazionale per la sua barbarie senza precedenti, unita alla spavalderia che la accompagnava da ogni livello della sua società: dai soldati agli opinionisti dei media, fino ai più alti funzionari militari e politici.

L’obiettivo di Israele era quello di ripristinare la sua “capacità di deterrenza”, perduta da tempo, e di incutere timore nei cuori del mondo arabo e delle nazioni musulmane. Cercava di espandere il proprio controllo territoriale e di sterminare chiunque si frapponesse sul suo cammino, attribuendo la colpa delle azioni delle fazioni di Resistenza che gli si opponevano a tutte le popolazioni circostanti.

Tuttavia, non riusciva a convincere la Regione della propria supremazia; al contrario, dimostrava la sua totale depravazione commettendo una delle peggiori atrocità della storia umana.

Militarmente, non aveva sconfitto nessuno dei suoi avversari, nonostante avesse assassinato alti funzionari. Sebbene la stessa popolazione israeliana appoggiasse le guerre, riteneva anche che la vittoria non fosse stata conseguita su nessun fronte, e chiedeva alla dirigenza di spingersi ben oltre.

Questo fino agli attacchi terroristici con i cerca-persone del 17 settembre 2024. Il colpo inferto a Hezbollah, una fazione della Resistenza ben più potente di Hamas, fu seguito dall’assassinio dei vertici politici e militari del partito libanese. Si trattò di innegabili vittorie tattiche per gli israeliani.

Hezbollah combatté contro Israele da una posizione di debolezza in una guerra che si concluse con un cessate il fuoco sfavorevole il 27 novembre dello stesso anno. In seguito, seguì un altro duro colpo per la resistenza regionale contro Israele: il cambio di regime nella vicina Siria e l’occupazione da parte di Israele di una porzione di territorio siriano meridionale più estesa dell’intera Striscia di Gaza.

La Siria rappresentava il ponte terrestre da cui Hezbollah e la Resistenza palestinese in Libano ricevevano rifornimenti; era anche una roccaforte importante per la Jihad Islamica palestinese, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, e, in misura minore, per Hamas.

Quando la nuova dirigenza siriana, sostenuta dagli Stati Uniti, prese il controllo di Damasco, le fazioni della resistenza palestinese furono espulse o costrette a nascondersi in Siria, mentre gli israeliani venivano accolti apertamente per visitare le basi militari nella capitale siriana.

Benjamin Netanyahu si attribuì la responsabilità del cambio di regime in Siria, vantandosi della più grande campagna aerea israeliana della storia, che distrusse le armi strategiche, le difese aeree, l’aviazione e la marina del Paese, lasciandolo incapace di difendersi. Il conflitto siriano riaprì inoltre dibattiti settari che contribuirono a dividere il mondo arabo.

Tutto ciò portò a una situazione in cui gli israeliani avevano preso l’iniziativa e iniziarono a diffondere l’immagine della vittoria. Ai loro occhi, avevano sconfitto Hezbollah, sconfitto la Siria ed erano sulla strada della pulizia etnica di Gaza, con l’Iran nel mirino.

Ma l’illusione della vittoria iniziò ad accecarli, impedendo loro di vedere la realtà in cui vivevano. Nel 2025 convinsero Trump a lanciare un attacco aereo su larga scala contro lo Yemen, nel tentativo di sconfiggere il governo guidato da Ansarallah a Sana’a, ma non riuscirono a ottenere alcuna vittoria militare. Passando poi all’Iran, a giugno lanciarono una guerra di aggressione di 12 giorni contro la Repubblica Islamica.

Sebbene l’attacco all’Iran abbia provocato assassinii di alto livello e danni a siti nucleari, non riuscirono a ottenere un cambio di regime e non vi furono prove a sostegno dell’ipotesi che gli impianti nucleari e le scorte di uranio arricchito fossero stati distrutti.

L’8 ottobre, dopo aver lanciato le operazioni “Carri di Gedeone” 1 e 2, entrambe fallimentari, concordarono un cosiddetto “cessate il fuoco” a Gaza. Questo permise loro di recuperare i prigionieri in uno scambio, ma non esisteva un piano in grado di garantire il loro obiettivo di pulizia etnica, quindi decisero di fare sul fronte di Gaza esattamente quello che avevano fatto sul fronte libanese per 15 mesi durante il “cessate il fuoco” concordato lì.

Il 28 febbraio 2026, dopo aver tentato di scatenare una “rivoluzione colorata” in Iran, repressa rapidamente in 48 ore dalle forze di sicurezza della Repubblica Islamica, riuscirono finalmente a convincere gli Stati Uniti a unirsi a loro nella guerra che Tel Aviv perseguiva da almeno trent’anni.

Tuttavia, la guerra si è rivelata un clamoroso fallimento. L’Iran non è crollato; ha reagito in un modo che ha sbalordito persino gli analisti più fiduciosi nelle capacità della Repubblica Islamica. Improvvisamente, l’opinione pubblica israeliana si è resa conto che Hezbollah non era stato completamente impossibilitato a riarmarsi attraverso la Siria, che non avevano sconfitto il gruppo e che si trovavano ancora di fronte a una “grave minaccia”.

A quasi tre anni dal 7 ottobre 2023, gli israeliani non sono riusciti a sconfiggere Hamas, Hezbollah, la resistenza islamica in Iraq, Yemen e Iran. Hanno inferto dei colpi, ma la maggior parte della devastazione si è abbattuta sulla popolazione civile.

Le vittorie tattiche di Israele sono state il risultato di assassinii e operazioni di spionaggio segrete, non di guerre dirette contro eserciti nemici.

A Gaza, non hanno ancora trovato una soluzione. Se decidessero di riprendere l’offensiva su vasta scala, l’opinione pubblica israeliana si renderebbe conto molto presto che le fazioni della Resistenza palestinese possiedono ancora razzi in grado di colpire Tel Aviv; possono ancora tendere imboscate ai soldati, distruggere carri armati e non hanno intenzione di andarsene.

In Libano, non hanno ancora affrontato la piena potenza di Hezbollah; rimangono confinati nel Sud del Libano senza una strategia di uscita.

Con l’Iran, potrebbero trascinare gli Stati Uniti in un altro scontro, ma non esiste una chiara via per la vittoria. Il che li lascia con un comodo capro espiatorio: la Siria.

La dirigenza siriana è nelle mani di Washington; Tel Aviv sa che non rappresenta una minaccia e quindi può colpire chiunque senza incontrare una vera opposizione. Finché gli israeliani non invieranno forze di terra troppo in profondità nel territorio siriano, dove si troverebbero ad affrontare i vari gruppi armati che agiscono al di fuori del controllo del governo, possono fare ciò che vogliono.

Probabilmente è per questo che i media israeliani incitano costantemente all’odio contro la dirigenza siriana, sostenendo che Ahmed al-Shara’a rappresenti una minaccia, intento a ricostituire le sue forze armate per attaccare il Paese. Nel frattempo, i funzionari siriani si incontrano frequentemente con le loro controparti israeliane e, su richiesta di Tel Aviv, conducono persino campagne di arresti.

Per loro è un gioco: possono pavoneggiarsi in Turchia e poi spacciare i bombardamenti per un successo, sapendo di non correre alcun pericolo reale. Non appena emergerà una minaccia concreta dal territorio siriano, si ritireranno immediatamente.

All’inizio di quest’anno, la dirigenza israeliana credeva di essere sulla buona strada per la creazione di una “Grande Israele”, ora si trova in una situazione di stallo e non ha soluzioni per il caos che ha creato.

* Robert Inlakesh è un analista politico, giornalista e documentarista attualmente residente a Londra, Regno Unito. Ha scritto e vissuto nei Territori Palestinesi Occupati e conduce lo speciale televisivo “Palestine Files”. È regista di “Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe” (Il Furto del Secolo: La Catastrofe di Trump tra Palestina e Israele).

Traduzione: La Zona Grigia – Fonte: https://www.palestinechronicle.com/israels-delusion-of…/

27 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO